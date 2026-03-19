‘The Bachelorette‘: un video protagonizado por Taylor Frankie Paul provoca la cancelación inmediata del programa

El estreno de la nueva temporada del programa protagonizado por Taylor Frankie Paul fue cancelado. (REUTERS/Kevin Wurm)

La cadena ABC decidió cancelar la temporada número 22 del programa The Bachelorette protagonizada por Taylor Frankie Paul, que estaba programado para el domingo 22 de marzo.

La información fue confirmada por la revista PEOPLE, medio al que un portavoz de Disney Entertainment Television indicó que la decisión se tomó tras la difusión reciente de un video relacionado con la participante.

En un comunicado emitido el jueves 19 de marzo, el portavoz señaló: “A la luz del video recientemente publicado que ha salido hoy, hemos tomado la decisión de no continuar con la nueva temporada de The Bachelorette en este momento, y nuestro enfoque está en apoyar a la familia”.

Horas antes, el medio TMZ había publicado imágenes correspondientes a 2023 en las que se observa a Taylor Frankie Paul lanzando sillas contra su entonces pareja, Dakota Mortensen, mientras un menor se encontraba en el lugar.

En el video se observa a Taylor Frankie Paul lanzando sillas contra Dakota Mortensen.(Instagram)

El material audiovisual muestra un altercado en el que también se escucha a un niño llorar durante la discusión.

Taylor y Dakota iniciaron su relación en el verano de 2022. Su vínculo fue documentado posteriormente en el programa The Secret Lives of Mormon Wives, que se estrenó en 2024.

Ambos comparten un hijo en común, Ever, quien cumplió dos años el mismo día en que se difundió la noticia. Paul también es madre de Indy, de 8 años, y Ocean, de cinco años y medio, fruto de su matrimonio anterior con Tate Paul, del que se separó en 2022.

En enero de 2025, Taylor Frankie Paul confirmó su ruptura con Mortensen tras varias semanas de especulación pública. En ese momento, expresó a través de redes sociales que atravesaba dificultades personales relacionadas con la separación, incluyendo la dinámica familiar y el tiempo compartido con sus hijos.

Taylor Frankie Paul confirmó su ruptura con Dakota Mortensen en enero de 2025. (Instagram)

Meses después, en mayo, declaró que ambos estaban enfocados en procesos individuales de mejora personal y en el bienestar de su hijo.

De acuerdo con información previa de PEOPLE, la producción de la quinta temporada de The Secret Lives of Mormon Wives había sido detenida debido a situaciones relacionadas con el pasado de Paul.

Asimismo, un portavoz del Departamento de Policía de Draper confirmó la existencia de una investigación abierta por presunta agresión doméstica entre Paul y Mortensen.

Según la autoridad, existen señalamientos en ambas direcciones y se estableció contacto con las partes involucradas a finales de febrero.

Por su parte, un representante de Dakota Mortensen indicó a Entertainment Weekly que la prioridad de su cliente es el bienestar de su hijo.

Dakota Mortensen aseguró que su prioridad es el bienestar de su hijo. (Instagram)

También señaló que Mortensen no buscó hacer pública la situación y que su intención ha sido mantener una relación de coparentalidad funcional, aunque reconoció que ha sido difícil.

El incidente de 2023 ya había derivado en consecuencias legales. En ese momento, Taylor Frankie Paul fue arrestada bajo sospecha de violencia doméstica. Enfrentó cargos menores por agresión, daño criminal y comisión de violencia doméstica en presencia de un menor.

Reportes de CBS News indicaron además que se le imputaron cargos relacionados con abuso infantil, después de que una silla presuntamente lanzada durante el altercado impactara a su hija.

El video difundido el 19 de marzo muestra parte de ese episodio, incluyendo el momento en que Paul arroja una silla mientras su hija se encuentra en la habitación. En la grabación, Mortensen afirma que la acción constituye abuso físico y menciona que la menor fue golpeada por el objeto.

Taylor Frankie Paul llegó a herir a su hija durante el altercado con Dakota Mortensen. (Captura de video)

Un portavoz de Paul respondió a la difusión del material señalando que se trata de un contenido antiguo que, según su postura, carece de contexto. También cuestionó el momento de su publicación y expresó preocupación por el impacto en el entorno familiar.

En entrevistas posteriores, Paul ha señalado que los cargos relacionados con el incidente fueron retirados y ha descrito ese periodo como uno de los más difíciles de su vida.