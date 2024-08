Tráiler de “Lee”: Kate Winslet y la cruda experiencia de ser fotógrafa en la Segunda Guerra Mundial

La película retrata una década crucial en la vida de la corresponsal de guerra y fotógrafa estadounidense Lee Miller, interpretada por Kate Winslet (RocketScience)

El nuevo tráiler de Lee, la esperada película biográfica que sigue la vida de la célebre fotógrafa de guerra Lee Miller, ha sido finalmente revelado. Protagonizada por la galardonada actriz Kate Winslet, la película promete ofrecer una mirada profunda a la vida de una mujer cuya cámara capturó algunos de los momentos más desgarradores y trascendentales de la Segunda Guerra Mundial.

El filme está a cargo de la cineasta estadounidense Ellen Kuras, quien hace su debut en la dirección de largometrajes después de haber trabajado en reconocidos proyectos de televisión como The Umbrella Academy e Inventando a Anna.

Kate Winslet protagoniza "Lee", filme biográfico de la célebre fotógrafa de guerra Lee Miller (RocketScience)

La historia base está inspirada en el libro The Lives of Lee Miller de Antony Penrose, con un guion escrito por Liz Hannah, Marion Hume y John Collee, y adaptado por Lem Dobbs.

La trama comienza en el sur de Francia en 1938, donde Miller, una ex modelo de moda, se encuentra de vacaciones con algunos de sus amigos más cercanos, todos ellos artistas, poetas y confidentes. Sin embargo, su verdadera transformación se produce durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se convierte en una aclamada corresponsal de guerra para la revista Vogue.

Kate Winslet también estuvo involucrada en la producción del filme independiente (RocketScience)

A su vez, la narrativa se introduce en la vida personal de Miller y en los altos costos que pagó por su búsqueda de la verdad. Uno de sus autorretratos más reconocidos, que se puede ver en el nuevo tráiler, es aquel en la que posa desafiante en la bañera privada de Hitler, simbolizando su tenacidad y valentía.

El elenco también incluye a Alexander Skarsgård, Andrea Riseborough, Marion Cotillard, Josh O’Connor, Noémie Merlant, Samuel Barnett, y Andy Samberg, quien interpreta al fotógrafo David E. Scherman, compañero de Miller en el frente de batalla.

El largometraje fue realizado en un periodo de ocho años (RocketScience)

Mostró su físico natural

Recientemente, Kate Winslet reveló en una entrevista con Harper’s Bazaar UK un incidente ocurrido durante el rodaje de Lee. “Hay una escena en la que Lee está sentada en un banco en bikini… Y uno de los miembros del equipo se acercó entre tomas y dijo: ‘Quizás quieras sentarte más erguida. Así no se verá los rollitos de barriga’. ¡Ni en sueños! Fue deliberado, ¿sabes?”, sostuvo.

En la misma conversación, la actriz comentó que decidió dejar de hacer ejercicio antes de rodar Lee, para lograr una representación más realista en pantalla: “Es mi vida lo que está en mi rostro, y eso importa. No se me ocurriría taparlo”.

Este enfoque es coherente con su trayectoria, en la que ha sido una firme defensora de la aceptación corporal. “Creo que la gente sabe que no es bueno decir: ‘Quizás quieras hacer algo con esas arrugas’. Me siento más cómoda conmigo misma a medida que pasan los años. Me permite dejar que las opiniones de los demás se evaporen”, añadió.

Kate Winslet mostró la imagen corporal realista de una mujer en un contexto de guerra en "Lee" (RocketScience)

La ganadora del Oscar ha sido un símbolo de la lucha contra los estándares irreales de belleza, algo que quedó claro en 2003, cuando criticó abiertamente una portada de GQ en la que, según ella, se había “alterado digitalmente” su apariencia.

“No tengo ese aspecto y, lo que es más importante, no deseo tener ese aspecto”, afirmó sobre la polémica fotografía. Winslet también recordó tener una Polaroid de la sesión original, y al compararla con la portada, observó que habían reducido “el tamaño de mis piernas en aproximadamente un tercio. Por mi, se ve bastante bien tal como fue tomada”.

Además, en 2015, Winslet estableció un precedente al incluir una cláusula en su contrato con L’Oréal, asegurando que sus anuncios de Lancôme no retocaran su apariencia con Photoshop. “Creo que tenemos una responsabilidad con la generación más joven de mujeres. Siempre quisiera decirle la verdad sobre quién soy a esa generación porque necesitan tener líderes fuertes”, aseguró.