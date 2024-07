Elizabeth Gillies vio “Quiet on set” con Ariana Grande y recordó sus días en “Victorious”

Gillies destacó la cercanía con su elenco y cómo se han apoyado mutuamente tras la emisión del documental (Instagram/@lizgillz/MAX)

Elizabeth Gillies, conocida por sus papeles en series exitosas como Victorious y Dinastía, ha compartido su experiencia revisitando su pasado en Nickelodeon tras ver el documental El lado oscuro de la fama infantil (Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV) junto a Ariana Grande. Luego de hacer el respectivo visionado, Gillies detalló cómo este proceso de revisión ha influido en su perspectiva sobre sus años en la exitosa serie juvenil.

“Vi Quiet on Set con Ariana a través de FaceTime. Lo vimos juntas, y luego nos reunimos esa misma semana o la siguiente para desglosarlo y hablar sobre ello, y reprocesar todo juntas”, afirmó Gillies. La actriz explicó que este ejercicio de reflexión fue fundamental para reevaluar su experiencia y cómo la percibe hoy en día. “Hubo mucho que repasar”, añadió.

Elizabeth Gillies enfatizó la importancia de reflexionar y reevaluar sus años en Nickelodeon después de ver "Quiet on Set" (Nickelodeon)

“Es complicado cuando recuerdas algo de manera increíblemente positiva y luego aprendes mucha información nueva y también revisitas cosas como adulto que reconfiguran los recuerdos en tu mente”, confesó la intérprete estadounidense.

La actriz expresó su gratitud por conservar una relación cercana con su antiguo elenco y, en particular, con Ariana. “Soy muy afortunada de tener una relación tan cercana con mi elenco, y con Ari, y que pudiéramos hacer eso juntos, porque definitivamente nos apoyamos mutuamente, hablamos entre nosotros y nos chequeamos unos a otros”, subrayó Gillies.

Gillies y Grande se reunieron después de ver el documental para discutir y reevaluar su experiencia en "Victorious" (Instagram/@lizgillz)

Más allá de recordar lo que pasó, la actriz también subrayó la importancia de lo que se debe hacer en la actualidad: proteger a los actores infantiles en el set de grabación. Para ello, Gillies sugirió la presencia constante de los padres y la implementación de terapias como posibles medidas de protección.

“Creo que los padres deberían poder estar donde quieran, cuando quieran estar. De hecho, pienso que es importante que algún tipo de tutor esté allí, particularmente si los niños son muy jóvenes”, opinó Elizabeth respecto a los casos revelados en El lado oscuro de la fama infantil.

El aclamado documental revela la realidad tras las cámaras de Nickelodeon, desentrañando años de abusos y maltratos hacia jóvenes estrellas (Investigation Discovery)

La actriz comparó su experiencia personal, influenciada positivamente por sus padres, con la de otros niños actores que podrían no contar con el mismo apoyo. “Mis padres me enseñaron a hablar, a salir de cualquier situación en la que no me sintiera cómoda y a decírselos. [Actuar] no era lo más importante”, dijo.

“Me pregunto si un psiquiatra o un psicólogo debería evaluar al niño y hablar con los padres antes de permitirles estar en un set o en un programa, simplemente porque es una empresa muy grande, y los niños a menudo no saben en qué se están metiendo, y luego pueden sentirse atrapados o presionados”, añadió.

La actriz sugirió que un tutor o guardián esté presente en el set para proteger a los actores infantiles (Nickelodeon)

Elizabeth Gillies saltó a la fama en su adolescencia interpretando a Jade West en Victorious. Durante este tiempo, tuvo la oportunidad de aprender y desarrollarse dentro de la industria. “Cuando estaba en ‘Victorious’, pedí sentarme a ver la edición y observar la aldea de video con el director”, comentó Gillies, destacando su interés en entender todos los aspectos de la producción televisiva.

Además, la serie continúa ganando nuevos fans gracias a su presencia en plataformas de streaming, algo que Gillies aprecia. “Netflix sigue dándonos nuevos fans, lo cual es simplemente notable”, destacó la actriz como una de las cosas positivas de su participación en el show.

La actriz argumentó que los psiquiatras o psicólogos deberían evaluar a los niños antes de permitirles trabajar en la industria (Instagram/@lizgillz)

La reflexión y actualidad de Elizabeth Gillies

En un ámbito más general, Gillies también reflexionó sobre su carrera y la importancia de mantener un equilibrio saludable entre su vida profesional y personal. Insistió en la necesidad de que los jóvenes actores y sus familias comprendan plenamente las demandas de la industria antes de involucrarse.

“No puedo imaginar cómo debe sentirse para un niño que fue empujado allí por sus padres y no tenía interés en actuar y tuvo que venir a trabajar y hacer ese trabajo todos los días porque para mí, era un placer. Y para alguien más, ¡una pesadilla!”, comentó.

La actriz y productora actualmente está concentrada en la película "Spread", que se estrenará el 19 de julio en Tubi (Instagram/@lizgillz)

Mientras tanto, Elizabeth Gillies está actualmente concentrada en su trabajo como protagonista y productora de la película Spread. La historia del film sigue a Ruby, una periodista aspirante que toma un empleo temporal en una deteriorada revista para adultos.

Así, con el reto de modernizar dicha revista, el personaje de Gillies descubre su verdadera identidad y empieza a desafiar los estereotipos de la industria porno. Se estrenará el 19 de julio en el servicio de streaming estadounidense Tubi.