David Beckham mostró cómo es un día en su granja y Victoria le dejó un comentario cargado de humor

Ya retirado del fútbol, David Beckham dedica su vida a su granja y la cuenta en las redes, donde su esposa Victoria le hizo un simpático reclamo.

David Beckham, uno de los futbolistas más reconocidos a nivel mundial, dejó una huella imborrable en el deporte tras su retiro en 2013. Luego de más de dos décadas brillando en clubes como el Manchester United, el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, además de su paso por la selección de Inglaterra, Beckham cerró su exitosa carrera futbolística. Sin embargo, su vida después del fútbol ha sido igual de activa y multifacética. Desde su retiro, Beckham continuó involucrado en diversos proyectos, sin dar señales de querer desacelerar su ritmo.

Uno de los aspectos más destacados de su vida post-fútbol es su rol como propietario del club de fútbol Inter Miami en los Estados Unidos. En este nuevo capítulo, ha logrado atraer a estrellas de primer nivel, siendo el fichaje de Lionel Messi uno de los movimientos más comentados y admirados en el mundo deportivo. No obstante, además de su faceta como empresario, Beckham sigue siendo una figura muy presente en su vida familiar, junto a su esposa, la ex Spice Girl Victoria Beckham, y sus cuatro hijos.

Beckham ha encontrado en las redes sociales una plataforma ideal para compartir su vida más allá del fútbol. Con más de 80 millones de seguidores en Instagram, el exfutbolista se muestra muy activo, publicando momentos de su vida personal, familiar y sus nuevos intereses. Aunque en su juventud fue conocido por su estilo y aventuras como ícono global, hoy comparte con su audiencia contenidos más relajados y familiares.

En varias ocasiones ha subido videos y fotos en los que se lo ve junto a Victoria Beckham y sus hijos, así como detalles de su día a día en su casa en Cotswolds, Inglaterra. En estas publicaciones, que suelen tener un toque de humor, Beckham deja ver su dedicación a actividades que para muchos pueden parecer sorprendentes, como la jardinería y la apicultura. Esta cercanía y autenticidad en su perfil han mantenido su conexión con una audiencia global que sigue interesada tanto en su faceta empresarial como en su vida privada.

Desde su retiro del fútbol, David Beckham ha descubierto una nueva pasión en su vida: la vida en la granja.

Beckham encontró una nueva pasión en su granja. Su huerta ha captado la atención de sus seguidores, a los que muestra con orgullo los frutos de su trabajo. Ha cultivado una gran variedad de productos, entre ellos kale, cebollas, patatas, col morada y hasta árboles de ciruela. En su última publicación mencionó que está trabajando en cosechar frutos rojos. También suele compartir imágenes de su producción de miel casera.

La transición de David Beckham hacia una vida más tranquila en la granja no ha pasado desapercibida para su esposa. La ex Spice Girl ha aprovechado el humor para expresar, de manera pública, lo que piensa de los nuevos intereses de su marido. En la más reciente publicación de él en Instagram, en la que compartía un video de la huerta, ella no tardó en hacer un divertido comentario que captó la atención de los seguidores.

En el post, David bromeaba diciendo que había cambiado mucho desde sus días como futbolista, y que ahora su vida giraba en torno al kale, la miel y las flores para la casa. A lo que Victoria respondió en tono sarcástico: “¿Quién es este hombre? Quiero a mi esposo de vuelta”, acompañado de emojis de risa.

El día a día en la huerta de Beckham ha sorprendido a muchos de sus seguidores, pero lo cierto es que en su casa en Cotswolds, el ex futbolista ha convertido su jardín en un cultivo de vegetales y frutas. Hace poco comentó que tiene plantados olivos, lo que indica que también está planeando producir aceite de oliva.

En el video, vestido como un auténtico granjero, se le ve atendiendo con dedicación a sus gallinas, alimentándolas y mostrándose entusiasmado por su nueva vida rural. Este lado más natural y relajado de Beckham ha sido muy bien recibido por sus seguidores, quienes disfrutan viendo esta faceta menos conocida de su vida.