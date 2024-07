Qué fue de la vida de los actores de Orange Is The New Black

La serie creada por Jenji Kohan profundizó en la vida en una prisión de mujeres (Netflix)

“Orange Is the New Black” se mantuvo como una de las series más influyentes y populares desde su estreno en 2013 hasta su conclusión en 2019. La serie, creada por Jenji Kohan, ofreció una mirada profunda y cruda a la vida dentro de una prisión de mujeres, abordando temas sociales y personales con gran impacto.

Los personajes de “Orange Is the New Black” fueron interpretados por un talentoso elenco de actores que dejaron una huella en la industria televisiva. A lo largo de siete temporadas, el desarrollo de estos personajes llamó la atención y el corazón de los espectadores. Cada uno de los actores aportó una dimensión única y auténtica a sus roles, contribuyendo al éxito de la serie.

Desde el final del show, los actores han seguido caminos diversos, incursionando en nuevos proyectos y explorando diferentes facetas de sus carreras. Muchos de los fanáticos de “Orange Is the New Black” aún siguen interesados en saber qué fue de la vida de estos actores.

El elenco de Orange Is The New Black: así están hoy

Taylor Schilling

Taylor Schilling protagonizó "Dear Edward", que se estrenó en 2023

Tras el final de OITNB en 2019, Schilling ha continuado su carrera con apariciones en diversas series y películas. Entre sus trabajos más destacados se incluyen papeles en “Pam & Tommy” de Hulu y “The Public” (2018). Además, tuvo un rol en la serie “Dear Edward”, cuyo estreno en la alfombra roja se llevó a cabo el 31 de enero de 2023.

Laura Prepon

Laura Prepon coescribió "The Stash Plan: Your 21-Day Guide"

Prepon ha continuado con su carrera tanto en la actuación como en la escritura. En el ámbito cinematográfico, participó en películas como “The Girl on the Train” (2016) junto a Emily Blunt y “The Hero” (2017) con Sam Elliott. Recientemente, volvió a interpretar a Donna en la secuela de Netflix “That ‘90s Show”, reviviendo su icónico personaje. En el plano literario, coescribió “The Stash Plan: Your 21-Day Guide to Shed Weight, Feel Great, and Take Charge of Your Health” y lanzó su memoir “You and I, as Mothers: A Raw and Honest Guide to Motherhood” en 2020.

Uzo Aduba

Uzo Aduba interpretó a Shirley Chisholm en "Mrs. America"

Uzo Aduba, conocida por interpretar a Suzanne Warren, era mayormente reconocida como actriz de teatro antes de conseguir el papel que cambió su carrera. Después de OITNB continuó construyendo una impresionante carrera en televisión y cine. Ganó otro premio Emmy por su interpretación de la congresista Shirley Chisholm en la serie de Hulu “Mrs. America”. Aduba también recibió nominaciones por su papel como terapeuta en “In Treatment” de HBO. Su trabajo de voz ha incluido personajes como Bismuth en “Steven Universe” y Alisha Hawthorne en “Lightyear” (2022). En el teatro, su actuación en la obra de Broadway “Clyde’s” le valió una nominación al Tony en 2021.

Natasha Lyonne

Natasha Lyonne co-creó la serie “Russian Doll” en Netflix

Tras su participación en OITNB, Lyonne co-creó y protagonizó la aclamada serie de Netflix “Russian Doll”, que le valió múltiples premios y nominaciones. Posteriormente, protagonizó la serie “Poker Face” en Peacock, creada por Rian Johnson, director de “Knives Out”. Además, ha aportado su distintiva voz a proyectos animados como “Big Mouth” y “DC League of Super-Pets”.

Danielle Brooks

Danielle Brooks protagonizó “Robin Roberts Presents: Mahalia”

Brooks ha destacado en varias producciones. Tuvo un papel destacado en la serie derivada de “The Suicide Squad”, “Peacemaker”, y prestó su voz a personajes en series animadas como “Close Enough” y “Karma’s World”. También protagonizó la película para televisión “Robin Roberts Presents: Mahalia”. En el teatro, Brooks brilló en el musical “The Color Purple”, actuación que le valió una nominación al Tony a la Mejor Actriz en un Musical y un Grammy por el Mejor Álbum de Teatro Musical.

Samira Wiley

Samira Wiley ha aportado su talento vocal a proyectos como el videojuego “The Walking Dead: Michonne

Ha seguido brillando en la televisión. Ganó un Emmy por su papel como Moira en la aclamada serie “The Handmaid’s Tale”. También apareció en programas como “Will & Grace” y “You’re the Worst”. Wiley ha aportado su talento vocal a proyectos como el videojuego “The Walking Dead: Michonne” y ha seguido trabajando en diversas producciones de televisión.

Taryn Manning

Taryn Manning formó la banda Boomkat con su hermano Kellin y ha seguido una carrera como solista desde 2009

Manning protagonizó películas de suspenso como “Karen” y “Miranda’s Victim”, y tiene varios proyectos en camino, incluyendo la película de terror “The Skulleton”, que se lanzará próximamente. La actriz ha sido abierta sobre sus luchas con la adicción y ha trabajado en su recuperación. En el ámbito musical, formó la banda Boomkat con su hermano Kellin, pero desde 2009 ha seguido una carrera como solista. En su vida personal, estuvo comprometida con la música Anne Cline, aunque la relación terminó en 2021.

