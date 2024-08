La controversia en “Romper el círculo” por presuntas tensiones entre Blake Lively y Justin Baldoni

ROMPER EL CÍRCULO, la primera novela de Colleen Hoover adaptada a la gran pantalla, cuenta la cautivadora historia de Lily Bloom (Blake Lively), una mujer que se sobrepone a una infancia traumática para embarcarse en una nueva vida en Boston y perseguir su sueño de abrir su propio negocio.

Justin Baldoni, actor y director de Romper el círculo (It Ends With Us), contrató a la veterana manejadora de crisis en relaciones públicas, Melissa Nathan, mientras se enfrenta a rumores y especulaciones en torno al lanzamiento de la adaptación cinematográfica de la exitosa novela publicada por Colleen Hoover en 2016.

La película romántica, al igual que el libro original, trata temas delicados como el abuso doméstico, el ciclo de la violencia y los patrones tóxicos a través de Lily Bloom y sus vínculos amorosos.

Los rumores comenzaron a ganar fuerza en TikTok, donde usuarios sugirieron una posible ruptura entre Baldoni y su elenco, incluyendo a su coestrella y productora Blake Lively, así como a Hoover.

La chispa de esta especulación surgió cuando se notó la ausencia de Baldoni en eventos de prensa conjuntos y la falta de fotos grupales con Lively en el estreno en Nueva York, Estados Unidos, el pasado 6 de agosto.

Además, se observó que la actriz, la creadora del libro o el resto del elenco, no siguen a Justin Baldoni en Instagram (aunque él sí los sigue a ellos). Esta falta de “interacción” fue resaltada ya que Hoover y Baldoni fueron muy cercanos durante el desarrollo de la película, o al menos, así lo mostraron en sus redes.

Melissa Nathan, quien lanzó The Agency Group este verano después de trabajar casi una década con el estratega de crisis Matthew Hiltzik, se especializa en comunicaciones, manejo de reputación y publicidad personal en la industria del entretenimiento.

La revista destacó que “Nathan representó a Johnny Depp durante el juicio con Amber Heard”, lo que refleja su experiencia en situaciones de alto perfil. Ahora la publicista estará a cargo de manejar la controversia en torno a Baldoni.

La contratación de The Agency Group llegó en un momento en que él enfrenta titulares negativos sobre alegaciones de que hizo sentir incómoda a Blake Lively en el set.

Justin Baldoni habría incomodado a Blake Lively

Un último reporte de TMZ, publicado este miércoles, asegura que surgieron dos incidentes en el set de Romper el círculo que supuestamente afectaron a Blake Lively.

Fuentes cercanas a la producción revelaron que en una escena donde Baldoni debía levantar a Lively, el actor consultó con su entrenador personal sobre el peso de la actriz y cómo podría prepararse para evitar lesiones, dado su historial de problemas de espalda.

El segundo hecho ocurrió durante una escena de beso, donde Lively aparentemente sintió que él prolongó el contacto más de lo necesario. Los eventos habrían contribuido a generar tensión entre los coprotagonistas durante el rodaje.

La participación creativa de Ryan Reynolds

Las tensiones en la postproducción también alimentaron el fuego. De acuerdo con múltiples fuentes citadas por THR, surgieron dos cortes diferentes de la película.

Blake Lively encargó una edición al montajista Shane Reid, conocido por su trabajo en Deadpool & Wolverine. “No está claro si alguna de estas ediciones fue utilizada en el proyecto final, que fue acreditado a los editores Oona Flaherty y Robb Sullivan”, informaron.

Sin embargo, en sus recientes entrevistas, Justin Baldoni fue vocero activo sobre la contribución creativa de Blake Lively a la película, afirmando que “me hice a un lado en algunos momentos del set para permitir que las mujeres tomaran el mando”.

Las especulaciones no cesaron y se extendieron hacia la participación de Ryan Reynolds, esposo de Lively. En la premiere mundial, ella reveló que el famoso actor escribió una escena clave en la azotea al inicio del largometraje.

“Trabajamos juntos en todo. Sus logros son míos y los míos son suyos”, mencionó la recordada estrella de Gossip Girl.

No obstante, varias fuentes confirmaron que el intérprete de Deadpool solo escribió una gran parte del diálogo para esta escena y no estuvo profundamente involucrado en otros aspectos debido a su compromiso con Deadpool & Wolverine.

La segunda parte de “Romper el círculo”

Romper el círculo, dirigida por Baldoni y Jamey Heath, fue lanzada por Sony Pictures Entertainment y ya superó las expectativas al recaudar 50 millones de dólares a nivel nacional y 80 millones de dólares a nivel mundial, con un presupuesto de 25 millones de dólares.

Cabe destacar que Colleen Hoover publicó una secuela titulada It Starts with Us en 2022. Sin embargo, Baldoni se mostró ambiguo sobre si dirigirá otra película en la franquicia, aunque su personaje ostenta un rol crucial en la continuación. Aún no es seguro que el reparto pueda reunirse una vez más para una nueva entrega.

El film, que recién llegó a la cartelera de América Latina, también contó en su elenco con Brandon Sklenar, Isabela Ferrer, Jenny Slate y Hasan Minhaj.