Billie Eilish, Snoop Dogg y Red Hot Chili Peppers actuarán en la clausura de los Juegos Olímpicos Paris 2024

La clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024 contará con shows de Billie Eilish, Snoop Dogg y los Red Hot Chili Peppers

Los Juegos Olímpicos de París 2024 se preparan para cerrar con una ceremonia de clausura que promete ser tan espectacular como los eventos deportivos que marcaron la competencia. Según un informe exclusivo de Variety, el cierre se llevará a cabo el domingo 11 de agosto de 2024 y contará con las actuaciones de las estrellas Billie Eilish, Snoop Dogg y Red Hot Chili Peppers.

El espectáculo musical será una combinación de presentaciones pregrabadas y en vivo, y servirá como un traspaso simbólico a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Esta iniciativa busca conectar las dos ciudades embajadoras a través de la música y la cultura, destacando el impacto de los artistas de Los Ángeles.

Además de sus nueve premios Grammy, Billie Eilish sumó un Oscar a su vitrina en 2024, por su canción original compuesta para la película "Barbie"

Billie Eilish, es la prueba más “reciente” de la influencia tan fuerte que tiene la ciudad en la industria musical actual. Su álbum debut, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019), no solo encabezó la lista Billboard 200, sino que también la convirtió en la artista más joven en arrasar en las cuatro categorías principales de los Grammy en un solo año.

Con 22 años, la intérprete “Bad Guy” y “What Was I Made For?” rindió homenaje a su ciudad natal en su película concierto de 2021, Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles, representando la frescura y la innovación dentro de la escena musical local.

Otro pilar de la industria de la Costa Oeste que estará presente es el ícono del rap, Snoop Dogg. El artista ha estado presente en los Juegos de París no solo como espectador, sino también como portador de la antorcha olímpica de EE. UU. y comentarista deportivo para la cadena NBC.

Con una carrera que abarca más de tres décadas, Dogg ha dejado una gran huella en la cultura popular, con canciones como “Who Am I (What’s My Name?)” y “Drop It Like It’s Hot”. Además de su música, ha diversificado su carrera en áreas como la actuación, el lanzamiento de productos de cannabis y la televisión, donde incluso compartió pantalla con Martha Stewart en un programa de cocina.

Paralelamente, la banda Red Hot Chili Peppers completa el trio seleccionado para la clausura olímpica. Con una trayectoria de más de cuatro décadas, la agrupación ha sido fundamental para llevar el sonido del rock alternativo a una audiencia global, gracias a sus populares álbumes Blood Sugar Sex Magik, Californication, entre otros.

Sus sencillos “Under the Bridge” y “Scar Tissue” no solo se convirtieron en clásicos del género, sino que también consolidaron su lugar en la historia de la música.

La gran sorpresa: Tom Cruise

Pero la música no será la única protagonista de la noche. Tom Cruise, el renombrado actor de 62 años, conocido por sus audaces escenas de acción en Top Gun y Misión imposible, también participará en la ceremonia con una ambiciosa demostración.

Según TMZ, Cruise bajará en rapel desde lo alto del Stade de France y aterrizará cinematográficamente en el campo del estadio mientras lleva la bandera olímpica oficial. El espectacular truco, previamente grabado en marzo, será seguido por una secuencia en la que volará la bandera desde París hasta Los Ángeles, culminando con un salto en paracaídas sobre el icónico letrero de Hollywood.

En esta última parte del acto, la bandera será entregada a varios atletas, entre ellos un ciclista, un patinador y un jugador de voleibol, que simbolizan la conexión y el relevo hacia los próximos Juegos Olímpicos en Los Ángeles.

Al concluir la ceremonia de clausura el domingo, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, recibirá la antorcha y la llevará de regreso a casa desde París. Desde la próxima semana, Los Ángeles tendrá tres años y 11 meses para prepararse para las próximas olimpiadas, que se celebrarán del 14 al 30 de julio de 2028.