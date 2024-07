Josh Peck se sometió a cirugía plástica tras recibir un comentario sobre su apariencia física

Josh Peck reveló en su podcast "Good Guys" que se sometió a una blefaroplastia del párpado inferior. (Robin L Marshall/WireImage)

Aunque por muchos años mantuvo en privado este dato, el actor Josh Peck reveló a sus seguidores que se sometió a una cirugía plástica el año pasado. Según informó en el podcast Good Guys, el cual co-presenta con el influencer Ben Soffer, decidió pasar por el quirófano para corregir las bolsas bajo sus ojos.

El actor de 37 años explicó que llevaba tres años postergando operarse hasta que finalmente lo hizo en 2023. “Fue una blefaroplastia del párpado inferior”, contó.

La idea surgió luego de que recibiese comentarios sobre su apariencia durante el rodaje del show Socios y sabuesos (Turner and Hooch) de Disney+, serie en la que participó en 2020.

Mientras grababa la serie "Socios y sabuesos", algunos integrantes dele equipo le recomendaron corregir las bolsas en sus párpados inferiores. (Disney Plus)

“En un momento, el director de fotografía se me acercó y me dijo amablemente: ‘¿Sabes? Estás siendo un poco difícil de iluminar’,” recordó Peck. “Claro que no lo dijo exactamente así; lo dijo mucho más amable, de manera canadiense”.

El artista agregó que no era la primera vez que escuchaba comentarios sobre sus párpados inferiores. Otros miembros de producción le sugirieron que ello podría ser un rasgo que heredó. “Sabían que no bebía, que tenía un hijo y que no vivía una vida dura, por lo que escuché que las bolsas bajo mis ojos eran de pura genética”, explicó Peck y señaló irónicamente a su padre. “Gracias por nada, papá. No pudiste quedarte, pero me dejaste tu equipaje”.

La posibilidad de operarse ya estaba sobre la mesa, pero le tomó varios años decidirse. Lo impulsó el consejo de otros amigos cercanos. Peck mencionó a un actor muy conocido —cuyo nombre prefirió no revelar— y a John Stamos.

Amigos cercanos, incluido John Stamos, lo animaron a someterse a la cirugía (Charley Gallay/WireImage)

“Él me dijo ‘George Clooney lo hizo, Josh. Sólo hazlo. Deberías haberlo hecho ayer’”, relató en el podcast.

El actor de Oppenheimer describió a blefaroplastia —una operación que elimina el exceso de piel de los párpados— como un procedimiento sencillo y sin complicaciones: “Es lo mejor. Es realmente fácil. No deja cicatriz, un pequeño levantamiento, un pequeño retoque”. El propósito de dicha intervención es dar una apariencia más joven y descansada.

Josh Peck recordó sus adicciones

Durante el mismo episodio del podcast, Josh Peck también habló abiertamente sobre sus luchas con la adicción. Estuvo sujeto al abuso de sustancias desde una edad temprana debido a la presión de la fama y a problemas personales.

“Estoy 16 años sobrio, porque soy el cliché clásico del actor infantil”, dijo. “Me quemé a los 21... Estaba en todo, menos en patines”.

En el mismo episodio del podcast, Peck habló sobre sus luchas con la adicción. Esta etapa coincidió con las últimas temporadas del show. (Nickelodeon)

Peck recordó haber recurrido al alcohol y otras sustancias a los 17 años, justo cuando él y su coprotagonista Drake Bell comenzaron a trabajar en Drake & Josh. Aunque perdió peso a esa edad, explicó que todavía arrastraba muchas inseguridades y problemas personales.

En el podcast, Josh aclaró que no estaba drogado “todo el tiempo”, pero que la etapa más difícil de sus adicciones la vivió entre las temporadas 3 y 4 del show, acotó el portal Perez Hilton.

La vida del actor comenzó a cambiar de rumbo tras el show de Nickelodeon. El actor recordó que se comprometió a estar sobrio antes de cumplir 21 años, aunque admitió que hubo algunas ocasiones en las que estuvo muy cerca de recaer.

Ver la preocupación de su madre y reflexionar sobre su bienestar mental lo motivaron a alejarse de las drogas, decisión que mantiene hasta hoy. (REUTERS/Danny Moloshok)

En 2023, el actor apareció en el programa Cancelled with Tana Mongeau y mencionó que ver la preocupación de su mamá fue otro factor que lo motivó a alejarse de las drogas.

En su libro de memorias, Peck reflexionó: “Pero con el tiempo me di cuenta de que aunque mi vida estaba más allá de mis sueños más salvajes o era un desastre total, no cambiaba la temperatura de lo que estaba pasando en mi mente. Sabía que nada de afuera podría hacerme sentir completo”.