El elenco de la exitosa serie “Hannah Montana” 18 años después

El reparto de "Hannah Montana" es uno de los más recordados para aquellos que vieron serie de Disney durante la década de los 2000. (Créditos: Getty Images)

Si hay una serie infaltable para los fanáticos de las producciones de Disney Channel que se lanzaron en la década del 2000, esa es Hannah Montana. La ficción protagonizada por Miley Cyrus, que contaba la historia de una joven que de día era una estudiante y de noche una mega estrella musical pop, se convirtió en uno de los fenómenos televisivos más grandes del canal, llegando a impactar a toda una generación de jóvenes que prendía la TV durante las tardes para ver un nuevo capítulo.

Tan grande fue su éxito, que llegó a tener dos películas: una que presentaba un megaconcierto en 3D y otra con todo un argumento en el que el personaje de Miley decidiría si quería seguir su vida como una adolescente normal o una estrella de gira por el mundo. Pero detrás de todo este éxito provocado por su propia protagonista, también estaba todo un reparto que se había ganado el corazón de la audiencia: Billy Ray, Emily Osment, Mitchel Musso, Jason Earles, Cody Linley y Moises Arias. ¿Qué pasó con cada uno de ellos tras el final de la serie?

Miley Cyrus (Hannah Montana)

La serie Hannah Montana, como la propia Cyrus ha mencionado previamente, fue el papel que “cambió” su vida “para siempre”. Aunque inicialmente hizo su audición para el papel de la mejor amiga del personaje principal, su talento para actuar y cantar la llevó a obtener el rol estelar. Mientras protagonizaba la serie durante cuatro temporadas, Cyrus lanzó su carrera como cantante con el álbum doble “Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus” en 2007, marcando su debut como artista independiente.

Miley Cyrus expandió su carrera tras "Hannah Montana" con éxitos musicales como "Plastic Hearts" y ganó dos premios Grammy en 2024. (Créditos: Disney Channel/ Jordan Strauss/Invision/AP)

Aparte de su éxito temprano en la música, Cyrus expandió su carrera actoral con roles en películas como Bolt en 2008 y La última canción (The Last Song) en 2010. Su versatilidad como actriz la llevó a hacer cameos en High School Musical 2, Guardianes de la Galaxia Vol 2 y a protagonizar un capítulo como Ashley O en Black Mirror. Musicalmente, Cyrus evolucionó su imagen y sonido con álbumes como Can’t Be Tamed y Bangerz, este último le valió una nominación al Grammy.

En años recientes, Miley ha seguido destacando en la música con lanzamientos como Plastic Hearts en 2020 y Endless Summer Vacation en 2023. Recientemente, en 2024, Cyrus ganó dos premios Grammy por “Flowers”. Asimismo, en el terreno personal, tuvo una relación con Liam Hemsworth, con quien se casó en 2018, pero finalmente se divorció en 2020.

Billy Ray Cyrus (Robby Ray Stewart)

Billy Ray Cyrus, reconocido en la industria de la música country por su éxito “Achy Breaky Heart” de 1992, amplió su fama al interpretar a Robby Ray Stewart, padre de Miley Cyrus, en “Hannah Montana” de 2006 a 2011. Su carrera tomó un nuevo giro cuando participó en la cuarta temporada de Dancing With the Stars en 2007 y protagonizó la película Mi vecino es un espía (The Spy Next Door) junto a Jackie Chan en 2010.

Billy Ray Cyrus impulsó su carrera en la música con el éxito de "Old Town Road" junto a Lil Nas X, obteniendo dos premios Grammy. (Créditos: Disney Channel/Gettyimages)

Durante su tiempo en la serie de Disney, Billy Ray colaboró en múltiples ocasiones con Miley, destacándose en canciones como “I Learned from You” y “Ready, Set, Don’t Go”. Hasta la fecha, ha lanzado 16 álbumes de estudio, demostrando su persistente presencia en la música.

En 2019, la carrera de Billy Ray Cyrus recibió un impulso significativo gracias a su participación en el remix de “Old Town Road” con Lil Nas X, lo cual le otorgó su primer sencillo número uno en las listas de Billboard Hot 100 y sus primeros dos premios Grammy. Tras separarse de Tish Cyrus, su esposa durante muchos años, Billy inició una relación con la cantante Firerose en 2022, comprometiéndose en agosto del mismo año.

Jason Earles (Jackson Stewart)

Jason Earles saltó a la fama interpretando a Jackson Stewart, el hermano mayor de Miley Cyrus, en “Hannah Montana” de 2006 a 2011. A pesar de comenzar en el programa con 29 años, personificó convincentemente a un adolescente de 16 años. Antes de unirse al elenco, Earles había actuado en la sitcom de CBS Still Standing y en la película de 2004 National Treasure.

Jason Earles interpretó a un adolescente en "Hannah Montana" a sus 29 años y luego actuó en "High School Musical: The Musical: The Series". (Créditos: Disney Channel/Instagram/Jason Earles)

Durante el transcurso de “Hannah Montana”, Earles participó como invitado en Phil of the Future de Disney Channel y en los Disney Channel Games de 2007 y 2008. Además, retomó sus raíces de Disney con cameos en la tercera y cuarta temporada de High School Musical: The Musical: The Series, donde también se desempeñó como coach de actuación desde la primera temporada. Earles expresó a PEOPLE: “Estaba emocionado de poder aportar eso a los jóvenes actores desde el inicio”.

