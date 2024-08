Keith Morrison, padrastro de Matthew Perry, habló sobre el arresto de los cinco involucrados en la muerte del actor

Tras el arresto de cinco personas por la muerte de Matthew Perry, su padrastro, Keith Moon, ha reiterado sus deseos de justicia (Créditos: Instagram/Keith Leans On Things)

Keith Morrison, padrastro del fallecido actor de Friends, Matthew Perry, rompió su silencio tras conocerse la imputación de cinco personas en relación con la muerte de la estrella. Perry, de 54 años, fue encontrado sin vida en su residencia de California en octubre de 2023.

El Médico Forense del Condado de Los Ángeles determinó que la causa de la muerte fue producto de los efectos agudos de ketamina, sustancia que Perry utilizaba con fines terapéuticos para tratar su depresión y ansiedad.

El 15 de agosto, el Fiscal de los Estados Unidos, Martin Estrada, anunció que cinco personas han sido ahora acusadas en conexión con el fallecimiento del actor. La investigación, iniciada en mayo por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) con apoyo de la Agencia de Control de Drogas (DEA), involucró al asistente personal de Perry, a dos profesionales médicos y a otros asociados con la distribución de ketamina.

"Esperamos que se haga justicia y estamos agradecidos por el excelente trabajo de las múltiples agencias que investigaron la muerte de Matthew”, declaró Keith Morrison tras sobre los acusados de la muerte de Matthew Perry

Keith Morrison expresó: “Estamos devastados por la muerte de Matthew, pero es reconfortante saber que las autoridades han tomado su caso muy en serio. Esperamos que se haga justicia y estamos agradecidos por el excelente trabajo de las múltiples agencias que investigaron la muerte de Matthew”. Morrison añadió su esperanza de que los proveedores ilícitos de drogas peligrosas reciban un mensaje claro con estas acciones.

Morrison, quien además labora como corresponsal en el medio Dateline NBC, ya había compartido su sentir tras la muerte de Perry. El pasado marzo, compartió un comunicado asegurando que el actor se encontraba en un gran momento de su vida donde, finalmente, era feliz. Sin embargo, no pudo aprovechar este “tercer acto”.

“Era feliz, y lo dijo. Y hacía mucho tiempo que no lo decía. Así que es una fuente de consuelo, pero también no llegó a tener su tercer acto, y eso no es justo”.

El pasado marzo, Keith Morrison aseguró que Matthew Perry se encontraba "muy feliz" en sus últimos meses de vida (Foto de Brian Ach/Invision/AP)

Keith también añadió cómo ha sido lidiar con la muerte de Matthew.

“Como otras personas me han dicho cientos de veces, no desaparece. Está contigo todos los días. Está contigo todo el tiempo, y hay algún aspecto nuevo que asalta tu cerebro”,

Perry, conocido mundialmente por su papel como Chandler Bing en Friends, fue hallado el 28 de octubre “inconsciente en la piscina” de su hogar en Los Ángeles. En su momento, la muerte fue declarada accidental y no pasó mucho tiempo para que se encontrara a la ketamina como principal factor del deceso.

A casi un año de la muerte de Perry, el proceso judicial acusa a Jasveen Sangha, conocida como “la Reina de la Ketamina”, y a Salvador Plasencia, un médico referido como “Dr. P”, por conspiración para distribuir ketamina, distribución de ketamina resultando en muerte, posesión con intención de distribuir metanfetamina y alteración de registros federales. Se alega que Sangha mantenía una “casa de almacenamiento” en North Hollywood para su distribución.

Matthew Perry murió por una sobredosis de Ketamina, misma que su asistente, Kenneth Iwamasa, le proporcionaba vía intravenosa diariamente (Rich Fury/Invision/AP)

Entre los acusados también se encuentran el asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa, quien se encargaba de administrarle a Perry el fármaco vía intravenosa de manera diaria. Otro médico, Mark Chavez; y un amigo del actor, Erik Fleming, también se han visto implicados en el caso.

“Los acusados aprovecharon los problemas de adicción de Perry para enriquecerse. Sabían que lo que hacían suponía un gran peligro para el Sr. Perry, pero lo hicieron de todos modos. Al final, estos acusados estaban más interesados en lucrarse a costa del Sr. Perry que en preocuparse por su bienestar”, dijo el fiscal federal Martin Estrada en una conferencia de prensa sobre el caso celebrada el pasado jueves 17 de agosto.