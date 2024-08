Jennifer Lopez y Ben Affleck: la historia completa del romance que comenzó en el cine y se terminó dos veces por el acoso mediático

Los informes recientes señalan que Jennifer Lopez y Ben Affleck están cerca del divorcio tras dos años de matrimonio. Su historia de amor se remonta a más de 20 años (REUTERS/Shutterstock/Grosby)

Jennifer Lopez y Ben Affleck están cada vez más cerca del divorcio, después de dos años de casarse como resultado de una reconexión después de dos décadas. Su historia se remonta a comienzos de este siglo, exactamente a la película donde se conocieron: Gigli. Aunque mantuvieron una relación romántica en ese entonces, el noviazgo no prosperó, y tomaron caminos distintos que los llevaron a contraer matrimonio y tener hijos con otras parejas.

En el film, que recibió críticas negativas, Affleck dio vida a un mafioso, Larry Gigli; mientras que Lopez encarnó a una gánster conocida como Ricki. Ambos se enamoraron tanto en la ficción como en la vida real. Pero, para esa época, la cantante estaba casada con Cris Judd, su segundo marido después de Ojani Noa. En septiembre de 2001, J.Lo y Judd celebraron su ceremonia de casamiento tras conocerse en la grabación del videoclip de “Love Don’t Cost a Thing”.

Cuando Ben y Jennifer coincidieron por primera vez se hicieron amigos rápidamente sabiendo que ella ya tenía una vida como mujer casada.

“Cuando la conocí, nos hicimos realmente, realmente, realmente buenos amigos”, expresó el actor a la revista Vanity Fair. “Pero al principio, como ella estaba casada, no había pensamiento de una relación romántica, así que eso creó la oportunidad de conocernos sin ninguna de las falsedades que acompañan al cortejo porque estás tratando de causar una buena impresión”.

La historia de amor entre Jennifer Lopez y Ben Affleck comenzó en el set de "Gigli", una película que recibió críticas negativas (Columbia Pictures)

“Ella trabaja más duro que cualquier persona que haya visto”, aseguró tras su experiencia trabajando en conjunto para Gigli. “Pensé que estaba ocupado con películas y televisión y escritura; me sentía bastante saturado hasta que la conocí. ¡Ella estaba haciendo todo eso y grabando álbumes los fines de semana!”.

En un extenso especial de Dateline, de la NBC, Jennifer dijo que si bien, se habían topado en un par de fiestas, no se conocían antes de co-protagonizar dicha película. “No había ningún tipo de idea de que estaríamos juntos en el futuro, así que era una de esas cosas donde dices demasiado”, aclaró sobre su vínculo inicial como “realmente buenos amigos”. Y confesó que había “buena química” en el set, porque a ambos les gustaba improvisar: “Es la mejor persona para improvisar en todo el negocio, él es muy gracioso”.

La forma en que se acercaron era “muy cómoda”, sin embargo, eso estaba a punto de cambiar.

“Fue agradable para mí saber que era capaz de sentirme así — que podía amar a alguien de una manera en la que lo que realmente quería era que fueran felices, incluso más de lo que yo quería. Esa fue una nueva experiencia para mí”, declaró Affleck sobre como esta relación avanzaba.

"No había ningún tipo de idea de que estaríamos juntos en el futuro", aclaró Lopez sobre el primer encuentro que tuvo con Affleck mientras filmaban la película (Grosby)

Ben recordó que cuando salían no podía parar de hablar de sí mismo y pensó: “¡Basta de ti!”. Dentro de todo, presentía que algo pasaba con ella, “pero estaba demasiado ocupado hablando sin parar”.

En el momento en que Jennifer Lopez se separó oficialmente de Cris Judd, los tabloides fueron extremadamente duros contra la estrella pop. La llamaban “diva y dolor de cabeza”, y eso no gustó nada a Affleck, quien tenía la necesidad de apoyarla en esos momentos para “contrarrestar” la narrativa que se estaba gestando en la prensa, según contó a Vanity Fair.

