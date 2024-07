Bruce Springsteen ahora es multimillonario: así lo confirma Forbes

Bruce Springsteen alcanzó el estatus de multimillonario tras vender su catálogo musical a Sony por USD 500 millones de dólares (Ritzau Scanpix/Liselotte Sabroe/REUTERS)

Bruce Springsteen, conocido mundialmente como “The Boss”, alcanzó oficialmente el estatus de multimillonario, consolidando su lugar tanto en la industria musical como en la historia de los grandes magnates. Según una estimación “conservadora” de la revista Forbes, su patrimonio neto rebasó los USD 1.100 millones de dólares.

Los últimos años han sido especialmente fructíferos para el intérprete de “Badlands”, “Hungry Heart” y “My Hometown”. En 2021, vendió su catálogo musical a Sony por aproximadamente USD 500 millones de dólares, marcando la mayor transacción realizada por un solo artista.

Los conciertos de Bruce Springsteen y la E street band le generaron ingresos por USD 380 millones de dólares (Magnus Lejhall/TT News Agency/REUTERS)

A esta impresionante cifra se suma el éxito de sus conciertos, ya que en 2023 vendió más de 1,6 millones de entradas, generando ingresos por USD 380 millones de dólares, según Pollstar.

Con una gira en transcurso, la noticia es particularmente significativa luego de que el pasado mayo se viera forzado de posponer cuatro conciertos luego de que su equipo médico le recomendara “no actuar durante los próximos diez días” debido a “problemas vocales”. El intérprete demostró su recuperación cuando logró volver a los escenario en junio de 2024.

Bruce Springsteen tuvo que cancelar varios conciertos en Italia debido a problemas de garganta (Debra L Rothenberg/Shutterstock)

Sin embargo, su éxito no está exento de críticas. A finales de 2022, gran parte de sus seguidores denunciaron públicamente los costos exorbitantes de las entradas a sus espectáculos, que llegaban incluso a los USD 5 mil dólares.

En aquel momento Springsteen se defendió y le dijo a Rolling Stone que pasó los últimos 50 años “cobrando un poco menos, tocando prácticamente por debajo del valor de mercado”, a pesar de que su set consiste en más de tres horas de espectáculo. Aunque expresó que eso le “había gustado” y sus fanáticos estaban agradecidos, era momento de hacer lo mismo que los otros artistas.

Bruce Springsteen logró obtener reconocimientos en los premios Grammy, Oscar y Tony. (Columbia Records)

Desde que lanzó su álbum debut Greetings From Asbury Park, NJ en 1973, el músico no ha dejado de cosechar éxitos. Con más de 71 millones de álbumes vendidos en Estados Unidos y 140 millones en todo el mundo, su legado musical es imponente. Además, sus 20 premios Grammy, un Oscar y un premio Tony por Springsteen on Broadway reafirman su impacto en la industria.

Criado en una familia de clase trabajadora en la costa de Jersey, Springsteen encontró su inspiración artística al ver a The Beatles tocar en “The Ed Sullivan Show”, lo que posteriormente lo motivó a comprar una guitarra. Sus primeros años tocando en bandas locales eventualmente llevaron al nacimiento de algunos de sus mayores éxitos, como “Born to Run”, “Thunder Road”, “I’m on Fire” y “Dancing in the Dark”.

El músico es un gran fanático de The Beatles (Columbia Records)

La esencia de The Boss siempre ha sido su profunda conexión con la clase trabajadora y sus letras que abordan las pruebas de la vida cotidiana. Esta autenticidad no solo le ha ganado un lugar especial en el corazón de millones, sino que también ha asegurado su relevancia y éxito comercial durante décadas.

La gran película biográfica

Además, recientemente se confirmó que Bruce Springsteen será el centro de un biopic protagonizado por Jeremy Allen White, conocido por su protagónico en la serie El oso.

La próxima película titulada Deliver Me From Nowhere, será producida por 20th Century Studios y se enfocará en la creación de su álbum Nebraska, de 1982. De acuerdo con Variety, el proyecto —inspirado en el libro homónimo de Warren Zanes publicado en 2023— todavía se encuentra en las primeras fases de producción.

Jeremy Allen White protagonizará la biopic de Bruce Springsteen, "Deliver Me From Nowhere" (REUTERS/Shutterstock)

Durante el evento de estreno de la tercera temporada de El oso, White comentó que aún no ha tenido la ocasión de hablar directamente con Springsteen. “Nos hemos comunicado un poco a través de otras personas, pero espero que todo se concrete”, aseguró.

White está enfocado en su propio proceso de preparación antes de reunirse con el cantante, intentando ganar confianza para ese momento clave ante las cámaras. Sobre su posible interpretación de las canciones del músico en el filme, sostuvo: “Lo vamos a intentar. Haremos nuestro mejor esfuerzo”.

Este proyecto constituye un desafío importante en su carrera, fusionando su talento actoral con la interpretación musical para dar vida a uno de los músicos más influyentes del rock estadounidense.