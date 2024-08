Colleen Hoover desembarca en Hollywood de la mano de su best seller sobre relaciones familiares

Trailer de "Romper el círculo", basada en la novela de Colleen Hoover

Colleen Hoover ocupa un lugar único. En los doce años transcurridos desde que autopublicó su primera novela, Slammed, Hoover ha escrito veintitrés libros más, que, sumados, han pasado 120 semanas en las listas de éxitos del New York Times. Hoover fue la autora más exitosa de 2022 y 2023, con más de veinte millones de copias vendidas alrededor del mundo. En resumen, ha tomado al mundo literario por asalto y, si la emoción y atención generadas por la primera adaptación cinematográfica de su exitosa novela It Ends With Us son indicativas, la autora está a punto de hacer lo mismo en Hollywood.

Romper el círculo es una cautivadora y muy contemporánea historia acerca del amor, la perseverancia y la superación del trauma generacional, y gira alrededor de la complicada relación entablada entre la aspirante a empresaria Lili (Blake Lively) y el encantador pero ceñudo neurocirujano Ryle (Justin Baldoni). Se trata de una historia profundamente personal para Hoover, basada ligeramente en la relación entre su padre y su madre.

“La escribí para comprender mejor a mi madre”, dice Hoover, quien pidió permiso a su madre antes de ponerse a redactar el libro. “Muchas de las personas que nunca han experimentado el abuso piensan ‘Eso jamás me ocurrirá’, pero me parece que no toman en cuenta la gran cantidad de capas y el amor que puedes sentir por los que te han herido. Ponerme en los zapatos de mi madre para escribir el libro me permitió comprenderla mejor y apreciar mucho más su fuerza y entereza. Recuerdo que tras la lectura –y voy a llorar al recordar esto– me dijo: ‘Sólo después de conocer tu libro caí en la cuenta de que mi decisión fue la correcta’. Dijo que siempre se sintió culpable por alejarnos a mí y a mis hermanas de mi padre y por brindarnos a la vez un hogar con una figura materna y otra paterna. Estas confesiones me rompieron el corazón. Crecimos en un ambiente saludable y cariñoso al lado de nuestro padrastro, pero solo el libro le permitió darse cuenta de que había decidido sabiamente.

Hoover, quien asimismo opera como productora ejecutiva de la cinta junto con Lively, comenta que aún no puede creer el calibre del talento que decidió sumarse a fin de llevar la historia a la pantalla grande. “No creo que exista otra persona capaz de realizar una mejor adaptación”, comenta, haciendo referencia al director y estrella, Baldoni. Hoover admite asimismo que le costó mucho creer que Lively deseara ser elegida como estrella y participar como coproductora ejecutiva. “Me estaba manteniendo alejada de semejante posibilidad, porque la adoro tremendamente”, dice. “No creí que de verdad apareciera en la cinta hasta que la producción concluyó y pude verla”.

En la siguiente entrevista, Hoover desmenuza la emocionante y ligeramente sobrecogedora experiencia de ver que esta historia cobra vida, habla acerca de la conmovedora reacción de su madre durante una de las primeras proyecciones y confiesa lo que espera, asimismo, que el público experimente cuando por fin vea la película en las salas de cine este agosto.

La próxima película "Romper el círculo" está basada en la relación entre los padres de Hoover

—¿Cómo describirías el viaje que has emprendido con este libro hasta este momento? Los cambios, la respuesta actual, tu primera adaptación para pantalla grande…

—Creo que ‘abrumada’ es una buena palabra. Pero asimismo, lo abrumador puede ser algo positivo. Cuando escribí el libro, no tenía nada en mente. Solo pensé que unas cuantas personas la leerían. Honestamente, creo que hubiera sentido pánico de haber sabido que se convertiría en otra cosa, porque nada de esto constituía mi meta definitiva. Disfruto la escritura, pero ha sido increíble enterarme de la gran cantidad de gente que se ha sentido conmovida y, tristemente, saber asimismo que mucha gente ha conectado con la temática.

—¿Qué es lo que más has disfrutado acerca del proceso de adaptación? ¿Qué fue lo que más peso tuvo cuando aceptaste la propuesta?

—Me negué primeramente, cuando otras personas me buscaron. No estaba segura de que el libro resonara con ellas de la manera que yo esperaba, y este libro es, para mí, el más significativo de toda mi obra. Me puse a la defensiva en lo tocante a los derechos cinematográficos. Justin me envió un correo electrónico conmovedor, justo después de leer mi libro, explicándome los motivos por los que deseaba hace una película, y yo me dije, “Vaya, él me comprende perfectamente, entendió bien la temática. Quiere hacerle justicia”. Creo que su trabajo ha sido muy hermoso.

Justin Baldoni convenció a Colleen Hoover para ceder los derechos de su novela, porque comprendió el valor de la historia

—¿Cómo fue que Justin se convirtió en la estrella y el director de esta película?

—Primero quiso comprar los derechos cinematográficos y dirigirla. Y me parece que yo fui quien insistió una y otra vez, “¿Desempeñarás el papel principal?”. Él me dijo “No lo sé, lo pensaré”. En ese punto me pareció que no estaba tan interesado en dirigir. Pero con el tiempo lo comenzamos a ver como el único que podría encarnar a Ryle, así que finalmente nos dijo: “Muy bien, lo haré”. Yo no cabía de felicidad.

—Y Blake Lively, ¿cuándo se sumó?

—Creo que durante un buen rato me rehusé a creerlo. Sobre todo en Hollywood, las cosas cambian todo el tiempo. Me parecía que ella sería perfecta para este proyecto, pero no quise creer en la posibilidad. Sus habilidades como actriz son fenomenales. Esa mujer es única en su especie. Cuando escribes un libro, puedes imaginar el desarrollo de las escenas, pero lo que ella aportó por su cuenta al personaje en la pantalla supone algo verdaderamente maravilloso. Pensé que nadie conocía a estos personajes mejor que yo, pero tras verla encarnar al personaje, noté que había insuflado vida nueva al libro entero.