El abogado de la artista afirmó: “Jennifer Lopez y Cris Judd han anunciado que han resuelto todos los asuntos surgidos de su matrimonio. La resolución fue extremadamente amistosa”. Una vez que Affleck supo que se estaban separando, el hecho de ser novios “se convirtió en una posibilidad, se abrieron puertas”.

Jennifer Lopez y su segundo esposo Cris Judd se separaron oficialmente en 2002 (Wintersteller/BEI/Shutterstock)

La propuesta de matrimonio de Ben Affleck

Las grabaciones de Padre soltero (Jersey Girl) comenzaron a llamar la atención, con el mismo director Kevin Smith acuñando el famoso apodo de la pareja, “Bennifer”, ante el ojo público. Aunque más tarde admitió que el nombre nació en la preproducción, incluso antes de que su noviazgo se hiciera público.

El papel de Lopez en la película era como la esposa de Affleck, quien muere tras dar a luz a su hija. Finalmente, el 11 de noviembre de 2022, la pareja confirmó que se casaría en una entrevista al aire para el programa PrimeTime: Special Edition, de la cadena ABC.

Por ese entonces, el romance estaba en boca del mundo entero y los medios querían conocer todos los detalles exclusivos de la relación. Desde la propuesta de compromiso, completamente “tradicional”, organizada en Boston (ciudad de origen de Affleck) hasta la reacción de J.Lo al ver el anillo de compromiso de diamante rosa -su piedra favorita- de seis quilates de Harry Winston.

La propuesta de matrimonio de Ben a Jennifer en 2022 incluyó un anillo de diamante rosa de seis quilates de Harry Winston (Getty)

“Mi canción ‘Glad’ estaba sonando... Entro y estaba simplemente abrumada. No me lo esperaba, y solo estaba como: ‘Oh Dios mío’”, expresó la intérprete de pop ante las cámaras de televisión. Jennifer Lopez no pudo detener los sollozos una vez que comenzó a leer una carta escrita a puño y letra por Ben Affleck. En esta, él enumeraba todas las razones por las que la amaba y sostenía que quería pasar el resto de su vida junto a ella.

“Había llorado mucho por tristeza a lo largo de los años”, dijo. “Y por primera vez en mi vida, lloré increíbles lágrimas purificadoras de felicidad. Fue la sensación más limpiadora y maravillosa que jamás había tenido”.

Describió a Affleck con palabras desbordantes de cariño: “Amoroso. Encantador. Afectuoso. Y simplemente lo admiro en todos los sentidos. Lo respeto. Siento que me enseña cosas”. En su álbum This Is Me... Then, la “Diva del Bronx” le dedicaría después una respuesta a la carta de amor en forma de una canción titulada “Dear Ben”.

El protagonista de la película de acción "Daredevil" y su prometida se lucieron juntos en el estreno de la película en Los Ángeles el 9 de febrero de 2003 (REUTERS/Fred Prouser)

El estreno de “Daredevil” y el amor de “Bennifer”

En febrero de 2003, Jennifer Lopez y Ben Affleck asistieron a la premiere de la película Daredevil, la cual fue un fracaso para la crítica y continúa siendo recordada como una de las peores producciones de superhéroes en el cine.

Pero fue en ese rodaje que Ben conoció a la actriz Jennifer Garner, quien dio vida a Elektra en la ficción y más tarde se convertiría en su esposa y madre de sus tres hijos. Para ese momento, Garner estaba casada con Scott Foley, pero ambos se divorciaron en mayo de ese mismo año, pocos meses después del evento.

