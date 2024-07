Britney Spears aclaró que no fue ella quien publicó un mensaje en contra de Halsey por su video inspirado en “Lucky”

El video musical de Halsey, dirigido por Gia Coppola, aborda las complejidades de la fama y utiliza interpolaciones de canciones de Spears y Monica. (Capturas:YouTube)

El reciente lanzamiento de la canción “Lucky” de Halsey, que presenta una nueva interpretación del éxito de Britney Spears del año 2000, desató un alboroto en redes sociales luego de que la Princesa del Pop publicara y luego eliminara un mensaje crítico hacia su colega.

El viernes 26 de julio, Halsey presentó su nuevo sencillo con un video musical dirigido por Gia Coppola. El tema aborda las complejidades y contrastes de la fama, utilizando una interpolación del famoso éxito de Spears en el coro. El tema “Angel of Mine”, de Monica, también fue utilizado en la pieza.

Antes de su estreno, una nota de prensa confirmó que la artista había recibido autorización de Britney para emplear la letra y melodía de “Lucky”. Halsey volvió a enfatizar la aprobación de Spears al interactuar con un fanático: “¡Claro! Ni siquiera soñaría en hacer esto sin su bendición”.

Sin embargo, horas después del lanzamiento del videoclip, Spears estalló contra el videoclip en un amplio mensaje de X.

Britney Spears reaccionó a la canción "Lucky" de Halsey. Este primer mensaje fue eliminado al poco tiempo de ser publicado (capturas: X/britneyspears)

“Por razones obvias, estoy muy molesta con el video de Halsey. Me siento acosada, violada y violentada. No sabía que una artista como ella y alguien a quien admiraba me ilustraría de una manera tan ignorante, retratándome como una estrella del pop superficial sin corazón ni preocupación alguna”, se lee en el post.

El texto también mencionó que “tenía sus propios problemas de salud” y que por ese motivo había desactivado su cuenta en Instagram. “Definitivamente voy a reactivarlo para mostrar que ME IMPORTA. Hoy hablaré con mis abogados para ver qué se puede hacer al respecto. Se siente ilegal y simplemente cruel”.

Sorpresivamente, algunas horas después, Spears eliminó la publicación y la sustituyó con otro mensaje en el que desmentía la autoría del tuit inicial. “Fake news!!! No fui yo quien usó el celular. ¡¡¡Amo a Halsey y por eso lo he borrado!!!”, aseguró.

Horas después, Spears eliminó la publicación crítica y afirmó que no fue ella quien escribió el mensaje inicial (capturas: X/halsey)

La confusa reacción de Spears pareció no afectar a la artista estadounidense de 29 años, quien respondió al último tuit de Britney con un tono afectuoso.

“¡¡¡¡Y yo amo a Britney!!!! Siempre lo he hecho y siempre lo haré 💕 fuiste la primera persona que me hizo darme cuenta de lo que significa sentirse inspirado. Y me sigues inspirando cada día”, escribió Halsey.

“Lucky” de Halsey

El sencillo de Halsey sería parte de su quinto álbum de estudio. En el video se muestra a una joven adolescente que es su fan, mientras la artista trata de superar la soledad y sus problemas de salud, una narrativa similar a la que desarrolló Spears en su canción.

La letra de “Lucky” aborda directamente las críticas a la apariencia de Halsey y su lucha contra una enfermedad. Cabe recordar que hace un tiempo reveló que le habían diagnosticado lupus eritematoso sistémico, y un raro trastorno linfoproliferativo de células T. Ambas condiciones actualmente están en remisión.

"Lucky" de Halsey la muestra con el cabello rapado mientras lidia con una enfermedad (capturas: X/YouTube)

“Me rapé el cabello cuatro veces porque quería y luego lo hice una vez más porque me enfermé”, canta la artista. La pieza continúa abordando íntimas reflexiones sobre su vida.

“Pensé que había cambiado tanto que nadie lo notaría y nadie se dio cuenta. Luego dejé la oficina del doctor llena de lágrimas. Me convertí en madre soltera en mis mejores años. Le dije a todo el mundo que estaba bien por un maldito año y esa fue la mentira más grande de mi carrera”.

Halsey reconoció que trabajar en su versión de “Lucky” fue un proceso gratificante, pero también la llevó a lidiar con mucha emotividad.

“El videoclip ya está aquí, y hay muchos sentimientos a flor de piel. Fue todo un reto incorporar tantas emociones contradictorias en tan solo unos minutos”, escribió en sus redes. “Hice mucho de este arte cuando estaba sufriendo”.