La razón por la que Kendall Jenner comparó su vida con la de Hannah Montana

“Intento encontrar el equilibrio entre mantener las cosas privadas y no dejar que la frustración y el estrés me impidan disfrutar de mi lado personal”, dijo la modelo

Kendall Jenner encontró semejanzas entre su vida y la de Hannah Montana. Este icónico personaje que interpretaba Miley Cyrus en Disney Channel relataba la doble vida secreta de una adolescente que combinaba la fama con el anonimato. La modelo de 28 años, ha hablado sobre estas similitudes en el podcast “Anything Goes” de su amiga Emma Chamberlain, revelando detalles de su infancia y cómo ha lidiado con la popularidad desde temprana edad. “Es un poco a lo Hannah Montana, en cierto modo”, dijo.

Infancia bajo los reflectores

Kendall recordó su niñez mientras crecía bajo la luz pública en el reality show “Keeping Up with the Kardashians”. Aunque no tuvo una doble vida o disfraz como Hannah Montana, su experiencia en el ojo del público tuvo paralelismos con el personaje. A sus 10 años, empezó a ser parte del programa de su familia, que documentaba la vida diaria de los Kardashian-Jenner.

A pesar de la fama y la constante presencia de cámaras, Kendall y su hermana Kylie vivieron una infancia que, según se describe, fue bastante normal. “Íbamos a la escuela todo el tiempo que pudimos. Empecé a educarme en casa en 11º y 12º grado”, comentó Kendall. Aseguró que, mientras el programa se grababa en casa, ella y Kylie asistían a una escuela regular durante todo el día y mantenían a sus amigos de antes de que el programa comenzara.

La modelo habló en “Anything Goes” sobre cómo ella y su hermana Kylie llevaban una vida aparentemente normal (Créditos: Instagram/@kyliejenner)

La normalidad que intentaron conservar incluyó actividades cotidianas como jugar al aire libre, asistir a clases y disfrutar de momentos familiares sin la intervención de cámaras. “No siempre fue fácil, pero nos parecía algo normal”, añadió Jenner. Este esfuerzo por mantener un equilibrio entre la vida pública y privada fue fundamental para ambas hermanas.

La fama

A medida que el programa ganó popularidad, Kendall y Kylie tuvieron que adaptarse rápidamente a la atención que recibían de los medios de comunicación y del público. “Tuvimos que hacer cosas muy adultas a una edad muy temprana”, mencionó Kendall. Sin embargo, a pesar de los desafíos, la modelo expresó su gratitud por las experiencias que vivió durante su infancia. “En general, me siento muy agradecida porque creo que podría haber sido mucho peor”, compartió.

La famosa compartió en el podcast cómo jugaban al aire libre y asistían a clases pese a la fama (REUTERS/Giorgio Viera)

Kendall también destacó que tanto ella como Kylie debían aprender a lidiar con la fama observando a sus hermanas mayores, Kourtney, Kim y Khloe Kardashian. “Tuvimos la ventaja de tener a hermanos mayores a quienes pudimos ver hacer cosas antes que nosotros y guiarnos en cierto camino”, expresó, subrayando la importancia del apoyo familiar en su desarrollo personal.

Además de usar a sus hermanas como guía, Kendall también ha aprendido a equilibrar su vida privada con su vida pública. “Intento encontrar el equilibrio entre mantener las cosas privadas y no dejar que la frustración y el estrés me impidan disfrutar de mi lado personal”, dijo en una entrevista con WSJ.

Reality Show

El programa “Keeping Up with the Kardashians” se convirtió en un fenómeno cultural y también jugó un papel crucial en la formación de la identidad de Kendall. Desde los momentos más felices hasta los más difíciles, la serie documentó cada aspecto de la vida de la familia. Este constante escrutinio público requirió una gran madurez y una habilidad para separar la vida privada de la exposición mediática.

Kendall Jenner recordó su infancia mientras participaba en el reality show “Keeping Up with the Kardashians”

Kendall ha mencionado que, a pesar de las críticas y los desafíos que conlleva estar en el ojo público, ha valorado mucho el amor y apoyo de su familia. Ella y Kylie han podido crecer con cierta estabilidad gracias al entorno familiar ya sus buenos amigos, permitiéndoles aislarse del drama público y vivir momentos ordinarios. “Creo que Kylie y yo teníamos mucha estabilidad, mucho amor y un gran sistema de apoyo y muy buenos amigos. Así que sentimos que podíamos aislarnos mucho tiempo y ser normales”, enfatizó Jenner.

Kendall Jenner ha tenido varias relaciones en la mira pública, incluyendo romances de alto perfil con Bad Bunny y Devin Booker. Las relaciones personales de la modelo han sido tema recurrente en los medios, lo que ha agregado una capa adicional de desafío a su vida bajo los reflectores.

Relación con Bad Bunny

Después de la Met Gala 2024, Kendall Jenner y Bad Bunny fueron vistos disfrutando juntos en un afterparty (Getty Imágenes)

Recientemente, se ha visto a Kendall reconectarse con Bad Bunny después de la Met Gala 2024. La pareja había sido vista en varias ocasiones juntos, incluyendo una cena en París con Gigi Hadid en junio. Este tipo de encuentros ha mantenido a los fanáticos atentos a cada movimiento de la pareja.

Todo parece ir bien entre Bad Bunny y Kendall Jenner. Después de la Met Gala 2024, el lunes 6 de mayo, el músico puertorriqueño y la modelo estadounidense fueron vistos sonrientes mientras disfrutaban de unos tragos juntos en un afterparty. Este reencuentro ocurrió unos cinco meses después de los rumores de una posible ruptura en diciembre del año pasado.

Reencuentro con Devin Booker

Kendall y Devin Booker publicaron imágenes de la final de gimnasia femenina en Bercy Arena, París (REUTERS/Paul Childs)

Por otro lado, también se la ha visto cerca de su ex Devin Booker. Ambos asistieron a los Juegos Olímpicos de París y compartieron imágenes del mismo evento, aunque por separado. Estos reencuentros generaron especulaciones sobre la naturaleza de su relación actual.

Tanto Kendall como Devin publicaron fotos del Bercy Arena, donde vieron por separado la final de gimnasia femenina. Aunque ninguna etiqueta al otro en sus publicaciones, la coincidencia en el lugar y el momento no pasó desapercibida por sus seguidores, quienes continúan especulando sobre la posibilidad de una reconciliación.