Quién es Emily Armstrong, la nueva voz de Linkin Park

Emily Armstrong al frente de Linkin Park

Linkin Park tiene nueva voz, y no es otra que la de Emily Armstrong, cantante y compositora estadounidense conocida por su enérgica presencia escénica y su potente voz, cualidades que ahora llevará a la legendaria banda de rock alternativo. Armstrong es mejor conocida por liderar la banda Dead Sara, un nombre destacado en el ámbito del rock alternativo. Con una carrera consolidada y una reputación forjada a través de años de dedicación y talento, Armstrong se une a Linkin Park en un momento crucial para la banda, que ha estado inactiva desde la trágica muerte de Chester Bennington en 2017.

Emily Armstrong nació el 23 de julio de 1986 en Los Ángeles, California. Desde temprana edad, mostró un interés profundo por la música, influenciada por el rock clásico y moderno. Fundó Dead Sara en 2005 junto a la guitarrista Siouxsie Medley. La banda rápidamente se distinguió por su estilo enérgico y la voz distintiva de Armstrong. Dead Sara lanzó su álbum debut homónimo en 2012, recibiendo críticas elogiosas por su sonido crudo y emocional. La canción Weatherman se convirtió en un éxito y les permitió ganar un reconocimiento significativo dentro del mundo del rock alternativo. La fuerza vocal de Armstrong y su carisma en el escenario capturaron la atención de los críticos y del público, consolidándola como una de las voces más potentes de su generación.

Además de su trabajo con Dead Sara, Armstrong ha colaborado con varios artistas y bandas, expandiendo su influencia en el género. Su habilidad para adaptarse a distintos estilos y géneros musicales ha demostrado su versatilidad como artista. Participó en giras junto a bandas importantes como Muse y Bush, ampliando su experiencia y presencia en la escena del rock. Su talento no ha pasado desapercibido; Dead Sara fue nombrada como una de las “100 bandas que necesitas conocer” por Rolling Stone en 2012. En 2013, la banda fue nominada a un premio Independent Music Award por su sencillo Weatherman. Estos reconocimientos subrayan la destreza y el impacto que Armstrong ha tenido en la música rock.

Emily Armstrong es la nueva cantante de Linkin Park, en lugar del fallecido Chester Bennington - crédito Linkin Park/YouTube

Un nuevo capítulo para el grupo

La incorporación de Emily Armstrong a Linkin Park marca un nuevo capítulo en su carrera y para la banda. En una declaración reciente, Mike Shinoda, cofundador de Linkin Park, destacó la afinidad especial que encontraron con Armstrong durante las sesiones de grabación que tuvieron en los últimos años. Esta colaboración surge en un momento crucial para la banda, que ha estado buscando una forma de continuar tras la pérdida de Bennington.

Armstrong ha expresado su emoción y respeto por el legado de Linkin Park, afirmando que su objetivo es honrar la memoria de Bennington mientras aporta su propia voz y energía al conjunto. Los fanáticos de Linkin Park recibirán esta incorporación con entusiasmo, dado el talento y carisma que Armstrong trae consigo. Su estilo vocal, que combina fuerza y vulnerabilidad, complementa perfectamente la música emocionalmente cargada de Linkin Park.

La unión de Emily Armstrong con Linkin Park no solo rejuvenece a la banda, sino que también promete llevar su música a nuevas alturas. La expectativa es alta tanto por el próximo álbum, From Zero, como por la gira mundial que la banda ha anunciado. Los seguidores de Linkin Park y de Armstrong están ansiosos por ver cómo esta nueva dinámica se desarrolla sobre el escenario y en las nuevas producciones musicales. Emily Armstrong representa una adición poderosa a Linkin Park, uniendo un legado de innovación con una voz fresca y energizante. Su trayectoria y talento la convierten en la candidata ideal para liderar esta nueva etapa de una de las bandas más influyentes del rock alternativo. Mientras honran el pasado, Armstrong y Linkin Park miran hacia un futuro lleno de nuevas posibilidades y logros.