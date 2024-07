Doug Sheehan, el padre de Sabrina en “La bruja adolescente”, murió a los 75 años

El actor Doug Sheehan murió en su hogar el 29 de junio de 2024. (Getty Images/CBS)

Doug Sheehan, actor de televisión nominado al Emmy, falleció el mes pasado en su hogar de Big Horn, Wyoming, Estados Unidos, a la edad de 75 años. Una funeraria local anunció que “falleció pacíficamente en su casa el sábado por la mañana, 29 de junio de 2024” con su esposa a su lado.

“Los servicios están pendientes en este momento. La funeraria Kane se ha encargado de los arreglos locales”, se lee en el anuncio, aunque no se compartió la causa del deceso.

El actor acumula créditos en series de culto como "Hospital General" y “Knots Landing". (CBS)

En redes sociales, algunos de sus seguidores lamentaron su partida tras conocerse la noticia. “No había estado en Hospital General en 42 años, y los fanáticos nunca lo olvidaron y nunca dejaron de pedir su regreso. No solo es impresionante, sino un testimonio de vida”, escribió un usuario.

Mientras otro añadió: “Es muy triste saber que el actor Doug Sheehan, a quien disfruté mucho en Knots Landing y que también estuvo en Hospital General, ha muerto. Tenía 75 años”.

Doug Sheehan inició su carrera en un episodio de "Los ángeles de Charlie" en 1978. (Paramount Television/Everett)

Una figura de la TV en los años 80 y 90

Doug nació en Santa Mónica el 27 de abril de 1949 y creció en California, Estados Unidos. Tras finalizar la universidad, se enlistó en el ejército. Él empezó a participar en producciones de music hall en un pub inglés local.

“Me atrapó el bichito de la actuación. Hasta ese momento, sentía que tenía un buen camino en el ejército y que podía tener una carrera militar bastante buena. Pero también sabía que quería algo diferente”, le dijo a Daily News.

Así, inició trabajando en pequeñas compañías de teatro y eventualmente llegó a la televisión. Su primer rol fue en un episodio de la serie Los ángeles de Charlie en 1978.

Sheehan se unió a "Hospital General" como Joe Kelly de 1979 a 1982. (ABC)

Un año después, obtuvo su primer papel regular como el abogado Joe Kelly en Hospital General de ABC. Inicialmente su contrato fue pensado para un rol de corta duración, pero debido a su popularidad entre el público, logró aparecer en 205 episodios e incluso obtuvo una nominación al Emmy como actor de reparto.

“Estuve en la era de ‘Camelot’ cuando Luke y Laura corrían por ahí salvando el mundo como locos, y yo era una especie de tipo agradable que se quedaba al margen y decía: ‘¡Vamos Luke, vamos!’”, recordó en una entrevista de 1989.

Poco después, le ofrecieron dar vida a Ben Gibson en West Coast, el cual que le valió dos premios Soap Opera Digest. En 1983, se unió a Knots Landing, un spin-off de Dallas, interpretando a Ben Gibson, un periodista y ex agente de la CIA que se convirtió en el esposo de la protagonista Valene Ewing. Sin embargo, su personaje fue eliminado en la octava entrega, al desaparecer durante un misión en Sudamérica.

Fue parte del programa "Día a día", con Thora Birch y Julia Louis-Dreyfus. (NBC)

Sheehan también acumuló créditos en series como Cheers, MacGyver y Columbo. Protagonizó Día a día (1988) de NBC, junto a Thora Birch y Julia Louis-Dreyfus antes de Seinfeld. Apareció en cuatro películas para TV, incluyendo Crash: The Mystery of Flight 1501 y A Mom For Christmas en 1990.

Por otro lado, también actuó en la exitosa serie Sabrina, la bruja adolescente, donde dio vida al padre de Sabrina Spellman. Precisamente, fue parte del primer episodio de la cuarta temporada, momento en el que invita a su hija a vivir con él en París cuando cumpla la mayoría de edad.

El actor regresó en el episodio final de la serie, en 2003, para acompañar al altar a la protagonista, antes de que ella decidiera cancelar su boda.

Doug Sheehan se retiró de la actuación en 2003. (Archivo)

También reemplazó al personaje de Michael Lerner en la película Ni idea (conocida como Clueless), en la serie derivada del mismo nombre, emitida entre 1997 a 1999.

Su último papel fue en un episodio de la sitcomedy Las travesuras de mi hermana (protagonizada por Amanda Bynes y Jennie Garth) en 2003. Doug Sheehan deja atrás a su esposa, Cate, con quien estuvo casado desde 1981.