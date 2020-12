La cantante FKA Twigs demandó a Shia LaBeouf por su “incesante abuso” durante la relación que mantuvieron

FKA Twigs y Shia LaBeouf

La cantante britanica Tahliah Debrett Barnett, conocida popularmente como FKA Twigs, demandó este viernes al actor estadounidense Shia LaBeouf por su “incesante abuso” durante la breve relación que ambos mantuvieron. Los cargos, presentados ante una corte de Los Ángeles, incluyen ataques sexuales, físicos y emocionales.

Los hechos en el centro de la denuncia tuvieron lugar en 2019. Según explicó FKA Twigs, ocurrieron durante un viaje que ambos realizaron a una zona desértica en California. Allí, LaBeouf, de 34 años, cometió distintos abusos, incluyendo el ahorcarla en el medio de la noche, cuando ella dormía. También le contagió una enfermedad de transmisión sexual, a sabiendas de que la tenía a la hora de mantener relaciones con ella.

A la vuelta, él manejaba de manera irresponsable y amenazaba con chocar el auto a menos que ella le profesara su amor. En un determinado momento la cantante bajó en una estación de servicio y sacó sus pertenencias con la intención de alejarse de él. Sin embargo, LaBeouf la siguió y la atacó, tirándola contra el auto mientras le gritaba. Luego la forzó a ingresar nuevamente al vehículo.

La denuncia, explicó FKA Twigs a The New York Times, tiene como objetivo “generar conciencia de las tácticas que las personas abusivas usan para controlarte y sacarte tu libre albedrío”.

LaBeouf, por su parte, expresó: “No estoy en posición alguna para decirle a alguien como mi comportamiento los hizo sentir. No tengo excusas para mi alcoholismo ni mis agresiones, solo racionalización. He sido abusivo conmigo mismo y todos a mi alrededor por años. Tengo un historial de hacerle daño a la gente más cercana a mí. Me avergüenzo de esa historia y apenado por aquellos a quienes dañé. No hay mucho más que pueda decir”.

No es la primera vez que el comportamiento de LaBeouf lo lleva ante las cortes. Ni el primero con una mujer. Karolyn Pho, una estilista que también mantuvo una relación con el actor, describió situaciones similares, las cuales también se encuentran incluídas en la demanda de FKA Twigs. Entre los ejemplos se cuenta una ocasión donde la inmovilizó contra una cama y le dio cabezasos que la hicieron sangrar.

LaBeouf no aceptó su responsabilidad por todas las acciones detalladas en la demanda. No obstante, dijo al medio estadounidense que le “debe” a las mujeres “la oportunidad de publicar sus declaraciones y aceptar una rendición de cuentas por las cosas que he hecho”.

También dijo que es un “miembro sobrio” de un programa de 12 pasos para superar al alcoholismo y el estrés postraumático. “No estoy curado de ninguno”, expresó. “Pero estoy comprometido a hacer lo que necesito para recuperarme y siempre lamentaré el daño que le he hecho a las personas durante mi camino”.

LaBeouf ya había tenido problemas con la justicia en septiembre, cuando fue acusado de dos delitos menores derivados de un altercado en la vía pública. Según TMZ, la estrella de “Transformers” y un hombre anónimo tuvieron un encontronazo verbal que terminó con una agresión física.

En ese caso, el fiscal de la ciudad de Los Ángeles acusó a LaBeouf de hurto menor y agresión el pasado 24 de septiembre, después de que la policía investigara y determinara que él fue el responsable del altercado.

En 2017, en tanto, fue arrestado por alteración del orden público, intoxicación pública y obstrucción de la justicia en en Savannah, Georgia, mientras se encontraba filmando “Peanut Butter Falcon”.

De acuerdo a las autoridades, el actor inició en ese entonces una discusión después de que dos personas, una de ellas un oficial de policía, no le dieran un cigarrillo. Fue allí cuando empezó a insultarlos enfrente de otras personas, incluidos varios menores.

En un video filtrado se lo podía escuchar acusando al policía de arrestarlo “por ser blanco”. Se declaró culpable, fue condenado a pagar USD 2.680 de multa, realizar 100 horas de servicios comunitario e inscribirse en un curso para manejar la ira.

Entonces se disculpó públicamente por la vergonzosa escena y comenzó a luchar contra sus adicciones. Finalmente dio las gracias al policía que lo arrestó por haber impulsado un cambio tan radical y necesario en su vida.

En enero de ese año, LaBeouf también había sido arrestado tras involucrarse en un altercado por la instalación artística contra el presidente Donald Trump “He Will Not Divide Us” (él no nos divirá, en inglés) que montó en Nueva York y que posteriormente fue removida.

