Sally Field reveló cómo Robin Williams la ayudó durante una tragedia personal en el set de "Mrs. Doubtfire". (Getty Images)

La actriz estadounidense Sally Field reveló detalles conmovedores acerca del comportamiento de Robin Williams durante la filmación de la película “Mrs. Doubtfire” (“Papá por Siempre”) en una reciente entrevista con Vanity Fair. Según relató la actriz, Williams hizo arreglos para que ella pudiera salir del set cuando recibió la noticia de que su padre había fallecido.

Field recordó que recibió la llamada con la terrible noticia mientras estaba en su camper afuera del set de filmación, donde se rodaba una escena de divorcio. Describió el momento con gran detalle: “mi padre había tenido un derrame cerebral algunos años antes y estaba en una residencia de ancianos.

El médico me llamó para decirme que mi padre había fallecido debido a un ataque masivo y me preguntó si quería que lo resucitaran. Le dije que no, que él no quería eso, y le pedí que se inclinara y dijera, ‘Sally dice adiós’”.

Lisa Jakub recordó los consejos sobre la salud mental que recibió de Robin Williams en "Mrs. Doubtfire". (20th Century Fox)

Con pesar y tratando de continuar con su trabajo, Field volvió al set e intentó actuar. Según la actriz, aunque no estaba llorando, Williams notó que algo no andaba bien. “Robin se acercó, me sacó del set y me preguntó: ‘¿Estás bien?’”, relató Field. Cuando le contó que su padre había muerto, Williams respondió de inmediato: “Oh, Dios mío, tenemos que sacarte de aquí ahora mismo”.

Williams hizo que el director Chris Columbus cambiara el orden de la filmación para que pudieran prescindir de Field por el resto del día. Gracias a esto, la actriz pudo regresar a su casa, llamar a su hermano y hacer los arreglos necesarios. Field destacó que este acto mostró un lado de Williams que muy pocos conocían: “era muy sensible e intuitivo”.

Robin Williams dejó un impacto significativo en muchos de sus co-estrellas durante la creación de “Mrs. Doubtfire”. Lisa Jakub, quien interpretó a la hija mayor del personaje de Williams en el film, también compartió momentos conmovedores con el actor.

"Mrs. Doubtfire”, que se estrenó en 1993, cuenta la historia de un padre que se disfraza de ama de llaves para estar cerca de sus hijos tras un divorcio. (Archivo)

Durante una entrevista con Fox News Digital, Jakub contó cómo Williams fue el primer adulto en hablarle abiertamente sobre sus propias luchas con la salud mental. “Él me hablaba de sus dificultades y de las cosas que había pasado”, dijo Jakub, quien entonces era una adolescente. “Fue la primera vez que sentí que no era un bicho raro”.

En otra ocasión, Williams intervino cuando Jakub fue expulsada de la escuela secundaria por tomarse tiempo libre para filmar “Mrs. Doubtfire”. Durante el podcast “Brotherly Love”, Jakub compartió que Williams escribió una carta a su director pidiéndole que revisara su decisión y explicando que ella estaba tratando de equilibrar su educación y carrera. Aunque el director enmarcó la carta, Jakub no fue readmitida. “Increíble”, reflexionó Jakub.

“Mrs. Doubtfire”, que se estrenó en 1993, narraba la historia de un padre que se disfrazaba de ama de llaves para poder estar cerca de sus hijos tras un divorcio. Sally Field interpretó el papel de Miranda Hillard, la ex esposa del personaje principal.

Dirigida por Chris Columbus y protagonizada por Williams junto a Sally Field y un joven elenco que incluía a Jakub, la película fue un gran éxito y se convirtió en el segundo film más taquillero de ese año, recaudando 441 millones de dólares a nivel mundial.