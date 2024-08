El nuevo desafío de Dr. Dre: ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2028

Dr. Dre aspira a competir en los Juegos Olímpicos y ganar una medalla olímpica (Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

Dr. Dre anunció su intención de representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Tras el cierre de la edición 2024 el pasado 11 de agosto, el reconocido rapero reveló en una entrevista con Entertainment Tonight que aspira a competir en la categoría de tiro con arco.

“Lo digo totalmente en serio”, expresó al ser interrogado sobre la disciplina en la que desea incursionar, sorprendiendo a sus seguidores. Pero lo que muchos desconocen es que el músico de 59 años ha sido arquero desde la escuela secundaria, donde incluso formó parte de un equipo.

El rapero se encuentra en una buena condición física a pesar del aneurisma que amenazó su vida en 2021 (Instagram/@drdre)

Aunque había perdido interés en el deporte durante un tiempo, Dre reveló que volvió a disparar con su arco y flecha gracias a su hijo, quien le obsequió un equipo de tiro por el Día del Padre. “Lo tengo instalado en mi patio trasero y escuché que la distancia para clasificarse para los Juegos Olímpicos es de 77 pies (24 metros). Yo practico a 90 (28 metros)″, aseguró.

Y con la confianza que lo caracteriza, añadió: “¿No sería interesante ir, especialmente siendo aquí en Los Ángeles y ganar la medalla de oro? Siento que podría hacer cualquier cosa”.

El productor estadounidense también emitió su opinión sobre la decisión de excluir el breakdance de los Juegos Olímpicos, disciplina que debutó en París 2024 y que generó una enorme polémica tras la participación de la australiana conocida como Raygun. “No me gustó eso. Hay tantos breakdancers geniales, no sé por qué pusieron a esta persona en particular haciendo eso”.

La performance de Rachael Gunn que se hizo viral

Dr. Dre no escondió su frustración: “Fue divertido, me reí un poco, pero ¿qué carajos? Hay breakdancers increíbles en este momento, no sé cómo sucedió”.

La actuación de Dr. Dre y Snoop Dogg en los Juegos Olímpicos 2024

El artista también formó parte de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos, cuando subió al escenario con su viejo amigo y colega Snoop Dogg. Ambos se reunieron para interpretar “The Next Episode”, cuando París le pasó la posta a Los Ángeles para dar inicio a la campaña publicitaria de la próxima edición.

“Cuando subimos al escenario Snoop es la superestrella. Yo soy el coprotagonista. Es diferente cuando estamos en el estudio, ¿sabes? Yo soy el capitán ahí, pero cuando salimos, Snoop es el hombre”, explicó.

Dr. Dre lanzó la carrera de Snoop Dogg al hacerlo debutar en una colaboración para su álbum "The Chronic" (REUTERS/Mario Anzuoni)

Según Dr. Dre, la actuación pregrabada debía mantenerse en secreto para que funcionara, y se mostró impresionado por cómo el equipo de producción logró evitar filtraciones: “El Comité Olímpico se encargó de eso. Me preguntaba cómo lo iban a hacer y nadie tenía teléfonos móviles ni nada parecido. Se filmó el día antes de que saliera al aire. Así que intentar mantenerlo en secreto durante tanto tiempo parece imposible, ¡pero lo lograron!”.

Por otro lado, el músico también reveló que él y Snoop Dogg están trabajando en un nuevo disco, el primero que producen juntos desde Doggy Style, lanzado hace tres décadas. “Hemos hecho muchas cosas entretanto, canciones, actuaciones, películas y cosas de esa naturaleza, pero esta es la primera vez que realmente produzco un álbum completo con él”.

El álbum "Doggystyle" de Snoop Dogg, fue producido en gran parte por Dr. Dre. (REUTERS/Mike Segar)

Esta vez, según Dre, el proceso ha sido “mucho más divertido” que en sus días más jóvenes: “Éramos unos niños en esa época, ¿sabes a qué me refiero? Snoop debía tener unos 18 o 19 años y yo creo que soy seis años mayor que él. Así que éramos unos niños en esa época, y este álbum va a mostrar un nivel diferente de madurez con sus letras y con mi música. Siento que estas son unas de las mejores canciones que he hecho en mi carrera”, concluyó.