“¡Puedo besar a Batman!”: Nicole Kidman aseguró que su incursión en el cine de superhéroes no fue por dinero

Aunque Nicole Kidman destaca principalmente en las ficciones dramáticas, su extensa filmografía también incluye comedias, filmes de acción e incluso blockbusters en el cine de superhéroes.

En una entrevista con L’Officiel, publicada el 27 de agosto, la ganadora del Oscar por Las horas (2002) argumentó que su decisión de participar en proyectos taquilleros —como Batman Forever y Aquaman— no solo se debe a cuestiones económicas.

En 1995, Kidman interpretó a la Dra. Chase Meridian en la adaptación del héroe de DC Comics producida por Tim Burton y dirigida por Joel Shumacher. Val Kilmer tomó el rol de Bruce Wayne, mientras Tommy Lee Jones interpretó a Harvey Dent o Dos Caras. El filme además contó con la participación de Jim Carrey y Chris O’Donnell.

Nicole Kidman defendió su participación en "Batman Forever" y aseguró que no solo fue por motivos económicos (Warner Bros. Pictures)

Según la revista, la estrella de Hollywood admitió que muchos se sorprendieron cuando una actriz de su calibre aceptó ingresar a la franquicia del hombre murciélago. Sin embargo, defendió de forma sencilla su elección.

“Todos decían: ‘¿Por qué estás haciendo eso?’ Y yo: ‘‘¡Porque podré besar a Batman!’”, relató. “La cosa que la gente no entiende es que, no se trata del cheque. En muchas de las superproducciones que hago, espero que sean diferentes”, dijo sobre las oportunidades artísticas.

Para su segunda experiencia en el género de superhéroes, al transformarse en la reina Atlanna de Aquaman, la motivó su curiosidad por el trabajo del director James Wan.

Sin embargo, Kidman explicó que, cuando Wan la llamó, ella estaba esperando que fuese para una película de miedo. “Realmente quería trabajar con él en algo de terror”, dijo sobre el cineasta detrás de las franquicias El juego del miedo, El conjuro y la saga Insidious.

Para su papel en "Aquaman", Kidman se sintió motivada por su interés en trabajar con el director James Wan, aunque inicialmente esperaba colaborar en una película de terror. (Warner Bros)

Según citó The Hollywood Reporter, la actriz es una gran fan del género de horror aunque no tiene mucha experiencia en él. “No he hecho horror clásico todavía. Terror crudo. Lo menciono porque sí veo horror extremo. ¡Soy una fanática de Ti West!”, afirmó.

Por ahora, los próximos proyectos de Kidman la han llevado a dos esferas narrativas distintas. En la serie limitada The Perfect Couple para Netflix, la actriz interpreta a Greer Garrison, una famosa novelista cuya vida aparentemente perfecta cambia cuando un cadáver aparece en la playa durante los preparativos para la boda de su hijo. El descubrimiento cambia la atmósfera de festejos y convierte a todos en sospechosos.

“Me he enamorado del formato largo porque me gusta cómo se desarrollan los personajes, y también me gusta que sean limitados”, dijo Nicole a L’Officiel sobre este y otros títulos que ha hecho recientemente para televisión.

Los próximos proyectos de Kidman incluyen la serie limitada "The Perfect Couple", una adaptación del libro de misterio escrito por Elin Hildebrant (Netflix)

“No inviertes mucho tiempo. Mantiene ese aire cinematográfico. Se parece más a un desarrollo lento que a una película, donde solo tienes dos horas para contar tu historia y construir al personaje”, explicó.

Por otro lado, este viernes Nicole Kidman presentará la película Babygirl en el Festival de Venecia, un filme erótico que ha descrito como el “más desafiante de su carrera”.

La película, dirigida por Halina Reijn, presenta a Kidman como una directora ejecutiva que se involucra en una relación intensa y prohibida con un becario mucho más joven, interpretado por Harris Dickinson.

En "Babygirl", dirigida por Halina Reijn, Kidman interpreta a una ejecutiva que inicia una relación prohibida (Foto: A24)

“Me sentí muy expuesta como actriz, como mujer, como ser humano”, confesó Kidman en una entrevista con Variety. A pesar de su experiencia en escenas íntimas, la actriz reveló que este proyecto fue emocionalmente agotador.

“He hecho algunas películas bastante reveladoras, pero no como esta… Me dejó exhausta. En algún momento pensé que no quería ser tocada, no quería continuar, pero al mismo tiempo sentía una compulsión por seguir adelante”, explicó.