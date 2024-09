Emily Armstrong, nueva voz de Linkin Park, lamentó haber apoyado a un actor acusado de violación

Armstrong es la nueva vocalista de Linkin Park, rol que antes desempeñaba el fallecido Chester Bennington. (Instagram/emilyarmstrong)

La incorporación de Emily Armstrong, ex miembro de Dead Sara, como la nueva vocalista principal de Linkin Park no ha estado exenta de polémica. Más allá de la sensación agridulce de los fans que extrañan al fallecido líder, Chester Bennington, la cantante también enfrenta críticas por su pasado apoyo al actor Danny Masterson, quien fue condenado por violación en 2023.

Masterson, figura de la serie That ‘70s Show, fue sentenciado a 30 años de prisión por haber abusado sexualmente de dos mujeres en su hogar en Hollywood Hills entre 2001 y 2003. Las acusaciones, que se remontan a 2017, destaparon una serie de denuncias en contra del actor. Muchas de ellas surgieron de su círculo cercano dentro de la Iglesia de la Cienciología, congregación a la que pertenecían tanto las víctimas como Masterson.

En 2020, Armstrong asistió a una de las audiencias del actor, lo que fue visto por muchos como un acto de apoyo hacia el acusado. Este hecho salió a la luz nuevamente cuando se anunció que Armstrong sería la nueva vocalista de Linkin Park.

Masterson, conocido por su papel en "That '70s Show", fue sentenciado a 30 años de prisión por violación (Photo de Wade Payne/Invision/AP, File)

Cedric Bixler-Zavala, voz de The Mars Volta y esposo de Chrissie Carnell-Bixler, una de las mujeres que acusó a Masterson, fue uno de los principales críticos de Emily, utilizando sus redes sociales para expresar su indignación. “¿Tus fans saben sobre tu amigo Danny Masterson? Tu amigo violador”, escribió Bixler-Zavala en una publicación que rápidamente se viralizó .

Este 6 de septiembre, Armstrong emitió un comunicado en su cuenta de Instagram para abordar la situación y aclarar su postura.

“Hola, soy Emily. Soy nueva para muchos de ustedes, y quería aclarar algo que ocurrió hace un tiempo”, comenzó. “Hace varios años, me pidieron que apoyara a alguien que consideraba un amigo en una audiencia judicial, y asistí a una de las primeras audiencias como observadora. Poco después, me di cuenta de que no debería haberlo hecho. Siempre trato de ver lo bueno en las personas, y lo juzgué mal. No he vuelto a hablar con él desde entonces” .

Emily Armstrong respondió a las críticas por su amistad con Danny Masterson y aseguró que ya no tiene vínculo con él (Instagram/emilyarmstrong)

“Detalles inimaginables salieron a la luz y fue encontrado culpable”, escribió la artista. “Para decirlo lo más claramente posible: no condono el abuso o la violencia contra las mujeres, y empatizo con las víctimas de estos crímenes” .

La disculpa pública de Armstrong, sin embargo, no ha abordado sus supuestas conexiones con la Cienciología, algo que también es cuestionado por los internautas.

Los cambios en Linkin Park

Después de largos años lejos de los escenarios, Linkin Park volvió a reunirse y dio un show frente a sus fanáticos el 5 de septiembre. En ese evento, se anunciaron cambios importantes en la banda, como la incorporación de Armstrong y el ingreso de Colin Brittain como el nuevo baterista de la banda.

Asimismo, se presentó un sencillo inédito, “The Emptiness Machine”, y se anunció un próximo álbum llamado From Zero, el primero desde la muerte de Chester Bennington en 2017.

La banda presentó un nuevo sencillo y anunció un próximo álbum titulado "From Zero" (Linkin Park/YouTube)

En cuanto a la gira mundial que acompañará el lanzamiento del nuevo álbum, la banda reveló que se llevarán a cabo solo seis presentaciones en ciudades selectas, incluyendo Los Ángeles, Nueva York, Londres, Berlín, Seúl y Bogotá.

Por otro lado, Brad Delson, guitarrista y miembro fundador de Linkin Park, confirmó recientemente que no participará en el tour mundial que inicia el 11 de septiembre, aunque seguirá colaborando con la banda en la producción de nueva música y otros aspectos creativos detrás de escena.

“Estoy asombrado por el talento, la pasión y la colaboración de Emily y Colin”, escribió Delson en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram. “Estoy muy emocionado de presentar a Alex Feder, mi sustituto en este viaje”, añadió Delson, mostrando su apoyo a la nueva alineación de la banda .