Katy Perry ha encontrado a su crítico personal en el hijo de Orlando Bloom: “Él tiene un gran oído musical”

Katy Perry lanzó su nuevo álbum "143" y habló sobre cómo su familia la ha ayudado durante el proceso creativo. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

El álbum 143, el proyecto discográfico más reciente de Katy Perry, ya está disponible en las plataformas musicales. Algunos días atrás, la cantante habló sobre la preparación del disco y cómo valora la opinión de los miembros de su familia.

Uno de los nombres que Perry mencionó fue el de Flynn, el hijo de 13 años de su pareja Orlando Bloom, quien parece tener talento e interés en la música.

En una entrevista con Audacy, la intérprete de “Fireworks” reveló que el adolescente, que es fruto del matrimonio de Bloom con Miranda, es una de las personas más valiosas para ella en términos de retroalimentación musical.

Y es que, al parecer, los familiares y amigos cercanos de la cantante ya no disfrutan tanto de escuchar su material.

En una entrevista, Perry mencionó que Flynn ha sido su mejor crítico, destacando su reacción positiva a canciones como "Never Really Over" (EFE/Allison Cena)

“Ellos ya han tenido suficiente de mí”, bromeó la artista en la conversación al referirse a las reacciones de su círculo íntimo cuando les comparte su música. “Mi familia siempre me dice que mueva algo o que saque lo que es basura. Ellos están un poco hartos. Es familia así que siempre van a ser sinceros. No hago una listening party con ellos”, replicó. La excepción es Flynn, su hijastro.

“Le toco algunas canciones al hijo de Orlando, quien tiene 13 años, y tiene un oído realmente bueno”, explicó Perry, subrayando que el joven tiene un talento especial para captar los matices musicales. “Probablemente es la mejor persona de toda mi familia para escuchar mi música”.

En particular, la cantante recordó con cariño la reacción del adolescente cuando le mostró por primera vez una de sus canciones mejor valoradas de 2019. “Le encantó ‘Never Really Over’. Le toqué la canción antes de que saliera y le pregunté: ‘¿Qué te parece?’ y me dijo: ‘Sí, está buena’. Tiene buen gusto”.

Respecto a su último álbum, 143, Flynn también eligió su preferida. “Le gusta una canción llamada “All The Love”. Esa es una de mis favoritas entre las que escribí”, acotó la cantante.

Katy Perry y el actor Orlando Bloom tuvieron a su primera hija, Daisy, en 2020. Flynn, que actualmente tiene 13, es hijo de Bloom con su exesposa Miranda Kerr. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El debut de Daisy Dove

Flynn no es el único miembro de la familia que ha mostrado interés por la música de Katy Perry. Durante su participación en el programa The One Show de la BBC en julio, Perry compartió entre risas cómo Daisy ha sido capturada por el ritmo de algunos de sus éxitos más conocidos, aunque con resultados un tanto inesperados.

“Daisy acaba de comenzar a cantar ‘Roar’, que es su canción favorita en este momento”, dijo Perry, refiriéndose al tema que lanzó en 2013. Sin embargo, la pequeña también ha sorprendido a su madre cantando otro tema de su repertorio que se caracteriza por su letra en doble sentido. “Pero también está cantando ‘Peacock’, y ahora sé lo que todos los padres sintieron en 2008. ¡Y lo lamento mucho!”, confesó entre risas .

La niña, sin embargo, acaba de debutar en el séptimo álbum de estudio de Perry. “Wonder”, la pista final del disco, presenta la adorable voz de Daisy tanto al principio como al final de la canción.

Katy Perry incluyó la voz de Daisy en el tema "Wonder" de su álbum "143" (X/@katyperry)

La pequeña comienza la pieza con las emotivas líneas: “Un día, cuando seamos mayores / ¿Seguiremos mirando con asombro?”, y concluye con: “Un día, cuando seamos mayores / ¿Seguiremos mirando con asombro? / Algún día, cuando seamos más sabios / ¿Seguirán nuestros corazones con ese fuego?”.

En cuanto a su relación con Bloom, la cantante ha sido sincera sobre los ajustes que deben hacer debido a sus ajetreadas agendas, pero también ha dejado claro que el amor entre ellos sigue siendo fuerte.

El actor de Piratas del Caribe fue quien le entregó el premio Video Vanguard Award a Perry en la gala de los MTV Video Music Awards, el último 11 de septiembre. En su discurso, Bloom llenó de elogios a su pareja y destacó tanto su éxito profesional, como su profundo compromiso familiar.