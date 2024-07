La historia de Butkus, el perro de “Rocky” que Sylvester Stallone tuvo que vender agobiado por la pobreza

Butkus en Rocky II. El perro era la mascota de Stallone en la vida real. (Créditos: IMBD/United Artists)

Con 77 años y un patrimonio superior a los 400 millones de dólares (reportados hasta 2022), el nombre de Sylvester Stallone está asociado al éxito. Sin embargo, a pesar de que actualmente es una leyenda de Hollywood, el actor conoció de cerca la desesperación de sentir que el dinero no alcanza y que las puertas del empleo soñado se cierren una tras otra.

Stallone quería ser actor, pero era rechazado cada vez que postulaba a los castings. Solo le daban espacio como figurante o extra. Por su apariencia física y su peculiar dicción, las oportunidades escapaban de su alcance. Como dijo en su documental de Netflix, Sylvester se dio cuenta que su destino estaba en la pluma.

Aquí llegó a su vida Butkus, un cachorro bullmastiff que Sly adoptó a pesar de que solo vivía de empleos eventuales. Se convirtió en su amigo inseparable. El can fue testigo de los sueños del joven, y de su arduo trabajo para convertirse en guionista.

Sylvester adoptó a Butkus, un cachorro bullmastiff, durante sus años difíciles. (Captura: Instagram/OfficialSlyStallone)

“1971. Aquí estamos, delgados, hambrientos y viviendo en una pensión de mala muerte sobre una parada de autobús”, recordó Sly en un post de Instagram. “No había mucho que hacer excepto pasar tiempo juntos y ahí fue donde empecé a aprender el arte de los guiones. Como casi nunca salía, me apoyaba en su compañía”.

Pasó el tiempo y Stallone se casó en 1974. Hollywood todavía le daba la espalda y su estado financiero era deplorable.

“Estaba en la quiebra emocional, espiritual, y físicamente hablando”, le dijo al periodista Barry Norman de la BBC. “Mi esposa estaba embarazada, tenía un perro enorme, el apartamento costaba 300 dólares y solo teníamos 106 en el banco”.

Con una familia que sostener y con las cuentas en rojo, Stallone no tuvo otra opción que despedirse de Butkus a finales de los años setenta. “Tuve que venderlo por cuarenta dólares frente a una tienda 7-Eleven porque no podía pagar su comida”, escribió. “Estaba ganando solo 36 dólares a la semana”, mencionó también en The Graham Norton Show.

United Artists aceptó producir "Rocky" con un presupuesto limitado. La película se convertiría en un hito del cine deportivo. (Créditos: Snap/Shutterstock (390861cs))

Stallone cree que toda esa situación acumulada fue como gasolina que lo llevó a terminar el guion de Rocky en menos de cuatro días. Pero con la pieza en mano, ahora venía la parte más difícil: convencer a los productores de que la historia valía la pena y que el protagonista debía ser el propio Sylvester. Esa era una condición inamovible, a pesar de que llegaron a ofrecerle alrededor de 350,000 dólares si cedía los derechos del relato.

“Sentía que, bueno, si voy a caer en la oscuridad profesional, al menos quiero tener la oportunidad de decirme a mí mismo, lo intentaste, diste lo mejor y no lo lograste”, explicó Sylvester sobre su determinación a protagonizar el filme a pesar de su nula experiencia como actor estelar. “Mi gran deseo era al menos fallar en mis propios términos”.

El estudio United Artists apostó por Rocky, aunque solo liberaron un escuálido presupuesto de 1 millón de dólares. El salario para Stallone sería el mínimo requerido para un actor del sindicato, pero bastó para estabilizar el hogar de Sly y para ir en busca de su adorado Butkus.

Sylvester Stallone ha contado como anécdota que llegó a vender a su perro cuando no podía costear su alimento. Sin embargo, luego logró recuperarlo. (Créditos: IMBD/United Artists)

Según contó el actor, estuvo varios días haciendo guardia frente a la tienda, esperando encontrarse de nuevo con el hombre al que le había vendido al can para poder comprárselo de vuelta.

Como lo notó desesperado, ahora él pedía miles de dólares a cambio de Butkus. Aunque Stallone no ha sido consistente en sus entrevistas sobre cuál fue el precio que pagó por su perro, aseguró en redes sociales que tener de regreso a su amigo de cuatro patas “valió cada centavo”.

El bullmastiff también fue parte de Rocky como la mascota del luchador y fue acreditado en el reparto como Butkus Stallone. Tras el éxito del primer filme, el can reapareció ante cámaras para Rocky II con un atuendo especial (le confeccionaron un jersey alusivo a los Eagles de Filadelfia) y un fino collar de cuero.

Sylvester Stallone dedicó una publicación en Instagram a la memoria de su mascota. (Captura: Instagram/OfficialSlyStallone)

Butkus vivió con los Stallone hasta 1981, año en el que murió de un ataque cardiaco según reportes de los medios. Por los años que compartieron juntos, el actor suele rendirle tributo en ocasiones especiales.

“Cuando tenía 26 años, estaba totalmente arruinado. Tenía dos pares de pantalones que a las justas me quedaban, zapatos con huecos y mis sueños de ser exitoso estaban tan lejanos como el sol”, escribió en 2017. “Pero tenía a mi perro Butkus, mi mejor amigo, mi confidente, que siempre se reía de mis bromas, ¡y era el único ser vivo que me quería por lo que era!”.

La historia que lo cambió todo

La película que Sylvester Stallone insistió tanto en protagonizar le probó que sí tenía un lugar en el cine. Rocky, estrenada en 1977, llegó a ser nominada a diez premios Oscar, incluyendo las categorías de Mejor actor y Mejor guion original para el propio Stallone. El equipo se llevó tres estatuillas, entre ellas, la codiciada Mejor película.

Rocky también dominó la taquilla con una recaudación acumulada de 225 millones de dólares en comparación al ínfimo presupuesto con el que se grabó. Fue como si la realidad imitara el improbable éxito de la ficción: un boxeador amateur que se enfrentó al campeón de los pesos pesados Apollo Creed.

A partir de "Rocky", Sylvester Stallone tuvo una exitosa carrera como guionista, director, actor y productor. (Créditos: archivo)

La fama de esta historia permitió su expansión por cinco películas más. En 2015, se lanzó el spin-off Creed con el actor Michael B. Jordan como protagonista.

La vida artística de Sylvester también despegó como guionista, director, actor y productor. Desde 1982 encarnó al soldado John Rambo, un personaje que daría origen a una franquicia de cinco películas.

Como uno de los actores de acción mejor pagados de su generación, protagonizó Cobra (1986), Tango y Cash (1989), Riesgo Total (1993), El demoledor (1993) y El Especialista (1994).

Este 6 de julio, Sylvester Stallone cumple 78 años. Con más de cincuenta películas en su filmografía, un documental en Netflix sobre su vida y un reality show sobre su familia, el actor todavía se mantiene vigente y en forma.

Cerca de las ocho décadas de vida, Stallone continúa vigente en pantalla como protagonista de "Tulsa King". (Créditos: Paramount+)

El 15 de septiembre de 2024, se estrenará la segunda temporada de Tulsa King, la serie de drama criminal que Stallone lidera para Paramount+. En dicha ficción, Sly da vida a Dwight “El General” Manfredi, el jefe de una mafia criminal en Oklahoma. La primera tanda de episodios obtuvo calificaciones positivas en Rotten Tomatoes, valoración que su segunda parte espera repetir.