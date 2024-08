David Lynch está “confinado en casa” tras diagnóstico de enfisema pulmonar

David Lynch confesó que padece enfisema pulmonar, enfermedad que lo ha confinado en casa y podría afectar su carrera como director (EFE)

El reconocido director de cine David Lynch, de 78 años, reveló que padece enfisema pulmonar, una condición que lo ha obligado a permanecer en casa y que podría poner fin a su celebrada carrera.

En una reciente entrevista con la revista Sight & Sound, explicó que esta enfermedad es consecuencia directa de su hábito de fumar durante muchos años. “He contraído enfisema por fumar durante tanto tiempo, así que estoy confinado en casa, me guste o no”, declaró el cineasta.

El enfisema es un tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que ha afectado severamente la capacidad respiratoria de Lynch. Esta condición lo hace especialmente vulnerable a enfermedades respiratorias, incluyendo el COVID-19.

“Ahora, debido al COVID, sería muy malo para mí enfermarme, incluso con un resfriado”, añadió en la misma entrevista. Según el director de Hollywood, el enfisema ha limitado su movilidad al punto de no poder salir y solo caminar distancias cortas antes de quedarse sin oxígeno.

El director de 78 años sufre de enfisema pulmonar, una secuela de sus años de tabaquismo (REUTERS/Mario Anzuoni)

David Lynch es conocido por su estilo cinematográfico surrealista y oscuro, habiendo dirigido aclamadas películas como Mulholland Drive, Blue Velvet y la serie de televisión Twin Peaks.

Aunque su último largometraje fue Imperio en 2006, en 2017 revivió Twin Peaks con una tercera temporada titulada Twin Peaks: The Return.

Sin embargo, debido a su condición, Lynch expresó dudas sobre la posibilidad de volver a dirigir de manera presencial. “Lo haría de forma remota si fuera necesario”, comentó.

A pesar de las limitaciones impuestas por su enfermedad, mantiene cierto optimismo respecto a proyectos futuros. Mencionó la posibilidad de que su guion de 2010, Antelope Don’t Run No More, eventualmente entre en producción. También habló sobre un proyecto de película animada llamado Snootworld.

Lynch aseguró que el enfisema ha limitado severamente su capacidad respiratoria, siendo especialmente vulnerable a enfermedades respiratorias, incluido el COVID-19 (AP/Efrem Lukatsky)

David Lynch nunca dejará el cine

En respuesta a la preocupación generada por sus declaraciones, Lynch publicó un comunicado en la red social X el lunes, aclarando su situación. Confirmó su diagnóstico de enfisema, pero aseguró que su salud general es excelente, exceptuando esta condición. “Estoy lleno de felicidad y nunca me jubilaré”, afirmó.

Además, David Lynch reveló que dejó de fumar hace más de dos años, aunque admitió que disfrutaba mucho del tabaco. “Amaba el tabaco: su olor, encender cigarrillos, fumarlos. Pero hay un precio que pagar por este placer, y para mí es el enfisema”, explicó.

Según el portal Mayo Clinic, la principal causa del enfisema es la exposición prolongada a irritantes en el aire, como el humo del tabaco, que daña los sacos de aire en los pulmones.

A pesar de los desafíos de salud que enfrenta, Lynch ha continuado trabajando en proyectos más pequeños. En 2017, realizó el cortometraje What Did Jack Do?, que se estrenó en Netflix. La carrera del cineasta incluye cuatro nominaciones al Oscar y cinco a los Emmy, entre otros reconocimientos, destacando su estilo único y visionario.

A pesar de la enfermedad, Lynch continúa trabajando en proyectos como posibles películas animadas y otros guiones (ABC)

“Snootworld” y otros futuros proyectos del director

El futuro de las series Unrecorded Night y Snootworld, proyectos creados por el aclamado director, es incierto, así como la posibilidad de una cuarta temporada de Twin Peaks.

En una entrevista en abril de 2024 con Deadline, comentó sobre la situación de Snootworld, una serie animada en la que comenzó a trabajar hace dos décadas junto a Caroline Thompson. Según Lynch, presentó la propuesta a Netflix, pero fue rechazada.

A pesar de esto, el director manifestó su entusiasmo por el proyecto: “Me gusta esta historia. Es algo que tanto los niños como los adultos pueden apreciar... Nunca he hecho una animación directa, pero con las computadoras de hoy en día es posible hacer cosas espectaculares”, sostuvo.

En relación a Unrecorded Night, un proyecto que fue cancelado debido a la pandemia de COVID-19, Sabrina Sutherland, productora de larga data de Lynch, compartió su optimismo. En una sesión de preguntas y respuestas en el foro de fans de Lynch, Tulpa Forum, Sutherland afirmó que aunque actualmente están enfocados en otros proyectos artísticos y musicales de Lynch, existe una posibilidad de retomarlo en el futuro.

La aclamada serie "Twin Peaks", dirigida por David Lynch, revolucionó la televisión con su estilo surrealista y atmósfera distintiva (ABC)

Mientras tanto, el interés por la cuarta temporada de Twin Peaks sigue siendo fuerte entre los fanáticos. La serie, que revolucionó la televisión desde su estreno en 1990, retomó con éxito en 2017 con una tercera temporada cargada de la distintiva atmósfera y el estilo narrativo del famoso director.

Aunque actualmente no hay planes confirmados para una nueva temporada, las esperanzas no se desvanecen, alimentadas por el propio Lynch, quien no ha cerrado la puerta a esta posibilidad.