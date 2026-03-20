Las 26 selecciones que presentaron su nueva camiseta alternativa para la Copa del Mundo 2026

El Mundial 2026 que se disputará en los Estados Unidos, México y Canadá está cada vez más cerca y gran parte de las selecciones nacionales que disputarán la cita ecuménica presentaron sus nuevas camisetas alternativas. Una de las máximas protagonistas que reveló su flamante indumentaria fue la Argentina.
Dentro del listado de selecciones que presentó su nueva casaca, la selección argentina recuperó la camiseta negra alternativa, ahora decorada con un patrón azul inspirado en el fileteado porteño característico de Buenos Aires.
En total, la empresa diseñó camisetas alternativas para Argentina, México, España, Alemania, Argelia, Bélgica, Colombia, Curazao, Japón, Qatar, Arabia Saudita, Escocia y Sudáfrica. Además, Italia, Jamaica, Irlanda del Norte, Suecia, Ucrania y Gales podrán utilizarlas en caso de superar los playoffs clasificatorios, mientras que otras federaciones como Chile, Costa Rica, Grecia, Hungría, Perú, Venezuela y Emiratos Árabes Unidos estrenaron diseños a pesar de que no participan del torneo.
Otros combinados nacionales que también presentaron su flamante colección de camisetas son Portugal, Marruecos, Ghana, Paraguay, Senegal, Costa de Marfil, República Checa, Suiza, Nueva Zelanda, Austria y Egipto, con la ambición de celebrar la conexión global entre fútbol, música y cultura urbana a través del diseño de sus uniformes.
El Mundial 2026, primero de la historia que contará con 48 selecciones y 104 partidos comenzará el jueves 11 de junio con la inauguración a cargo de México, en el estadio Azteca de Ciudad de México, enfrentando a Sudáfrica por el Grupo A, a las 16:00 (hora argentina). La final se celebrará el domingo 19 de julio, a las 16:00, en el MetLife Stadium, donde se definirá al nuevo campeón mundial.
LAS SELECCIONES QUE ESTRENARON SU NUEVA CAMISETA PARA EL MUNDIAL 2026
La camiseta suplente de la Selección Argentina
La camiseta alternativa de México
La camiseta alternativa de España
La camiseta alternativa de Alemania
La camiseta alternativa de Argelia
La camiseta alternativa de Bélgica
La camiseta alternativa de Colombia
La camiseta alternativa de Curazao
La camiseta suplente de Japón
La camiseta alternativa de Qatar
La camiseta alternativa de Arabia Saudita
La camiseta alternativa de Escocia
La camiseta de Sudáfrica
Las dos indumentarias de Portugal
Las camisetas titular y suplente de Marruecos
La camiseta titular de Paraguay
La camiseta alternativa de Ghana
La camiseta alternativa de Senegal
La camiseta de Egipto
La camiseta alternativa de Suiza
LAS SELECCIONES QUE DEBEN DISPUTAR EL REPECHAJE PARA CLASIFICAR AL MUNDIAL Y PRESENTARON SU CAMISETA
La camiseta alternativa de Italia
La camiseta alternativa de Gales
La camiseta alternativa de Ucrania
Las dos indumentarias que usará Jamaica
La camiseta alternativa de Irlanda del Norte
La camiseta alternativa de Suecia