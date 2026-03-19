Entretenimiento

‘The Bachelorette‘: un video protagonizado por Taylor Frankie Paul provoca la cancelación inmediata del programa

La cadena anunció que no continuará con la temporada luego de que salieran a la luz imágenes de un incidente doméstico ocurrido en 2023

Guardar
El estreno de la nueva
El estreno de la nueva temporada del programa protagonizado por Taylor Frankie Paul fue cancelado. (REUTERS/Kevin Wurm)

La cadena ABC decidió cancelar la temporada número 22 del programa The Bachelorette protagonizada por Taylor Frankie Paul, que estaba programado para el domingo 22 de marzo.

La información fue confirmada por la revista PEOPLE, medio al que un portavoz de Disney Entertainment Television indicó que la decisión se tomó tras la difusión reciente de un video relacionado con la participante.

En un comunicado emitido el jueves 19 de marzo, el portavoz señaló: “A la luz del video recientemente publicado que ha salido hoy, hemos tomado la decisión de no continuar con la nueva temporada de The Bachelorette en este momento, y nuestro enfoque está en apoyar a la familia”.

Horas antes, el medio TMZ había publicado imágenes correspondientes a 2023 en las que se observa a Taylor Frankie Paul lanzando sillas contra su entonces pareja, Dakota Mortensen, mientras un menor se encontraba en el lugar.

En el video se observa
En el video se observa a Taylor Frankie Paul lanzando sillas contra Dakota Mortensen.(Instagram)

El material audiovisual muestra un altercado en el que también se escucha a un niño llorar durante la discusión.

Taylor y Dakota iniciaron su relación en el verano de 2022. Su vínculo fue documentado posteriormente en el programa The Secret Lives of Mormon Wives, que se estrenó en 2024.

Ambos comparten un hijo en común, Ever, quien cumplió dos años el mismo día en que se difundió la noticia. Paul también es madre de Indy, de 8 años, y Ocean, de cinco años y medio, fruto de su matrimonio anterior con Tate Paul, del que se separó en 2022.

En enero de 2025, Taylor Frankie Paul confirmó su ruptura con Mortensen tras varias semanas de especulación pública. En ese momento, expresó a través de redes sociales que atravesaba dificultades personales relacionadas con la separación, incluyendo la dinámica familiar y el tiempo compartido con sus hijos.

Taylor Frankie Paul confirmó su
Taylor Frankie Paul confirmó su ruptura con Dakota Mortensen en enero de 2025. (Instagram)

Meses después, en mayo, declaró que ambos estaban enfocados en procesos individuales de mejora personal y en el bienestar de su hijo.

De acuerdo con información previa de PEOPLE, la producción de la quinta temporada de The Secret Lives of Mormon Wives había sido detenida debido a situaciones relacionadas con el pasado de Paul.

Asimismo, un portavoz del Departamento de Policía de Draper confirmó la existencia de una investigación abierta por presunta agresión doméstica entre Paul y Mortensen.

Según la autoridad, existen señalamientos en ambas direcciones y se estableció contacto con las partes involucradas a finales de febrero.

Por su parte, un representante de Dakota Mortensen indicó a Entertainment Weekly que la prioridad de su cliente es el bienestar de su hijo.

Dakota Mortensen aseguró que su
Dakota Mortensen aseguró que su prioridad es el bienestar de su hijo. (Instagram)

También señaló que Mortensen no buscó hacer pública la situación y que su intención ha sido mantener una relación de coparentalidad funcional, aunque reconoció que ha sido difícil.

El incidente de 2023 ya había derivado en consecuencias legales. En ese momento, Taylor Frankie Paul fue arrestada bajo sospecha de violencia doméstica. Enfrentó cargos menores por agresión, daño criminal y comisión de violencia doméstica en presencia de un menor.

Reportes de CBS News indicaron además que se le imputaron cargos relacionados con abuso infantil, después de que una silla presuntamente lanzada durante el altercado impactara a su hija.

El video difundido el 19 de marzo muestra parte de ese episodio, incluyendo el momento en que Paul arroja una silla mientras su hija se encuentra en la habitación. En la grabación, Mortensen afirma que la acción constituye abuso físico y menciona que la menor fue golpeada por el objeto.

