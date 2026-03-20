Las polémicas que pusieron a Luis Lobo Medina en el ojo de la tormenta y el otro árbitro en la mira

El árbitro Luis Lobo Medina fue denunciado por el legislador porteño Juan Facundo del Gaiso

Los días martes salen las designaciones arbitrales para los partidos del fin de semana de cada fecha de Primera División y del Ascenso argentino. Lo que debería ser apenas un trámite intrascendente como en las grandes ligas del mundo, acá se convierte en un punto vital: todos los hinchas miramos qué colegiado nos tocó en suerte o desgracia porque según el nombre, suponemos que va a tener una tarde pésima donde se va a equivocar seguido a favor de uno de los dos equipos. Y el pronóstico se cumple con rigurosidad: la mayoría de las veces los clubes más cercanos al poder de la AFA tienen la bendición que esa tarde, el juez principal y el VAR erraron en su favor.

Ese es el pecado capital en el que incurrió esta AFA: rompieron el juego. Las cuestiones económicas también socavan al fútbol argentino (muchísimos jugadores de nivel se podrían mantener en nuestras canchas si todo el dinero fuera a parar a las arcas de las instituciones afiliadas) pero no es el eje fundamental para los hinchas: la repulsa hacia la actual dirigencia de la casa madre tiene que ver con haber creado el estado de sospecha permanente. Cuya presunción acaba de encontrar la base fáctica que faltaba: chats del celular de Juan Pablo Beacon, ex mano derecha del tesorero de AFA, Pablo Toviggino, donde habla con un cuestionadísimo juez, Luis Lobo Medina, y con el director nacional del arbitraje, Federico Beligoy, en intercambios que dejan entrever favores para un equipo en primer caso y ubicaciones de jueces a dedo en el segundo.

El duelo se desarrolló el 12 de octubre del 2021 por la 29 fecha de la Segunda División

El primero de los hechos es impactante y fue difundido en el programa “¿La ves?” de la señal TN: un intercambio entre Beacon y un contacto agendado como “Tovi” previo al partido de Tigre contra Mitre de Santiago del Estero del 12/10/21, donde se lee “Hermano, me pide 400 lobito”. El legislador Facundo Del Gaiso que hizo una denuncia penal esta mañana presume que era un pago extra para favorecer a alguno de los equipos. Cabe recordar que el Matador de Victoria venía tercero en la tabla en su zona detrás de Almirante Brown y Quilmes y necesitaba un buen resultado para seguir en carrera, ya que sólo quedaban seis fechas por jugarse.

Tras el partido, Lobo Medina y Beacon tienen un intercambio donde el juez, de no estar fraguado el chat incluido ya en la denuncia judicial, le dice a su interlocutor: “Jugó mal Tigre”, como dando a entender que así todo es difícil y Beacon le responde: “Dejaste todo hermano, tranquilo que esas cosas se ven”. El partido terminó 3 a 3 con varias polémicas, todas a favor de Tigre, incluyendo un penal y la expulsión de un jugador rival. Por entonces, Toviggino era además asesor en la Cámara de Diputados trabajando para Juan Carlos Cheppi, secretario general de la Cámara Baja.

El tema es que Lobo Medina, tucumano de 41 años, está siempre en el foco de la polémica. Cada vez que arbitró a Barracas Central o estuvo en el VAR, ya sea en el Ascenso o en Primera, tuvo errores que favorecieron al equipo de Claudio Tapia. Algunos de los más groseros se dieron en un Barracas-Independiente de 2024 donde como juez VAR no llamó a revisar una jugada de expulsión de Alexis Domínguez, del Guapo, sobre Iván Marcone, del Rojo, y un penal sobre la hora que se obvió a favor del equipo que dirigía por entonces Carlitos Tevez. El Apache se quejó airadamente y Toviggino por X le dijo que mejor era que no alzara la voz. Tevez le contestó: “Me parece que tantas idas y vuelta a Pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino. Aparte de la colección de autos antiguos e importados que acumulás en Pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China. Memoria, Alí Babá”. Se remarca esto porque fue un año antes que estallara la causa de la famosa quinta en Pilar que se le atribuye por intermedio de testaferros al Tesorero de la AFA.

El árbitro quedó en el foco del debate tras la denuncia que recibió

Lobo Median como VAR también convalidó un gol insólito del delantero Bruera en un partido de Barracas contra Aldosivi donde siempre pareció el futbolista local estar adelantado pero las líneas que tiraron desde la cabina mostraron algo que no se condecía con lo que se veía. Y obvió una roja a un jugador de Barracas, en este caso Candia, en un partido contra San Lorenzo donde estaba como árbitro principal.

Estas son sólo algunas de las equivocaciones que justo se dieron en favor de Barracas. Lobo Medina era un árbitro del sindicato SADRA que después se pasó a un nuevo sindicato, UADA, de Sergio Pezzotta y ahí comenzó su “ascendente” carrera hasta llegar a Primera. En aquel momento fue Pablo Toviggino el que impulsó el nuevo sindicato que terminó sacándole 900 afiliados, la mayoría del Interior, al SADRA. “Fijate que los 20 árbitros que rompieron el arbitraje forman parte de aquellos que cambiaron de gremio”, dice a Infobae una fuente con conocimiento de causa. Por aquella medida la Justicia civil falló hace dos semanas que UADA debe resarcir a SADRA en 400 millones de pesos.

Pero también hay otro chat sugerente que se encontró en el teléfono de Beacon y en este caso es con el director nacional del arbitraje, Federico Beligoy. El periodista Nicolás Pizzi lo difundió y marca cómo la mano derecha de Toviggino le pide al también secretario general de la Asociación Argentina de Arbitros que le dé una mano con un referí nuevo, Luciano Julio. Este juez, neuquino, era de SADRA y se pasó al otro gremio también. En ese intercambio Beligoy, según el chat que se mostró en televisión, marca que ya lo pone en Copa Argentina y además blanquea que a otros árbitros que sí se quedaron en SADRA los pone en algunos partidos cada tanto para que no puedan reclamar en la Justicia por discriminación (NdR: Estos habían presentado un amparo por este tema) y sobre todo no ponerlos en partidos decisivos.

El chat que se encontró en el teléfono de Bacon (Crédito: @nicolaspizzi)

Y en el siguiente diálogo se pide un empujoncito a favor de Villa Mitre. Pues bien, coincidencias del destino, por el torneo Federal A, Luciano Julio cobró un penal insólito en favor de Villa Mitre para que pudiera empatarle a Santamarina de Tandil tal como se ve en el vídeo que acompaña la nota y otro aún más escandaloso en favor de Círculo Deportivo contra Guillermo Brown de Puerto Madryn para que le gane 1-0 cuando además venía de dar siete minutos de descuento que ya se habían cumplido.

Las polémicas en el fútbol del Ascenso son muchas más que en Primera División. Y en el Interior siempre se mencionan que hay partidos y hasta ascensos tarifados, pero las pruebas son casi imposibles de acceder. Todo queda siempre en rumores, los que además se hacen más fuertes cuando se ve cómo el mundo de las apuestas ha corrompido al fútbol argentino en las categorías menores. Quizá esta denuncia del legislador Del Gaiso sea la punta del iceberg para conseguir información que valide la presunción que recorre las canchas argentinas: que rompieron el juego y convirtieron a la pasión más grande del mundo en un simple negocio de rufianes.

Las polémicas que protagonizó el árbitro Luciano Julio en el ascenso. El juez había sido objeto de polémicas en el Federal A