Colleen Hoover (der.) expresó que Lively (izq.) aportó nueva vida a la protagonista de "Romper el círculo"

—¿Qué tanto quisiste involucrarte en la producción y qué tanto hiciste realmente?

—Buena pregunta. La idea de una implicación me pareció muy emocionante, pero asimismo terrorífica, porque tengo un trabajo de tiempo completo, con todo y fechas límite. Y una película involucra mil detalles. Justin quiso que yo escribiera el guion, lo intenté y quizás redacté una página, pero entonces me dije: “No, estoy demasiado vinculada a esta historia”. Me desentendí así de este papel, pensando que otra persona podría conferirle más tiempo y cuidado. Justin siempre dio cabida a mis sugerencias, es un buen colaborador. Por ello creo que, en todo caso, yo misma fui la insegura, la que no se hallaba cómoda ocupando ese espacio. Yo escribo libros. No sé mucho acerca de los vericuetos hollywoodenses, por ello aprecié que él anhelara mi suministro creativo y que me mantuviera muy involucrada a lo largo del proceso, crédito a quien crédito merece.

—¿Cuántas veces quisiste visitar el set, y cuánto tiempo pasaste ahí realmente?

—Hubiera sido agradable estar ahí todo el tiempo, y Justin sin duda creó ese espacio para mí, diciéndome ”Sólo llámame cuando pienses acompañarnos. Te conseguiremos una habitación en un hotel”. Mi itinerario no lo permitía, pero al menos pude pasar dos semanas en el set y me divertí mucho. Y aprendí mucho. He hallado un nuevo respeto por los actores.

Blake Lively y Justin Baldoni protagonizan y producen la adaptación cinematográfica

—¿Existía algún elemento específico que deseabas que desarrollaran correctamente? ¿Un tono, o incluso el vestuario o la música, un diseño de set?

—Creo que ese tema es muy delicado, por ello me preocupaba sobremanera. Uno siempre querrá que las cosas salgan bien. No deseaba que crearan un Ryle muy generoso, tampoco una Lily demasiado débil. Es una temática sensible, pero me parece que lograron un hermoso balance. En verdad lo creo. Y claro, debemos tener en mente que la experiencia de todo mundo con este tema es tan específica y distintiva que no existen moldes que puedas ajustar sin más sobre la pantalla.

—El libro cuenta con millones de admiradores y, naturalmente, la adaptación implicará cambios, por ejemplo la decisión de aumentar las edades de los personajes. ¿Te parece que los admiradores han acogido esas modificaciones?

—El libro fue escrito hace diez años. Yo acababa de salir de mis veinte. Así que, durante la escritura, los personajes creados tenían que ser de mi edad y ahora que tengo cuarenta y cuatro años, pienso de otra manera: “Muy bien, creo que eran demasiado jóvenes”. Me alegró mucho que Justin estuviera de acuerdo con el aumento de sus edades. Pero seré muy franca, me mantengo alejada de los comentarios online. Espero que la gente acoja las decisiones tomadas y los cambios que los realizadores han efectuado, porque, en mi opinión, estos hechos han contribuido al realce de la historia.

La autora pasó dos semanas en el set de la película, aprendiendo sobre el proceso de filmación

—¿Qué fue lo que más te impresionó del elenco?

—Todos ellos me impresionaron bastante. Creo que Brandon [Sklenar] se desempeñó maravillosamente como Atlas. Ahora que han encarnado a los personajes, no puedo imaginar a nadie más desempeñando estos papeles. El papel que más me emocionó fue el de Alyssa, encarnada por Jenny Slate. He sido su admiradora desde hace años, y mi esposo la adora también. Por ello resultó muy divertido poder decirle “Adivina quién aparecerá en la película…”. Creo que este detalle fue, para él, lo más surrealista de todo lo que ha acontecido alrededor de esta historia –la actriz que hemos visto en pantalla todos estos años… y ahora podremos conocerla y disfrutarla en este papel–.

—¿Has experimentado un día o un momento particularmente surrealista? Me parece que has experimentado muchos momentos así, sobre todo ahora que se acerca la fecha del estreno.

—Ver la película terminada. Me sentía tan nerviosa. Asistimos a la proyección para el focus group en Denver, llevé a mi esposo y a mi madre, y yo no había visto la cinta previamente. Mis nervios estaban deshechos. Escribí este libro basándome hasta cierto punto en la experiencia de mi madre y ahora se ha convertido en una película, y yo me voy a sentar en una butaca de sala de cine a ver esto. Estábamos muy emocionados, pero asimismo asustados, porque las cosas pudieron haber tomado el rumbo equivocado. Incluso si pasas el tiempo en el set y observas el rodaje, el desafío real está constituido por la edición, en donde todas las piezas deben ser ensambladas a fin de genrar una cinta coherente. Se invierten ahí muchas cosas, por ello poder sentarme y ver la versión final con mi madre y notar su reacción supuso algo maravilloso.

—¿Cómo supones que el público experimentará la película?

—Sé que muchos clubs de lectura han elegido el libro, sobre todo desde la pandemia. Me gustaría asistir a una proyección con mi club de lectura. Creo que sería muy divertido. Opino que las mujeres deben llevar a sus amigas, a sus madres. Dios mío, el solo hecho de ver la película junto a mi madre fue como un sueño materializado, pero me parece que cualquiera, sin importar si leíste el libro previamente o no, se encontrará con una buena cinta, muy inspiradora.

