Secretos de “You”: revelaciones inesperadas de la exitosa serie

Penn Badgley interpreta a Joe Goldberg, un librero que desarrolla obsesiones peligrosas con sus intereses amorosos (Netflix)

La serie “You” ha logrado un lugar prominente en el panorama televisivo actual con su exploración profunda de las obsesiones y los límites del comportamiento humano. Esta producción audiovisual de Netflix ha cautivado a la audiencia con su narrativa tensa y sus personajes complejos. A través de sus temporadas, ha sorprendido con revelaciones inesperadas y una atmósfera de constante intriga, que despertó unas curiosidades que van desde detalles sobre su producción hasta anécdotas del elenco y secretos detrás de cámaras.

Mooney’s: la librería de “You” que existe en la vida real y atrae a fans y lectores

Mooney’s es una librería que ha ganado notoriedad entre los fanáticos del programa You, producido por Netflix. Durante la primera temporada de esta serie, algunas escenas fueron filmadas en diferentes locaciones de Nueva York, que incluyeron una librería que se convirtió en uno de los lugares más reconocibles para la audiencia.

La librería que aparece en la serie es Logos, situada en el vecindario Yorkville de Manhattan. En el programa, es conocida como Mooney’s y se presenta como el lugar donde el personaje principal, Joe, trabaja. Aunque en la ficción el local incluye un sótano con una jaula de vidrio, en la realidad este detalle no existe.

Logos no solo ha aparecido en You; también fue parte del set de la película Can You Ever Forgive Me?, protagonizada por Melissa McCarthy. Esta librería real ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar un sitio que ha sido inmortalizado en la pantalla, atrayendo tanto a lectores como a aficionados al cine y la televisión.

A pesar de su exposición mediática, la librería sigue funcionando como un establecimiento normal en Manhattan, donde los amantes de los libros pueden encontrar una variedad de obras literarias en un entorno tranquilo y acogedor.

La trama integra el uso de redes sociales y tecnologías modernas para explorar temas de privacidad y seguridad (Netflix)

La novela que dio como origen a la serie

La novela “You”, escrita por Caroline Kepnes en 2014, ha experimentado un notable resurgimiento gracias a su adaptación audiovisual, que contribuye a su popularidad mundial. You, que ya gozaba de cierta notoriedad y había sido traducida a varios idiomas, no llegó al mercado español hasta el otoño reciente.

El éxito de la novela original también impulsó la creación de una secuela titulada “Hidden Bodies”. Esta segunda parte comparte algunos elementos con la segunda temporada de la serie, aunque presenta diferencias en su trama. Hasta ahora, “Hidden Bodies” no ha sido traducida y publicada en España.

La adaptación televisiva de “You” desempeñó un papel crucial en el aumento de la popularidad de la novela original, a tal punto que ha visto un renovado interés y ha alcanzado una audiencia más amplia, especialmente en los países que más tarde recibieron la serie.

El protagonista no quería realizar escenas sexuales

El actor Penn Badgley, protagonista de la serie You, ha solicitado a la creadora de la serie, Sera Gamble, que reduzca o elimine las escenas sexuales en futuros episodios. En una reciente aparición en el podcast Podcrushed, Badgley compartió su conversación con Gamble: “Le pregunté a Sera Gamble si podía no hacer más escenas de intimidad”.

Badgley explicó que esta solicitud fue una decisión personal que tomó antes de aceptar el papel en la serie. Expresó sus reservas respecto a seguir interpretando roles románticos principales, afirmando: “Una de las cosas principales fue, ¿quiero volver a ponerme en una carrera en la que siempre estoy interpretando el papel principal romántico?” y lo hizo finalmente.

ara el papel de Joe, Badgley adoptó una postura y un tono más sombríos que contrastan con sus trabajos anteriores, reflejando la oscuridad del personaje (Getty Images)

Penn Badgley subrayó la importancia de la fidelidad en sus relaciones personales, incluyen su matrimonio. El actor destacó que la fidelidad es un valor fundamental para él y que no desea comprometerlo a través de su trabajo. Badgley enfatizó: “Esta es una decisión que tomé antes de tomar el programa, que nunca he mencionado”.

El tema de las escenas íntimas en la pantalla ha sido objeto de debate en numerosas ocasiones, ya que muchos actores y actrices han expresado su incomodidad y la problemática ética que estas presentan. Badgley se une a este grupo que cuestiona la necesidad de tales escenas.