El hijo de Nicolas Cage fue detenido por agresión con un arma mortal

Weston Coppola Cage, es hijo del actor Nicolas Cage y sobrino nieto de Francis Ford Coppola (Getty Images)

Weston Coppola Cage, hijo del actor Nicolas Cage, ha sido arrestado este miércoles 10 de julio bajo cargos de agresión con arma mortal, según confirmó un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles a PEOPLE. El detenido, de 33 años, fue llevado a la división 77 de la ciudad en cumplimiento de una orden judicial relacionada con un incidente ocurrido a principios de año.

Según los registros policiales, Weston Cage fue registrado a las 7:57 am hora local y liberado bajo fianza de 150.000 dólares a las 9:50 am de la misma mañana. Las autoridades no especificaron si el arresto está vinculado directamente a un incidente del 28 de abril en el que Weston tuvo una confrontación verbal con su madre, Christina Fulton, que presuntamente escaló a un enfrentamiento físico.

En mayo, la policía de Los Ángeles confirmó a People que “se tomó un reporte de agresión” como resultado de dicho incidente, mientras que Fulton negó haber discutido con su hijo antes de la supuesta pelea. “Contrario a sus afirmaciones, Weston y yo no discutimos antes del incidente”, declaró Fulton a la revista.

Contradiciendo la idea de un episodio de agresión y abuso, Christina contó que fue contactada por amigos de Weston para asistirlo durante una crisis de salud menta. Para cuando llegó al lugar donde se encontraban, se dio con el hecho de que su hijo estaba claramente en un estado crítico y necesitaba ayuda urgentemente.

Weston Cage ha tenido problemas con el abuso de sustancias en el pasado. En 2017, fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y por un accidente de choque y fuga en Los Ángeles. En una entrevista dos años antes, había hablado sobre su trayecto hacia la sobriedad con People, mencionando que la llegada de su primer hijo lo había ayudado a centrarse en su recuperación.

