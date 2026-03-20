Las 26 selecciones que presentaron su nueva camiseta alternativa para la Copa del Mundo 2026

Las 26 selecciones que presentaron su flamante modelo de camiseta para el Mundial (@adidasfootball)

El Mundial 2026 que se disputará en los Estados Unidos, México y Canadá está cada vez más cerca y gran parte de las selecciones nacionales que disputarán la cita ecuménica presentaron sus nuevas camisetas alternativas. Una de las máximas protagonistas que reveló su flamante indumentaria fue la Argentina.

Dentro del listado de selecciones que presentó su nueva casaca, la selección argentina recuperó la camiseta negra alternativa, ahora decorada con un patrón azul inspirado en el fileteado porteño característico de Buenos Aires.

En total, la empresa diseñó camisetas alternativas para Argentina, México, España, Alemania, Argelia, Bélgica, Colombia, Curazao, Japón, Qatar, Arabia Saudita, Escocia y Sudáfrica. Además, Italia, Jamaica, Irlanda del Norte, Suecia, Ucrania y Gales podrán utilizarlas en caso de superar los playoffs clasificatorios, mientras que otras federaciones como Chile, Costa Rica, Grecia, Hungría, Perú, Venezuela y Emiratos Árabes Unidos estrenaron diseños a pesar de que no participan del torneo.

Otros combinados nacionales que también presentaron su flamante colección de camisetas son Portugal, Marruecos, Ghana, Paraguay, Senegal, Costa de Marfil, República Checa, Suiza, Nueva Zelanda, Austria y Egipto, con la ambición de celebrar la conexión global entre fútbol, música y cultura urbana a través del diseño de sus uniformes.

El Mundial 2026, primero de la historia que contará con 48 selecciones y 104 partidos comenzará el jueves 11 de junio con la inauguración a cargo de México, en el estadio Azteca de Ciudad de México, enfrentando a Sudáfrica por el Grupo A, a las 16:00 (hora argentina). La final se celebrará el domingo 19 de julio, a las 16:00, en el MetLife Stadium, donde se definirá al nuevo campeón mundial.

LAS SELECCIONES QUE ESTRENARON SU NUEVA CAMISETA PARA EL MUNDIAL 2026

La camiseta suplente de la Selección Argentina

Lionel Messi fue la estrella de la presentación oficial (Adidas)

La camiseta alternativa de México

La casaca que usará México (@adidasfootball)

La camiseta alternativa de España

La remera suplente de España (@adidasfootball)

La camiseta alternativa de Alemania

La remera alternativa de Alemania (@adidasfootball)

La camiseta alternativa de Argelia

El modelo de Argelia (@adidasfootball)

La camiseta alternativa de Bélgica

La excéntrica casaca de Bélgica (@adidasfootball)

La camiseta alternativa de Colombia

Lucho Díaz, el protagonistas de la presentación de la remera de Colombia (@adidasfootball)

La camiseta alternativa de Curazao

La remera que usará Curazao (Adidas)

La camiseta suplente de Japón

La remera suplente de Japón (@adidasfootball)

La camiseta alternativa de Qatar

La piel de Qatar para el Mundial (Adidas)

La camiseta alternativa de Arabia Saudita

La remera de Arabia Saudita (@adidasfootball)

La camiseta alternativa de Escocia

El modelo suplente de Escocia (@adidasfootball)

La camiseta de Sudáfrica

La imponente camiseta de Sudáfrica (@adidasfootball)

Las dos indumentarias de Portugal

Las dos casacas que utilizará Portugal en el Mundial (Puma)

Las camisetas titular y suplente de Marruecos

Ambas indumentarias de Marruecos (Puma)

La camiseta titular de Paraguay

La indumentaria que usará la selección de Gustavo Alfaro (Puma)

La camiseta alternativa de Ghana

La remera que utilizará Ghana (Puma)

La camiseta alternativa de Senegal

La camiseta de Senegal (Puma)

La camiseta de Egipto

Egipto presentó su camiseta titular (Puma)

La camiseta alternativa de Suiza

Granit Xhaka fue el futbolista que presentó la camiseta de Suiza (Puma)

LAS SELECCIONES QUE DEBEN DISPUTAR EL REPECHAJE PARA CLASIFICAR AL MUNDIAL Y PRESENTARON SU CAMISETA

La camiseta alternativa de Italia

La elegante camiseta suplente de Italia (Adidas)

La camiseta alternativa de Gales

El modelo de Gales (Adidas)

La camiseta alternativa de Ucrania

La indumentaria de Ucrania (@adidasfootball)

Las dos indumentarias que usará Jamaica

El conjunto de camisetas que usará Jamiaca (Adidas)

La camiseta alternativa de Irlanda del Norte

La camiseta que presentó Irlanda del Norte (Adidas)

La camiseta alternativa de Suecia

El modelo alternativo de Suecia (@adidasfootball)