Taylor Frankie Paul llegó a
Taylor Frankie Paul llegó a herir a su hija durante el altercado con Dakota Mortensen. (Captura de video)

Un portavoz de Paul respondió a la difusión del material señalando que se trata de un contenido antiguo que, según su postura, carece de contexto. También cuestionó el momento de su publicación y expresó preocupación por el impacto en el entorno familiar.

En entrevistas posteriores, Paul ha señalado que los cargos relacionados con el incidente fueron retirados y ha descrito ese periodo como uno de los más difíciles de su vida.

Temas Relacionados

The BacheloretteTaylor Frankie Paul,entretenimiento

Últimas Noticias

“No estaba intentando acabar con Hannah Montana, solo evolucionaba”, Miley Cyrus y su camino después del fenómeno

La artista estadounidense comparte en un especial inédito su proceso de reconciliación con el personaje que la lanzó a la fama, explorando cómo logró integrar las distintas etapas de su vida en una identidad auténtica y equilibrada, según Variety

“No estaba intentando acabar con

Justin Bieber y Usher habrían tenido un fuerte altercado en la ‘after-party’ de los Oscar que organizó Beyoncé

Según TMZ, los cantantes protagonizaron un intercambio acalorado durante una exclusiva fiesta en Los Ángeles

Justin Bieber y Usher habrían

La familia de Bruce Willis celebra su cumpleaños número 71 en medio de su lucha contra la demencia frontotemporal

A través de redes sociales, la familia del actor conmemoró su cumpleaños con emotivos mensajes

La familia de Bruce Willis

El tráiler de “Spider-Man: Brand New Day” rompe todos los récords con 718 millones de vistas en 24 horas

El avance de la nueva película del héroe arácnido superó en visualizaciones al estreno del tráiler de “Deadpool & Wolverine”

El tráiler de “Spider-Man: Brand

Keanu Reeves y el misterio de ‘Matrix 5′: ¿volverá Neo a la acción?

El responsable de la nueva película de la franquicia explica su proceso creativo y opina sobre los resultados de la cuarta entrega

Keanu Reeves y el misterio
DEPORTES
Se resbaló, falló el penal

Se resbaló, falló el penal que decretó el adiós de su equipo de la Europa League, y el gesto del arquero rival dio la vuelta al mundo

Sorteos de las Copas Libertadores y Sudamericana: hora, bombos, cómo ver en vivo y qué rivales les pueden tocar a Boca Juniors y River Plate

El show de Dibu Martínez en la clasificación del Aston Villa en la Europa League: de armar la jugada del primer gol al festejo inédito

La fuerte acusación de un histórico jugador de Racing sobre el presente de Claudio Úbeda en Boca Juniors: “Sufre hasta bullying”

“Yo vi esa final, él metió un gol”: el divertido cruce entre Juanfer Quintero y Rodrygo al recordar el triunfo de River a Boca en la Libertadores 2018

TELESHOW
El insólito llanto de Daniela

El insólito llanto de Daniela Celis mientras cocinaba huevos revueltos: "Son todos gemelos"

Fer Vázquez reveló detalles inéditos de su relación con Emilia Mernes: “Me dijo que era su amigo gay”

Ángel de Brito habló sobre la continuidad de Andrea del Boca en Gran Hermano: “Telefe ya tiene a una nueva figura”

El rol de Peter Lanzani en el nuevo proyecto de CA7RIEL y Paco Amoroso: “Fue importante estos meses”

Leticia Brédice habló de los problemas que tuvo con su cuerpo: “Tomaba anfetaminas para poder pertenecer”

INFOBAE AMÉRICA

Salvadoreños en el extranjero podrán

Salvadoreños en el extranjero podrán votar por internet del 30 de enero al 28 de febrero de 2027

La nueva cara del Coliseo: vestigios recuperados y mármol travertino transforman al monumento más emblemático de Roma

Estados Unidos investiga el aterrizaje de emergencia de un F-35 en una base de Medio Oriente durante una misión de combate

El gobierno de Honduras refuerza la seguridad sanitaria con apoyo internacional

La guerra en Irán interrumpe las negociaciones sobre Ucrania: Moscú confirma una pausa y Zelensky presiona por reanudarlas