“Lo que me ha dejado asombrado es que estuve allí durante Hannah Montana, y vi a Miley convertirse en la estrella pop más grande del mundo de la noche a la mañana”, comentó sobre su tiempo en la recordada serie. En el ámbito personal, Earles se casó con su novia Katie Drysen en agosto de 2017, describiendo el evento como “el día más mágico de mi vida”.

Emily Osment (Lilly Truscott)

Emily Osment es conocida por su papel como Lilly Truscott, la mejor amiga de Miley Stewart en “Hannah Montana” de 2006 a 2011. Antes de su notable participación en la serie de Disney, Osment tenía una carrera como actriz infantil, destacando en las películas Spy Kids 2: Island of Lost Dreams en 2002 y Spy Kids 3-D: Game Over en 2003. Durante “Hannah Montana”, también participó en películas como The Haunting Hour: Don’t Think About It en 2007, Dadnapped en 2009 y Cyberbully en 2011.

Antes de "Hannah Montana", Emily Osment ya tenía una carrera en el cine con películas como "Spy Kids 2: Island of Lost Dreams". (Créditos: Disney Channel/REUTERS/Kaylee Greenlee Beal)

Tras el final de Hannah Montana, Emily Osment continuó su carrera actoral con papeles en Almost Family de Fox entre 2019 y 2020, y en Young & Hungry de Freeform de 2014 a 2019, donde su actuación le valió tres nominaciones a los Teen Choice Awards. Más recientemente, destacó en El método Kominsky de Netflix como Theresa, recibiendo dos nominaciones a los premios del Sindicato de Actores por su destacada actuación en conjunto en una serie de comedia, y en “Young Sheldon” de CBS desde 2022 como Mandy.

En el aspecto personal, Osment anunció su compromiso con su novio Jack Anthony a través de una publicación en Instagram en julio de 2023. En ella expresaba sentirse “delirantemente feliz” y describía a su prometido como una “persona mágica, hermosa y caleidoscópica”.

Mitchel Musso (Oliver Oken)

Mitchel Musso, conocido por interpretar al mejor amigo de Miley y Lilly, Oliver Oken, en Hannah Montana, inició su carrera en el cine con Leones de segunda mano en 2003 y tuvo participaciones en otros títulos como Los reyes de la colina. Tras su participación en la serie, Musso mantuvo su vínculo con Disney Channel, prestando su voz al personaje Jeremy Johnson en Phineas y Ferb junto a Ashley Tisdale, desde 2007 hasta 2015.

Mitchel Musso, la voz de Jeremy Johnson en "Phineas y Ferb", lanzó su sencillo "DRANK" tras una pausa musical de diez años. (Créditos: Disney Channel/Instagram/Mitchel Musso)

Además, Musso se desempeñó como King Brady en Par de reyes de Disney XD y como presentador de “PrankStars” en Disney Channel. Fuera de la actuación, Musso incursionó en el ámbito musical y lanzó su álbum debut homónimo bajo Walt Disney Records en junio de 2009. Tras una pausa de diez años, regresó a la música con su sencillo “DRANK”, adelanto de su próxima mixtape, “Ghost” en 2022.

En agosto de 2023, Mitchel Musso fue arrestado en Texas bajo cargos de intoxicación pública y robo, después de causar “una alteración” y comenzar a comerse “una bolsa de papas” sin pagar, según reveló el Departamento de Policía de Rockwall en un comunicado de prensa obtenido por PEOPLE.

Moises Arias (Rico Suave)

Moisés Arias, quien interpretó al gerente de la concesión al aire libre, Rico Suave, comenzó su carrera actoral con apariciones en programas como Todo el mundo odia a Chris y Las nuevas locuras del emperador. Durante su tiempo en la serie de Disney, Arias realizó cameos en otras producciones populares del canal, tales como Zack y Cody: gemelos en acción, Los hechiceros de Waverly Place y Phineas y Ferb.

Moisés Arias, desde su papel en "Hannah Montana", ha participado en diversos proyectos y ahora está en "Fallout". (Créditos: Disney Channel/Instagram/Moises Arias)

Tras su paso por Hannah Montana, Arias continuó su carrera en la actuación con papeles en películas como Los reyes del verano en 2013, Pitch perfect 3: la última nota en 2017, y The Wall of Mexico en 2019. En este período, también compartió pantalla con Cole Sprouse, otro exalumno de Disney Channel, en el largometraje dramático Five Feet Apart en 2019. Posteriormente, actuó junto a Pete Davidson en The King of Staten Island en 2020.

Recientemente, Arias asumió el papel de Norm MacLean en la serie Fallout de Prime Video, una adaptación del popular videojuego que se estrenó el 11 de abril. El show, que también cuenta con la actuación de Ella Purnell, Aaron Moten y Walton Goggins, marca el más reciente proyecto en la ascendente carrera de Arias, quien ha logrado trascender su personaje de Hannah Montana para consolidarse en roles más diversos y maduros.