El rodaje de "Daredevil" en 2003 marcó el comienzo del romance entre Ben Affleck y Jennifer Garner, quien se convertiría en su esposa (Shutterstock)

“Jennifer [Lopez] es una mujer realmente maravillosa, fabulosa, inteligente e interesante”, afirmó el actor y cineasta en marzo de 2003 para Vanity Fair. “Pasar tiempo con ella me hace una mejor persona y una más feliz. Me impresiona todos los días. Se siente mejor para mí estar con ella que sin ella”. En ese sentido, aseguró que querían casarse porque se enamoraron y querían tener una familia: “Ella es la única persona que he conocido que me hizo considerar la idea de hacer eso”.

Para esa misma publicación, la estrella de Hollywood lamentó la sexualización a la que su pareja era sometida solo por ser de origen puertorriqueño. “Hay un tipo de lenguaje que se usa sobre ella - la latina picante, la diva temperamental. Está caracterizada como hipersexualizada”, expresó, añadieron que en sí Jennifer era todo lo contrario, porque había tenido pocas parejas a diferencia de su historia personal en el amor. “Es una mujer profundamente incomprendida, en mi opinión”, sentenció.

Lopez y Affleck postergaron su boda en 2003 debido a la excesiva atención mediática, lo cual afectó su relación (Getty)

La separación de Affleck y J.Lo

Mientras todos esperaban el gran suceso de la boda, Jennifer Lopez y Ben Affleck terminaron por reprogramar la ceremonia en septiembre de 2003. Las alarmas comenzaron a sonar cuando lanzaron un comunicado en conjunto: “Debido a la excesiva atención mediática que rodea nuestra boda, hemos decidido posponer la fecha”, se leía en el pronunciamiento. “Cuando nos vimos contemplando seriamente la posibilidad de contratar a tres ‘novias señuelo’ distintas en tres lugares diferentes, nos dimos cuenta de que algo iba mal”.

Y continuaron en su mensaje: “Empezamos a sentir que el espíritu del que debería haber sido el día más feliz de nuestras vidas podía verse comprometido. Sentimos que lo que debería haber sido un día alegre y sagrado podría estropearse para nosotros, nuestras familias y nuestros amigos...”.

En enero de 2004, un representante de Lopez dijo a la revista People que el compromiso había llegado a su fin y pedía que respetaran su privacidad en esos momentos. Poco después, en marzo, se estrenó la película Padre soltero, cuya recepción no fue tan mala como Gigli, pero tampoco fue buena.

Para inicios de 2004, la separación de la pareja fue confirmada para la revista People mediante un representante de la cantante (Getty Images)

A mediados de 2004, el 5 de junio, J.Lo contrajo matrimonio con el cantante de salsa Marc Anthony. Cuatro años más tarde, dieron la bienvenida a sus gemelos: Max y Emme.

En 2011, los artistas se separaron de forma oficial tras rumores de un distanciamiento. “Ha sido una decisión muy difícil”, declararon a través de un comunicado. “Hemos llegado a una conclusión amistosa en todos los asuntos”.

J.Lo contrajo matrimonio con Marc Anthony en 2004 y dio la bienvenida a sus gemelos en 2008, separándose en 2011 (Picture Perfect/Shutterstock)

A un año de la boda de Jennifer y Marc, el actor Ben Affleck también se casó. En junio de 2005, celebró su boda con Jennifer Garner y ambos recibieron a su primera hija, Violet, en diciembre de ese mismo año. Tuvieron dos niños más: Seraphina en enero de 2009 y Samuel en febrero de 2012.

A una década de haberse casado, en junio de 2015, revelaron que se estaban separando. “Después de pensarlo mucho y considerarlo cuidadosamente, hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos”, expresaban en una declaración en conjunto difundida por People. “Seguimos adelante con amor y amistad el uno por el otro y con el compromiso de criar conjuntamente a nuestros hijos, cuya privacidad pedimos que se respete durante este difícil momento”.

