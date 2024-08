Jennifer Lopez y Ben Affleck habrían roto todo contacto en medio de su crisis matrimonial

Jennifer López y Ben Affleck enfrentan complicaciones en su divorcio debido a una grave falta de comunicación (REUTERS/Mario Anzuoni)

Jennifer López y Ben Affleck han llegado a un punto crítico en su relación y actualmente estarían llevando una comunicación distante y cortante que trae consigo dificultades para llegar a un acuerdo de divorcio. Aunque hace unos días se informó que estarían cercanos a firmar el divorcio, TMZ reveló que las líneas de contacto entre la pareja están completamente cerradas, lo que está llevando inevitablemente a una ralentización significativa del proceso de separación.

“Ben y Jen no están hablando entre ellos, ni en persona ni por teléfono, y esto está ralentizando mucho su divorcio”, afirmó el medio, citando fuentes cercanas al caso. A pesar de tener un acuerdo prenupcial que debería facilitar el proceso, la única propiedad significativa en disputa es su mansión ubicada en Beverly Hills, la cual ya ha sido puesta a la venta por por 68 millones de dólares.

La pareja no se encuentra en persona ni se habla por teléfono, ralentizando así el proceso de separación (REUTERS)

Mientras tanto, Affleck ya ha cerrado la compra de una nueva mansión en Brentwood por 20.5 millones de dólares, pero López sigue en la búsqueda de una nueva residencia. De acuerdo con TMZ: “la relación fría entre Ben y Jen es realmente el único impedimento para que esto sea un divorcio rápido”.

A pesar de la gravedad de la situación, ninguno de los dos ha contratado abogados de divorcio. En cambio, están manejando todo a través de sus respectivos gerentes de negocios, quienes están tratando de resolver los aspectos financieros de la separación. Sin embargo, parece que esta vía alternativa no ha sido tan fructífera como se esperaba.

Ambos manejan el divorcio a través de sus gerentes de negocios en lugar de contratar abogados especializados (Instagram/Jennifer Lopez)

Debido a estos retrasos, es probable que Ben Affleck y Jennifer López acaben por contratar abogados especializados en divorcios para finalizar el proceso. Según fuentes de TMZ, “no se presentarán documentos oficiales hasta que no se llegue a un acuerdo”. Si se apresura este último aspecto y mejora la comunicación, ambos presentarán las peticiones de divorcio, un juez las firmará, y todo habrá terminado.

La relación entre el actor y la cantante ha pasado por numerosos altibajos. En 2021, la pareja sorprendió al mundo retomando su romance después de haber estado comprometidos a principios de los años 2000. Sin embargo, la presión mediática y distintos factores personales habrían contribuido al deterioro de su relación, llevado finalmente a una ruptura poco amigable.

Las diferencias en estilos de vida y la obsesión de Lopez por la fama habrían contribuido a la separación (REUTERS/Lauren Justice)

Los motivos clave de la ruptura

De acuerdo con fuentes de Daily Mail, uno de los factores determinantes en esta ruptura es la reciente incursión de Jennifer Lopez en el mercado de bebidas alcohólicas con su línea de cócteles, Delola, lanzada en abril de 2023. Este proyecto parece haber generado un gran conflicto entre la pareja, especialmente considerando el historial de lucha contra el alcoholismo del actor. Según afirmó un amigo de Ben Affleck al tabloide británico, “la marca de bebidas alcohólicas de Lopez fue una de las cosas que colmó el vaso”.

Esta fuente, que prefirió permanecer anónima, expresó que el hecho de que la cantante promoviera su amor por el alcohol para “relajarse y soltarse” fue percibido como una ofensa personal para Affleck, quien ha ingresado a rehabilitación en múltiples ocasiones desde 2001.

El actor, director y guionista consideró que la campaña publicitaria de Lopez era una afrenta directa a su sobriedad, lo cual incrementó su malestar y tensiones en la relación.

El fracaso comercial del documental "This Is Me… Now: A Love Story" también habría aumentado las fricciones entre ambos (Michael Tran/AFP)

Además del desacuerdo en torno a Delola, las diferencias en sus estilos de vida también contribuyeron a la separación. Jennifer Lopez, acostumbrada a una vida de constante exposición mediática, buscaba siempre estar en el centro de atención, mientras que Ben Affleck prefería mantener una vida más privada. “Su obsesión con la fama se volvió demasiado para él”, explicó un insider al Daily Mail, agregando que Lopez sentía la necesidad de ser fotografiada y admirada continuamente.

Los problemas financieros también contribuyeron al desastre que fue este matrimonio. El fracaso comercial del documental de Jennifer Lopez, This Is Me… Now: A Love Story, también generó fricciones. El proyecto, que buscaba capturar la esencia de su matrimonio, no tuvo el impacto esperado en el público ni en la crítica, lo cual agravó aún más las diferencias entre ambos.