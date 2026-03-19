Sterling K. Brown y Dan Fogelman celebran la confirmación de una nueva temporada de “Paradise”: la serie arrasa en reproducciones y premios

Disney+ anuncia la renovación de la serie Paradise para una tercera temporada, consolidando su franquicia de thrillers políticos originales. (Disney plus)

Disney+ ha confirmado la renovación para una tercera temporada de la serie dramática Paradise, desarrollada por Dan Fogelman y protagonizada por Sterling K. Brown. Según lo informado oficialmente por la compañía, el thriller político producido por 20th Television sumó más de 30 millones de horas de visualización con su segunda entrega, consolidando su posición como una de las franquicias clave dentro del catálogo de originales de Hulu y Disney+.

Este nuevo ciclo ha generado un impacto directo en la audiencia, al impulsar un incremento de 25 millones de horas de visualización en la primera temporada desde el lanzamiento de la segunda. El crecimiento evidencia un fenómeno de arrastre sostenido: la suma de las dos primeras temporadas ha superado los 12.000 millones de minutos reproducidos a nivel global, reforzando su atractivo para espectadores tanto nuevos como recurrentes.

Shailene Woodley, vestida con una chaqueta acolchada, cabalga a través de un camino polvoriento y cubierto de escombros en una intensa escena de la segunda temporada de la serie Paradise. (Disney Plus)

La combinación de éxito de público y reconocimiento en la industria ha sido otra palanca en la estrategia de continuidad. La primera temporada obtuvo cuatro nominaciones a los premios Emmy®, incluidas mejor serie dramática y mejor actor para Brown, James Marsden y Julianne Nicholson. Además, Sterling K. Brown acumuló nominaciones a los premios Globo de Oro, Critics’ Choice y SAG, junto con la obtención del NAACP Image Award al mejor actor en drama, según precisa el comunicado. Estos antecedentes marcan la relevancia del proyecto dentro del portafolio de premios y posicionamiento institucional de Disney.

La serie mantiene una recepción positiva en crítica, logrando el sello Certified Fresh en Rotten Tomatoes con un 91 % de aprobación. Este dato apunta a una sinergia entre valoración especializada y consumo masivo, un objetivo explícito en la programación original premium de las plataformas del grupo.

La serie, creada por Dan Fogelman y protagonizada por Sterling K. Brown, suma nominaciones a premios Emmy, Globo de Oro, Critics’ Choice y SAG. (Disney Plus)

El impacto medible de la temporada dos y la dinámica de visualización

La medición de horas vistas se ha convertido en un factor estratégico para la validación interna de proyectos originales en la era del streaming. Según los datos del estudio, la segunda temporada de Paradise no solo sumó más de 30 millones de horas, sino también provocó un repunte de 25 millones de horas adicionales en la primera entrega, articulando un modelo de consumo retroactivo que amplía el ciclo de vida del contenido.

Este comportamiento indica que la audiencia continúa descubriendo la serie desde el inicio, lo que ejerce un efecto multiplicador en la percepción de valor tanto para la propiedad intelectual como para los actores involucrados. La consistencia de estos números otorga al elenco y a la dupla Dan Fogelman–Sterling K. Brown una posición central en la negociación de temporadas futuras y posibles spin-offs o expansiones transversales.

La segunda temporada de Paradise registra más de 30 millones de horas de visualización, fortaleciendo el éxito global de la serie en Disney+ y Hulu. (Disney Plus)

Estructura creativa, elenco y sinopsis oficial

El showrunner Dan Fogelman lidera el equipo de producción ejecutiva, acompañado por Jess Rosenthal, John Hoberg, Sterling K. Brown, Steve Beers, Glenn Ficarra y John Requa, todos desde la base operativa de 20th Television. Este paquete creativo integra a figuras con historial comprobado en el desarrollo de series con múltiples temporadas y altas métricas de engagement.

En el arco argumental de la segunda temporada, la trama sitúa a Xavier (interpretado por Sterling K. Brown) en una búsqueda personal fuera de Paradise, mientras interactúa con personajes principales como Teri. Las consecuencias narrativas de la primera temporada irrumpen en la vida de la comunidad y revelan nuevos elementos de worldbuilding, en línea con estrategias de serialized storytelling que privilegian el crecimiento del universo narrativo a lo largo de sucesivas entregas.

Paradise supera los 12.000 millones de minutos reproducidos con sus dos primeras temporadas, impactando audiencias mundiales y reforzando su valor de streaming. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El reparto principal incluye, además de Brown, a Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Krys Marshall, Enuka Okuma, Aliyah Mastin, Percy Daggs IV y Charlie Evans. La temporada ha presentado como artistas invitados a James Marsden, Shailene Woodley, Thomas Doherty y Jon Beavers, extendiendo el atractivo a públicos diversificados y a la promoción cruzada entre portfolios de talento.

El episodio final de la segunda temporada se estrenará el lunes 30 de marzo, concluyendo el bloque argumental actual y alineando el calendario de promoción con la proyección de la tercera temporada en la plataforma.