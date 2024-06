La cantante Halsey anuncia que tiene lupus y leucemia en su nueva canción ‘The End’: “Tengo suerte de estar viva”

Halsey en un video publicado en sus redes sociales (INSTAGRAM)

La artista americana anuncio el pasado lunes que al siguiente día saldría la primera canción de su quinto álbum; sin embargo, lo que iba a ser una alegría para sus fans ha resultado ser el anuncio de la enfermedad que lleva combatiendo desde hace meses. Tal y como ha indicado con varios videos en redes sociales, en los que se puede ver el tratamiento que ha estado tomando: “Me siento como una anciana, me dije a mi misma que me doy dos años más para estar enferma. A los 30, voy a renacer y no estaré enferma y me veré super sexy y tendré mucha energía y podré volver a hacer mis veintes cuando tenga treinta”.

La publicación iba acompañada de la descripción: “Para resumir, tengo suerte de estar viva. Una historia corta larga, escribí un álbum. Comienza con The End. disponible ahora”. La canción habla sobre un amor que empezó con el reciente diagnóstico de una enfermedad grave, y al que avisa de que el proceso será difícil para ambos: “Cada dos años, un médico dice que estoy enfermo. Saca una nueva bolsa de trucos. Y luego me lo ponen encima. Y al principio fue mi cerebro, luego un esqueleto dolorido. Y no me gusta quejarme, pero te pido perdón. Cuando te conocí, pensé que era un producto dañado. Tuve una infancia jodida. Y hay veneno en mi cerebro y en mi sangre”.

Y es que Halsey, cuyo nombre real es Ashley Nicolette Frangipane, lleva al rededor de un año de relación con el actor Avan Jogia, quien no ha dudado en apoyarla en los comentarios en redes sociales: “Te amo y estoy muy orgulloso de ti”. Junto a él, miles de personas le han deseado la mejor de las suertes a la cantante: “Te quiero. La enfermedad crónica es el infierno pero tú eres increíble”, “¡Oh ángel, te amamos y te apoyamos muchísimo! Gracias por compartir algo tan personal con nosotros”, “Te quiero mucho. Estoy tan contenta de tenerte en mi vida. Estoy tan orgullosa de ti” y “Eres tan fuerte, gracias por compartir esto con nosotros para poder darte todo el amor”, entre otros.

¿Qué enfermedades sufre?

A pesar de no haberlo dicho directamente, sí que mencionó en la publicación las cuentas de Lupus Research Alliance, una asociación sin ánimo de lucro que financia la investigación del lupus; además, de Leukemia & Lymphoma Society, una organización de investigación contra la leucemia. Según el Instituto Nacional de Cáncer, la leucemia es el cáncer en los tejidos que forman la sangre: “El tipo de leucemia depende del tipo de célula sanguínea que se convierte en cáncer y de si crece rápida o lentamente”.

Mientras que por otro lado, el lupus, “es una enfermedad autoinmunitaria crónica y compleja que puede afectar las articulaciones, la piel, el cerebro, los pulmones, los riñones y los vasos sanguíneos de manera que provoca inflamación generalizada y daño del tejido en los órganos afectados”, tal y como indica Lupus Research Alliance. Una enfermedad que ya visibilizó Selena Gómez hace varios años y contra la que lleva luchando desde entonces.

