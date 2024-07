Tobey Maguire fue señalado por salir con modelo de 20 años y su exesposa lo defiende: es “una amiga”

La "amistad" de Tobey Maguire con Lily Chee causó burlas en redes sociales (X/REUTERS/Mario Anzuoni)

Tobey Maguire, el aclamado actor conocido por su papel protagónico en Spider-Man, ha desatado un torbellino de rumores y burlas en las redes sociales tras ser visto en compañía de la modelo y actriz Lily Chee, de tan solo 20 años.

Las imágenes fueron captadas durante la fiesta anual del Día de la Independencia de Estados Unidos organizada por el CEO de Fanatics, Michael Rubin, en los Hamptons, Nueva York. En ellas, se muestran a Maguire, de 49 años, guiando a Chee con una mano en su espalda baja.

La fiesta de Rubin atrajo a otras numerosas celebridades, entre las que se incluía a Machine Gun Kelly, Megan Fox, Drake, Megan Thee Stallion, Kim y Khloe Kardashian, Tom Brady, Rob Gronkowski, Quavo, Druski, Emily Ratajkowski, Lil Wayne, entre otros.

Tobey Maguire fue llamado "el próximo Leonardo DiCaprio" tras ser visto con Lily Chee en una fiesta en Nueva York (X/@21metgala)

La aparente cercanía entre Tobey Maguire y Lily Chee ha llevado a algunos usuarios de X (anteriormente Twitter) a comparar al actor con su amigo y colega, Leonardo DiCaprio, quien también estuvo en el evento aunque sin su pareja, Vittoria Ceretti, de 26 años.

“Spider-Man salió un año antes de que ella naciera... Una locura”, escribió un internauta en un comentario que recibió miles de interacciones.

Sin embargo, en medio de las burlas, la ex esposa de Maguire, Jennifer Meyer, salió en su defensa. Tras recibir un comentario en su cuenta personal de Instagram en el que le preguntaron “¿Por qué tu exmarido se acuesta con alguien tres años mayor que tu hija?”, ella escribió:

La exesposa de Maguire desmintió los rumores sobre una relación entre el actor y la modelo (Getty Images)

“No suelo responder a esas tonterías, pero él estaba ayudando amablemente a una amiga a llegar a su auto, siendo un buen tipo. Y ahora ha sido criticado en línea por salir con alguien que no es. Pero gracias por tu comentario grosero. Espero que te haya hecho sentir mejor hoy. Te deseo amor y luz”.

Meyer también desestimó las especulaciones en un comentario aparte, asegurando: “Me desvincularé después de esto. Pero no creas todo lo que lees (estoy segura de que te lo enseñaron en alguna parte). Tobey es un hombre tan bueno como cualquiera”.

No es la primera vez que Jennifer Meyer comparte palabras positivas acerca de Maguire. En 2022, durante una aparición en The World’s First Podcast, ella dijo: “Ha sido la experiencia más hermosa de mi vida tener esta hermosa ruptura. No puedo explicarlo. Haría cualquier cosa por Tobey. Es mi hermano. Lo amo hasta la muerte y tenemos la familia más hermosa”.

Jennifer Meyer es una empresaria que posee su propia marca de joyas de lujo (REUTERS/Aude Guerrucci)

La pareja se casó en Kona, Hawái, en 2007 y estuvieron juntos durante nueve años antes de separarse en 2016. Meyer solicitó el divorcio en 2020. El matrimonio tuvo dos hijos: una hija llamada Ruby Sweetheart y un hijo llamado Otis Tobias.

En cuanto a la faceta profesional del actor, tuvo una aparición reciente en un episodio de la serie de Apple TV+ Extrapolations en 2023. Anteriormente, formó parte del elenco de la película Babylon en 2022 y volvió a interpretar a Peter Parker al lado de Tom Holland y Andrew Garfield en Spider-Man: No Way Home en 2021.

Tobey Maguire lleva alejado dos años de la pantalla grande, desde su última aparición en "Babylon" (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Quién es la joven que fue vista con Tobey Maguire

Lily Chee, la joven que ha captado la atención junto a Maguire, es una modelo y actriz radicada en Nueva York que acaba de celebrar su vigésimo cumpleaños en septiembre de 2023. Descubierta a los 9 años en una tienda de comestibles, esta estrella emergente de ascendencia chino-malasia, irlandesa y escocesa, comenzó a trabajar en artes escénicas y modelaje desde su adolescencia.

Además de su faceta como modelo, donde ha protagonizado campañas para marcas como Valentino, Dior, Ralph Lauren, Calvin Klein y Tommy Hilfiger, Chee también es una reconocida creadora de contenido con 1,5 millones de seguidores en Instagram y fue nominada a Mejor YouTuber revelación en los Shorty Awards en 2020.

Lily Chee es una joven actriz y creadora de contenido de 20 años. (Créditos: Instagram/@lilychee)

Sus hermanas menores, Mabel y Nuala, también están siguiendo sus pasos en el mundo de las redes sociales y el modelaje. Actualmente, Lily Chee cursa estudios en la Universidad de Columbia y ha incursionado en la actuación, apareciendo en la serie Daredevil de Marvel y el drama médico de Netflix, New Amsterdam. Más recientemente, protagonizó el cortometraje de 2023 titulado Nothing, Except Everything.