Affleck se casó con Jennifer Garner en 2005, con quien tuvo tres hijos antes de divorciarse en 2015 (Grosby Group)

Las declaraciones antes de su reencuentro

En 2014, Jennifer Lopez escribió en sus memorias que ella y Ben Affleck se separaron “en el momento en que creía que nos íbamos a comprometer el uno con el otro para siempre. Fue mi primer desengaño amoroso, sentí como si me hubieran arrancado el corazón de un tirón”. En cuanto a Marc Anthony, volvió a su vida tres días después de que ella debió haberle dicho “acepto” a otro hombre en el altar. Fue la persona indicada para brindarle confort después de todo.

A lo largo de los años, la repentina ruptura fue una sombra en su vida, llevándola a mencionar los detalles que los llevaron a ese punto en más de una entrevista. En el documental de The Ride para MTV, admitió haber sido acosada “constantemente” por los paparazzi y que “fue una época muy dura”.

A pesar de casarse con otras parejas tras su primer romance, Ben Affleck y Jennifer Lopez se reconciliaron dos décadas después (Vince Bucci/Getty Images)

“Recuerdo haber sido portada de esos tabloides durante dos años seguidos y fue brutal”, admitió. “Creo que contribuyó absolutamente a la desaparición de nuestra relación y del amor que sentíamos. Había tantos juicios, presiones, escrutinios y opiniones, que fue muy, muy difícil lidiar con ello”.

En 2020, durante una entrevista con el diario The New York Times, Ben Affleck hizo una rara mención de su ex al manifestar que debió ser nominada a un Oscar por Estafadoras de Wall Street. “Ella es auténtica. Sigo en contacto con ella periódicamente y la respeto mucho. ¿Es increíble que haya tenido su película más taquillera a los 50 años? Eso es de puta madre”, dijo en ese entonces.

En 2021, tras sus respectivas separaciones, Jennifer Lopez y Ben Affleck reavivaron su romance y se casaron en Las Vegas en 2022 (Getty)

Jennifer Lopez y Ben Affleck retoman su romance tras 20 años

A inicios de 2021, se reportó la separación de Ben y su última novia, la actriz Ana de Armas, después de un año de relación. Posteriormente, en abril, Jennifer Lopez y Alex Rodriguez dieron fin a su compromiso: “Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo. Seguiremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos comunes. Nos deseamos lo mejor el uno al otro y a sus hijos”.

En abril de 2021, el portal Page Six difundió por primera vez que Lopez y Affleck estaban pasando tiempo juntos en Los Angeles. “Se lo pasan muy bien saliendo juntos”, decía una fuente anónima. “Hacía años que no se veían como es debido. Tienen mucho de qué hablar”. Para el siguiente mes, se reportó que estaban pasando días juntos en Montana y Miami; mientras que en junio Page Six aseguró que habían sido vistos besándose.

La "Diva del Bronx" y el actor fueron vistos juntos en alfombras rojas y en eventos públicos, confirmando su renacimiento amoroso (Arturo Holmes/Getty Images)

La gran confirmación ocurrió en septiembre, durante la alfombra roja de El último duelo, a la cual ambos asistieron juntos y tomados de la mano. Asistieron también a la Met Gala 2021 y las apariciones públicas como pareja no dejaban de ocupar todos los titulares de ese entonces.

Al siguiente año, en julio de 2022, Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en Las Vegas y, en agosto, tuvieron una segunda ceremonia más formal en Georgia. Antes de concretar la unión oficial, se especuló acerca de un presunto acuerdo prenupcial mediante el cual Affleck se comprometía a tener sexo cuatro veces por semana con su esposa.

“Los 20 años transcurridos entre aquellos sueños de juventud y el mundo adulto del amor y la familia que abrazamos aquel día, aportaron a este matrimonio más de lo que ninguno de los dos hubiera imaginado jamás”, expresó Lopez. “No sólo nos casábamos el uno con el otro, sino que casábamos a estos niños con una nueva familia. Fueron las únicas personas a las que pedimos que nos representaran en nuestra fiesta de bodas. Para nuestro gran honor y alegría, cada uno de ellos lo hizo”.