Kate Mulgrew

Kate Mulgrew participó en series como “Mr. Mercedes” y “Flowers in the Attic”

La actriz ha seguido activa en la industria del entretenimiento después de OITNB. Participó en series como “Mr. Mercedes” de Stephen King, “The Man Who Fell to Earth”, y “Flowers in the Attic”. También ha tenido una notable carrera en doblaje, prestando su voz en series como “Batman: The Animated Series” y “Bubble Guppies”, así como en “Star Trek Prodigy” y “Discovery Logs” como hologramas de la Capitana Janeway.

Laverne Cox

Laverne Cox protagonizará la producción de ciencia ficción de Netflix “Uglies” dirigida por McG

Cox sigue haciendo historia como una figura influyente en Hollywood y un activista por los derechos de las personas transgénero. Próximamente, protagonizará la producción de ciencia ficción de Netflix “Uglies”, dirigida por McG. Además de su trabajo en la pantalla, Cox ha sido una voz potente en la lucha por la igualdad de derechos y ha utilizado su plataforma para generar conciencia sobre temas cruciales relacionados con la comunidad LGBTQ+.

Dascha Polanco

Dascha Polanco narró la serie de HBO Max “Gordita Chronicles”

Tras la serie, participó en la adaptación cinematográfica del musical de Lin-Manuel Miranda “In the Heights”, donde demostró su talento. Polanco también fue la narradora de la serie de HBO Max “Gordita Chronicles”, donde interpretó la versión adulta de la protagonista. Además, ha trabajado en las series “Russian Doll” y “Poker Face”. Recientemente, Polanco ha estado protagonizando el pódcast “Michelle Rojas Is Not Okay”, donde interpreta el personaje principal. En su vida personal, Polanco es madre de dos hijos, uno de los cuales interpretó una versión joven de su personaje en la quinta temporada de OITNB.

Yael Stone

Yael Stone ha sido una destacada activista por la acción climática en Australia

Después de OITNB, Stone ha seguido trabajando en proyectos variados. Actuó en la serie de caza vampiros “Firebite” y tiene un papel en la serie australiana “Bay of Fires”. Además, ha sido una voz activa en temas sociales y ambientales, siendo una destacada activista por la acción climática en Australia.

Annie Golden

Annie Golden continúa su carrera actoral en el teatro y la televisión

Cuando finlizó la serie, Golden siguió adelante con su carrera en el teatro y la televisión. Participó en la serie “The Marvelous Mrs. Maisel”, apareciendo en su última temporada. Además, ha realizado trabajos en Broadway, incluyendo una aparición en “Into The Woods”.

Lea DeLaria

Lea DeLaria se mantiene activa en la actuación y la música

DeLaria ha seguido activa en la actuación, donde ha realizado trabajos de voz en series como “Kipo and the Age of Wonderbeasts” de Netflix y en el pódcast “Marvel’s Wastelanders: Hawkeye”, donde dio vida a Mystique. Actualmente, tiene roles en las próximas películas musicales “Glitter & Doom” y “Bollywood & Vine: The Original B-Movie Musical”. Además, continúa actuando en el escenario y grabando música, combinando su talento en la comedia con su amor por el jazz.

Michael Harney

Michael Harney se une a la serie de Hulu “Interior Chinatown”

El actor ha dado voz al personaje Darth Marr en varios proyectos de Star Wars y ha aparecido en series como “For All Mankind”, “Project Blue Book”, “Doom Patrol” y “Space Command”. Entre sus proyectos más recientes se encuentra la serie de Hulu “Interior Chinatown”, dirigida por Taika Waititi.

Jason Biggs

Jason Biggs protagoniza la comedia “Outmatched”

Cuando finlizó la serie, Biggs protagonizó la comedia de situación “Outmatched” sobre una pareja cuyos hijos son más inteligentes que ellos, y fue anfitrión de la serie de realidad y juegos “Jason Biggs’ Cash at Your Door” en 2021. Recientemente, apareció en la película navideña “Best. Christmas. Ever.” junto a Heather Graham y Brandy Norwood.

Selenis Leyva

Selenis Leyva tiene roles destacados en “Spider-Man: Homecoming” y “Creed III”

Leyva apareció en las películas “Spider-Man: Homecoming” y en “Creed III”. Además, tuvo un papel protagónico en la serie de Disney+ “Diary of a Future President”, donde interpretó a la madre del personaje principal. Actualmente, forma parte del elenco de la serie de NBC “Lopez vs. Lopez” junto a George y Mayan Lopez.

Pablo Schreiber

Pablo Schreiber protagoniza la serie de ciencia ficción “Halo” en Paramount+

Después de OITNB, Schreiber asumió roles en diversas producciones tanto en cine como en televisión. En televisión, destacó en series como “American Gods” donde interpretó a Mad Sweeney, y tuvo roles en “Defending Jacob” y “Candy”. Ha sido el protagonista de la serie de ciencia ficción de Paramount+, “Halo”, basada en el popular videojuego, la cual ya ha sido renovada para sus segunda y tercera temporadas.

Matt McGorry

Matt McGorry aboga por mejores condiciones laborales en el entretenimiento

McGorry ha participado en la serie de terror de Netflix “Archive 81″ y ha seguido desarrollando su carrera en otros proyectos televisivos y cinematográficos. También es uno de varios miembros del elenco que han criticado públicamente a Netflix por no compensarles adecuadamente, considerando el éxito de la serie. Recientemente, se ha unido a otros actores en la defensa de mejores condiciones y compensaciones para los trabajadores en la industria del entretenimiento, especialmente en el contexto de las huelgas de la WGA y SAG-AFTRA.