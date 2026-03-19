La razón por la que Lisa Kudrow decidió decirle adiós al bótox para siempre: “No juzgo a nadie por hacerlo”

Lisa Kudrow anunció que dejará de usar bótox tras sufrir efectos secundarios, como irritación ocular y cambios en la frente (REUTERS/Mario Anzuoni)

Lisa Kudrow aseguró que dejará de aplicarse bótox tras experimentar efectos secundarios no deseados, según declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter en el marco de la promoción de la tercera y última temporada de The Comeback, que se estrenará el 22 de marzo en HBO.

La actriz de 62 años indicó que se aplicó por primera vez este tratamiento a los 60 años y que los resultados no fueron los esperados.

“Creo que contribuyó a la irritación de mis ojos y a este patrón extraño en mi frente, así que probablemente ya terminé con eso”, señaló al citado medio.

A pesar de sus reservas sobre el envejecimiento, fue directa al respecto: “Tengo miedo de tener que verme parecida a mi abuela algún día, pero estoy emocionada de interpretar roles de mayor edad”.

No es la primera vez que Kudrow se expresa con cautela sobre los procedimientos estéticos. En un episodio de 2024 del pódcast Armchair Expert, de Dax Shepherd y Monica Padman, la actriz señaló: “No juzgo a nadie por hacerlo. Mucha gente luce fantástica, pero también tengo miedo de que si no cicatriza bien, voy a lucir más vieja y alterada”.

La actriz, que regresó a su papel en "The Comeback", tuvo su primera experiencia con bótox a los 60 años, pero los resultados no cumplieron sus expectativas (HBO)

Las declaraciones de la artista sobre el bótox se dieron en el contexto de la promoción de la temporada final de The Comeback, la serie que coescribe y protagoniza junto al creador Michael Patrick King.

En ella interpreta a Valerie Cherish, una actriz de televisión obsesionada con la fama que intenta mantenerse vigente en una industria en constante transformación.

Esta nueva entrega gira en torno a la irrupción de la inteligencia artificial en Hollywood, y presenta a Cherish como protagonista del primer sitcom escrito íntegramente por una IA.

“Sin planearlo, hemos estado contando historias sobre posibles eventos de extinción”, explicó Kudrow a THR, en referencia a cómo cada temporada ha abordado un cambio disruptivo en la industria: la telerrealidad en la primera, el auge del streaming en la segunda y ahora la IA.

La estrella de televisión fue categórica al confirmar que esta será la última entrega. “Lo más respetuoso que podemos hacer por la audiencia y por el personaje es hacer de esto una historia en tres partes. Es una trilogía, y este es el final”, declaró al mismo medio.

La temporada cuenta con incorporaciones como Andrew Scott, Jane Fonda, Abbi Jacobson y John Early, además del debut actoral de Julian Stern, hijo de Kudrow, quien interpreta a un experto en inteligencia artificial.

Kudrow expresó su preocupación por el envejecimiento pero aseguró estar emocionada por interpretar personajes de mayor edad en televisión (HBO)

Lisa Kudrow decidió ver “Friends”

En otro orden, Lisa Kudrow reveló en una aparición en el programa Jimmy Kimmel Live! que actualmente está viendo Friends por primera vez, más de 20 años después de que la serie terminara de emitirse.

“La estoy viendo ahora. Voy por la octava o novena temporada. Espero a que mi marido se vaya a dormir porque me da demasiada vergüenza”, admitió ante el conductor Jimmy Kimmel.

Al ser consultada sobre el motivo, respondió: “¡Que me estoy viendo en televisión cada noche!”. Kudrow aclaró que no lo hace por nostalgia sino por hábito.

“No la estoy viendo por mí. Es que me gustan los sitcoms antes de dormir y se me acabaron", precisó.

La actriz también contó que no recuerda la mayoría de los episodios y que algunos la han sorprendido. Describió una escena con Matt LeBlanc que la hizo reír hasta las lágrimas. “Tuve que enviarle un mensaje de texto a Matt”, relató en el mismo programa.

Lisa Kudrow confesó que está viendo "Friends" por primera vez, más de veinte años después del final de la exitosa serie (Warner Bros.)

Además, señaló que filmar la nueva temporada de The Comeback en el mismo estudio donde se rodó Friends fue una experiencia cargada de emoción. “Fue realmente extraño y de alguna manera emotivo. Ahí fue donde terminamos aquello”, afirmó en Jimmy Kimmel Live!.