La razón por la que Pamela Anderson se negó a participar en el nuevo documental de “Baywatch”

El estreno de "After Baywatch: Moment in the Sun" ha creado polémica debido a la notable ausencia de Pamela Anderson (REUTERS/NBC)

El esperado estreno de la docuserie After Baywatch: Moment in the Sun causó gran conmoción y polémica, especialmente por la ausencia notable de una de sus estrellas más icónicas: Pamela Anderson. Ahora, nuevos reportes aseguran que, aunque se le ofreció la oportunidad de participar en el programa, la actriz de 57 años decidió no involucrarse en esta ocasión.

Según informes de TMZ, los insiders revelaron que “Pamela no tiene problemas con ninguno de los miembros originales del reparto y siempre ha valorado el papel que el programa ha jugado en su vida”. Sin embargo, su carrera ha evolucionado considerablemente desde sus días como la salvavidas C.J. Parker, y actualmente se encuentra en una nueva fase de su vida profesional.

La actriz decidió no participar en el documental a pesar de haber recibido la oferta (REUTERS/Johanna Geron)

La decisión de Anderson de no aparecer en el documental contrasta con su reciente incursión en nuevos proyectos cinematográficos: forma parte del remake de The Naked Gun; y protagoniza The Last Showgirl, una película donde interpreta a una experimentada bailarina de Las Vegas que, tras el cierre abrupto de su espectáculo después de 30 años, se enfrenta a un futuro incierto y trata de reparar la relación tensa con su hija.

La película, dirigida por Gia Coppola, también cuenta con la participación de Jamie Lee Curtis, Dave Bautista, Brenda Song, Billie Lourd y Kiernan Shipka.

Pamela Anderson protagoniza "The Last Showgirl", una película de Gia Coppola (High Frequency Entertainment)

Cabe destacar que, a inicios de 2023, Pamela Anderson estrenó su propio documental a través de Netflix. Fue dirigido por Ryan White y producido por Brandon Thomas Lee, el hijo mayor de Pamela y Tommy Lee.

Pamela Anderson: una historia de amor se estrenó el 31 de enero de 2023 y se basó en las propias memorias de la artista. “Mi vida ha sido mucho más significativa que un sombrero suave o un video sexual”, afirmó Anderson en una pasada entrevista con Vanity Fair por el lanzamiento.

“Hay más en mí que eso”, sentenció. “No soy una víctima, y no soy la damisela en apuros. He tomado decisiones en mi vida. Algunas, obviamente, fueron hechas para mí, pero siempre he sido capaz de encontrarme a mí misma de nuevo”.

En 2023, Pamela Anderson estrenó su propio documental con entrevistas exclusivas (Netflix)

La premiere del documental de “Baywatch”

En cuanto a After Baywatch: Moment in the Sun, que se estrenará en Hulu el 28 de agosto, se revela que David Hasselhoff, otro de los actores más reconocidos de la ficción, participó en una entrevista realizada cuando el proyecto todavía se titulaba Baywatch: The Documentary. No obstante, su nombre no aparece en el comunicado de prensa actual.

El proyecto es un viaje nostálgico e informativo sobre la serie que definió una era y marcó la cultura pop. A través de entrevistas con el reparto y material inédito, se analiza cómo el programa capturó la mitología de la cultura playera de California, estableció estándares de belleza y aprovechó la máxima de “el sexo vende”.

"After Baywatch: Moment in the Sun" se estrenará en Hulu el 28 de agosto con entrevistas del elenco original, a excepción de Anderson (NBC)

La premiere en Santa Mónica fue todo un reencuentro para los fanáticos de la serie de los años 90. Estrellas como Carmen Electra, Nicole Eggert, Alexandra Paul, Jeremy Jackson y David Chokachi estuvieron presentes en el evento.

Eggert, conocida por su papel como Summer Quinn y quien además es productora de la serie documental, explicó a Entertainment Tonight que Pamela Anderson no pudo participar debido a un compromiso previo. Añadió que “ella estuvo trabajando en su propio documental” en referencia al que lanzó junto a Netflix.

Nicole Eggert, conocida por su papel como Summer Quinn, es productora de la serie documental "After Baywatch: Moment in the Sun" (Fotos International/Getty Images)

Diagnosticada con cáncer de mama en diciembre de 2023, Eggert comentó a People que se encuentra en una etapa de espera dentro de su tratamiento. “Estoy en una especie de área gris, y terminé mi tratamiento, esperando más imágenes y, con suerte, tal vez cirugía”, dijo.

After Baywatch: Moment in the Sun no solo recapitula los aspectos más destacados del programa, sino que también aborda las dificultades que enfrentaron sus integrantes. Billy Warlock, quien interpretaba a Eddie Kramer, expresó en el tráiler que “todos en el programa eran desechables”.

Además, el comunicado de prensa pone énfasis en la intención de “ofrecer una mirada sin precedentes a las estrellas que dieron vida a los salvavidas más famosos del mundo”.