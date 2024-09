Los datos más sorprendentes sobre los personajes animados más emblemáticos

Detrás de sus rostros conocidos se ocultan historias inesperadas

Desde la infancia, los niños crecen amando a personajes animados que se han convertido en íconos culturales, tan familiares como nuestros propios amigos. Sin embargo, detrás de sus rostros conocidos se esconden historias sorprendentes que podrían cambiar para siempre la manera en que los vemos. Desde el enigmático Calamardo, que resulta no ser un calamar, hasta la adorable Hello Kitty, que no es lo que parece, estos personajes esconden secretos que desafían las percepciones e invitan a redescubrirlos con una nueva perspectiva.

1- Calamardo no es un calamar

Calamardo Tentáculos no es un calamar, sino un pulpo, como revelado el creador de Bob Esponja

En el mundo de Bob Esponja, uno de los personajes más conocidos es Calamardo Tentáculos, el vecino gruñón y algo intelectual de Bob. Sin embargo, lo que muchos fanáticos no saben es que, a pesar de su nombre, Calamardo no es un calamar. Este dato curioso fue revelado por Stephen Hillenburg, el creador de la serie, quien explicó que Calamardo es en realidad un pulpo.

Hillenburg eligió un pulpo para el personaje debido a su gran cabeza bulbosa, que él consideraba adecuada para un personaje que se cree un intelectual. Además, aunque los pulpos tienen ocho tentáculos, Calamardo solo tiene seis, una elección hecha para facilitar la animación en la serie.

2- Hello Kitty no es un gato

Hello Kitty no es un gato, sino una niña que vive en los suburbios de Londres (REUTERS)

Para muchos, Hello Kitty es el ejemplo perfecto de un gato adorable. Sin embargo, esta suposición es incorrecta. Hello Kitty, el popular personaje de la compañía Sanrio, no es un gato en absoluto. Según Jill Cook, ejecutiva de Sanrio, Hello Kitty es en realidad una niña que vive en los suburbios de Londres. Esta revelación fue confirmada anteriormente por Christine R. Yano, profesora de antropología y autora del libro “Pink Globalization: Hello Kitty’s Trek Across the Pacific”.

Yano explicó que Hello Kitty es un personaje humano, con vida propia, familia y amigos, y no se la representa caminando en cuatro patas como lo haría un gato. Aunque, de manera curiosa, Hello Kitty tiene una mascota que sí es un gato, llamado Charmmy Kitty.

3- Goofy es más que un simple perro

Goofy no es un perro común, sino un "MOG", una mezcla entre hombre y perro

Goofy es uno de los personajes más icónicos de Disney, conocido por su carácter torpe y su inconfundible risa. Sin embargo, la verdadera naturaleza de Goofy ha sido objeto de debate durante mucho tiempo. Según Bill Farmer, el actor que ha dado voz a Goofy durante décadas, este personaje no es un perro común. Farmer aclaró que Goofy es un “canino”, pero no un perro en el sentido estricto. Más bien, describió a Goofy como un “MOG”, un híbrido entre un hombre y un perro.

Este dato lo distingue de Pluto, el fiel compañero de Mickey Mouse, quien sí es un perro normal, específicamente un sabueso.

4- Minnie Mouse: la revelación del nombre completo

El nombre completo de Minnie Mouse es Minerva Mouse, revelado por la BBC en 1942

Minnie Mouse, la inseparable compañera de Mickey Mouse, es conocida por su elegancia y su icónico vestido de lunares. Pero pocos saben que “Minnie” es en realidad un diminutivo. Según reveló la BBC en 1942, el nombre completo de este personaje es Minerva Mouse.

Minnie ha sido una figura central en el universo Disney desde sus primeros días, apareciendo en numerosos desfiles y espectáculos, y siendo uno de los personajes más queridos en los parques temáticos de Disney. Aunque en las tiras cómicas a menudo enfrenta desafíos junto a su familia, siempre cuenta con la ayuda de Mickey para resolver cualquier problema, haciendo honor a su apodo de Minerva.

5- El verdadero nombre de Boo en Monsters, Inc.: un secreto revelado

El verdadero nombre de Boo en Monsters, Inc. es Mary Gibbs, como la actriz que prestó su voz

En el universo de Monsters, Inc., Boo es la pequeña niña que conquista los corazones de los monstruos Mike y Sulley. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que “Boo” no es su nombre real. Este detalle se revela en el libro “Monsters, Inc An Augmented Reality Book”, donde se menciona que su verdadero nombre es Mary Gibbs. Curiosamente, este nombre no fue elegido al azar; es el mismo nombre de la actriz que prestó su voz a Boo en la película.

De hecho, en una de las escenas de la película, se puede ver a Boo clasificando sus dibujos, y en uno de ellos se puede leer el nombre “Mary” garabateado en la parte superior, una pista que pasó desapercibida para muchos fanáticos.