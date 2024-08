Salma Hayek recordó a Matthew Perry por su 55 cumpleaños: “Hoy celebramos tu vida”

Salma Hayek recordó a Matthew Perry con emotivo mensaje en Instagram (Magma Agency/WireImage)

El lunes 19 de agosto marcó un día de recuerdo y tristeza para el entorno de Matthew Perry, quien hubiera cumplido 55 años este 2024. A modo de homenaje, Salma Hayek, amiga cercana del actor, compartió un emotivo mensaje en redes sociales para recordar al popular intérprete de Chandler Bing en Friends.

Perry fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa en Pacific Palisades de Los Ángeles, Estados Unidos, el 28 de octubre de 2023. Actualmente, su muerte continúa en investigación para descubrir quiénes fueron los responsables de proporcionarle la ketamina que acabó con su vida, con cinco personas acusadas de por medio, incluidos dos médicos.

A diez meses desde la muerte del actor de "Friends", la actriz conmemoró su cumpleaños (Instagram/salmahayek)

En una publicación de Instagram, Hayek posteó una fotografía tomada en 1998 donde ambos se encuentra sonrientes y cómplices en Las Vegas. En la descripción, la actriz escribió un breve y conmovedor mensaje: “Feliz cumpleaños, mi querido amigo. Hoy celebramos tu vida y la risa y el amor que esparces”.

Sus seguidores respondieron con cariño, reavivando la memorable colaboración entre Perry y Hayek en Un impulsivo y loco amor (Fools Rush In), comedia romántica estrenada en 1997 en la que ambos interpretaron a un matrimonio conflictivo.

Comentarios como “Mi pareja de películas favorita”, “Cuánto te extrañamos, Matthew” y “Es una película genial y siempre extrañaremos a Matthew” reflejaron el impacto de su trabajo conjunto en el cine.

La película de 1997 explora un romance entre hombre privilegiado de Nueva York y una mujer de raíces mexicanas de espíritu libre (Columbia Pictures/Getty Images)

Este no es el primer tributo que Salma Hayek dedica a Matthew Perry desde su fallecimiento. El 30 de octubre de 2023, apenas dos días después de la muerte del actor, compartió una carta de despedida. “Existe un vínculo especial que surge cuando compartes sueños con alguien y juntos trabajan para lograrlos. Me emocioné mucho el año pasado cuando Matthew compartió en sus Historias de Instagram cuánto le encantó Un impulsivo y loco amor y cómo pensó que ese filme que hicimos juntos fue probablemente su mejor película”, escribió.

Y agregó: “A lo largo de los años, él y yo nos encontramos recordando ese momento significativo en nuestras vidas con un profundo sentido de nostalgia y gratitud. Amigo mío, te fuiste demasiado pronto, pero seguiré apreciando tu tontería, tu perseverancia y tu hermoso corazón. Adiós, dulce Matthew, nunca te olvidaremos”.

Salma Hayek coprotagonizó junto a Matthew Perry la película "Fools Rush In", también conocida como "Un impulsivo y loco amor"

Por otro lado, en su autobiografía Friends, Lovers and the Big Terrible Thing (Amigos, amantes y aquello tan terrible) publicada en 2022, Perry reveló algunos detalles no tan halagadores sobre Hayek. Durante la filmación de Un impulsivo y loco amor, mencionó que la actriz mexicana solía ofrecerle consejos para mejorar la química entre ellos en pantalla, los cuales él consideraba, al menos, “poco útiles”.

Perry recordó que en el set de grabación, Hayek le sugirió imaginar un futuro juntos para hacer más creíble la escena en la que él le declaraba su amor. “Después de escuchar esta tontería durante unos veinte minutos, le dije: ‘Oye, Salma, te digo que te amo en esta escena. Tú mira a donde quieras, pero yo te voy a estar mirando’”.

"Un impulsivo y loco amor" fue descrita por Matthew Perry como "la mejor película" de su carrera

A pesar de estas críticas, el actor también expresó recuerdos positivos del rodaje, describiéndolo como “probablemente mi mejor película”. Además, elogió al director, Andrew Tennant, a quien calificó como “un tipo muy inteligente e increíblemente agradable”, destacando que él le permitió realizar una de las mejores actuaciones de su carrera.

La investigación sigue en curso

Según documentos judiciales, antes de su muerte, Matthew Perry recibió varias inyecciones de ketamina de su asistente personal, Kenneth Iwamasa, quien también está siendo investigado en el caso. La mañana de su fallecimiento, el intérprete recibió una primera dosis alrededor de las 8:30 a.m., y una segunda dosis unas cuatro horas después mientras veía una película en casa.

Aproximadamente 40 minutos antes de su muerte, Perry solicitó una dosis adicional y pidió que prepararan el jacuzzi. “Inyéctame uno grande”, le habría solicitado a Iwamasa. Según confesó a las autoridades, él le administró la tercera dosis y luego salió de casa. Al regresar, encontró al actor muerto en el agua.

La investigación reveló que Perry habría estado recibiendo entre seis y ocho inyecciones diarias de ketamina en los días previos a su muerte (Rich Fury/Invision/AP)

Iwamasa es uno de los cinco acusados de conspiración para distribuir ketamina, junto con dos médicos, una mujer distribuidora y un intermediario. Los documentos judiciales indican que Perry se volvió cada vez más dependiente de la ketamina en sus últimas semanas, y los involucrados continuaron facilitándole su obtención, pese a ser conscientes de su historial de abuso de drogas y adicción, y de sus intentos de mantenerse sobrio.

Martin Estrada, fiscal del Distrito Central de California, Estados Unidos, afirmó: “Estos acusados se aprovecharon de los problemas de adicción del Sr. Perry para enriquecerse. Sabían que lo que hacían estaba mal, y al final, estaban más interesados en lucrarse que en preocuparse por su bienestar”.