A comienzos de 2023, J.Lo anunció su nuevo álbum This Is Me... Now, inspirado en su romance con Affleck. Además, comentó que se habían mudado juntos y sus hijos también habían forjado un vínculo. “Ha sido una transición muy emotiva. Pero al mismo tiempo, todos tus sueños se hacen realidad, y ha sido un año fenomenal”, confesó al programa Today. En julio de ese mismo año celebraron su primer aniversario juntos.

En 2021, tras sus respectivas separaciones, Jennifer Lopez y Ben Affleck reavivaron su romance y se casaron en 2022 (Backgrid/The Grosby Group)

Las fotografías de Ben Affleck que captaron la atención

Las alarmas en torno al matrimonio comenzaron a sonar cuando salieron a la luz imágenes y videos de algunas interacciones tensas entre las celebridades. En las redes sociales, los cibernautas cuestionaban el aspecto cansado e expresión incómoda de Ben Affleck, quien aparentemente no aguantaba estar bajo los flashes de los paparazzi durante momentos muy prolongados.

Incluso, se viralizó un video del actor en el que ingresa a un automóvil con Jennifer Lopez y le tiró la puerta a la cara con hartazgo antes de dirigirse a los fotógrafos para pedir que dejen de grabarlos. Aunque se desconoce la razón detrás de la actitud de Affleck, se rumoreaba que ambos habían discutido previamente. Esto nunca fue confirmado, pero se continuó observando a ambos en más de una situación de este tipo.

El actor y director ha sido observado notablemente tenso e incómodo en sus salidas con la cantante, debido al constante acoso de los paparazzis (Backgrid/The Grosby Group)

La respuesta de Jennifer Lopez a un periodista en México

El evento promocional de Atlas se convirtió en escenario de incomodidad cuando la cantante y actriz se enfrentó a preguntas sobre su vida personal. Durante una conferencia de prensa en Ciudad de México el pasado miércoles 22 de mayo, se generó un momento tenso cuando un periodista mexicano preguntó a Lopez en español sobre los rumores de su posible divorcio con Ben Affleck.

La pregunta, que surgió en medio de especulaciones infundadas del ámbito tabloide acerca de un posible problema en el matrimonio de dos años de la pareja, dejó atónitos a los presentes. Según reportó People, el reportero preguntó: “¿Es real tu divorcio con Ben Affleck? Estos rumores...”. Añadiendo posteriormente: “¿Cuál es la verdad? Para la prensa mexicana, ¿cuál es la verdad de la situación?”

En un video del intercambio, se observa a Simu Liu, coprotagonista de Lopez en el drama de ciencia ficción, interviniendo rápidamente para detener el cuestionamiento. “Ok, no vamos a hacer eso”, expresó. “Muchas gracias chicos, lo apreciamos mucho. Gracias.”

La intervención de Liu permitió a Jennifer Lopez recomponerse y, tras una breve pausa, se inclinó hacia adelante, miró al reportero con una sonrisa tensa y respondió: “Sabes mejor que eso”. Luego, recostándose nuevamente, Liu reiteró: “Vamos, no entres aquí con esa energía, por favor”.

“Sabes mejor que eso”, dijo J.Lo a uno de los periodistas presentes en la conferencia de prensa por "Atlas" luego de que le preguntara por su presunto divorcio (AP/Marco Ugarte)

El divorcio a dos años de la boda

En 2024 la dinámica debió ser similar, sin embargo, tal como indican los reportes de los últimos meses, la relación fue afectada nuevamente por la constante exposición pública y las diferencias en sus estilos de vida. Este año no celebraron su segundo aniversario y se reportó que se encontraban en ciudades distintas en esa fecha. Sumado a ello, la situación se tornó más crítica a nivel público cuando pusieron en venta su mansión en Beverly Hills.

“La última vez que López y Affleck fueron vistos juntos en público fue el 30 de marzo”, sostuvo una fuente cercana a la pareja. Mientras que, la información difundida más reciente asegura que “los documentos de divorcio ya estarían finalizados, pero aún no han sido presentados oficialmente”.