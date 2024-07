Ann Wilson, cantante de Heart, reveló su lucha contra el cáncer

Ann Wilson se sometió a una cirugía para remover un tumor. Debido a que pasará por quimioterapia preventiva, se han postergado todas las fechas pendientes de la gira de Heart (Photo by George Rose/Getty Images)

La líder de la legendaria banda de rock Heart, Ann Wilson, anunció que fue diagnosticada con cáncer. Debido a esta situación, la agrupación ha decidido posponer todas las fechas de su gira de 2024.

La cantante, de 74 años, comunicó la noticia a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, el martes 2 de julio.

“Queridos amigos, recientemente me sometí a una operación para remover algo que, al final, resultó ser canceroso. La cirugía fue exitosa y me siento bien, pero mis médicos ahora me están aconsejando que me someta a un ciclo de quimioterapia preventiva, y he decidido hacerlo”, escribió Wilson.

Debido a esta recomendación médica, la artista estadounidense estará alejada de los escenarios el resto del año para concentrarse en su recuperación. Ello implica la postergación de la gira Royal Flush, tour que debía comenzar el 30 de julio en Cleveland y concluir en diciembre.

A través de Instagram, Ann aseguró que planea regresar a los escenarios en 2025 tras su recuperación (Captura: Instagram/AnnWilson)

“Realmente desearía que pudiéramos hacer estos conciertos. Por favor sepan que absolutamente planeo regresar al escenario en 2025. Mi equipo está organizando esos detalles y les informaremos lo antes posible,” afirmó la cantante.

En su mensaje, Ann agradeció la comprensión de sus seguidores y aseguró que esto solo es “una pausa”. “Tengo mucho más por cantar”, escribió.

La noticia llega después de que Heart también cancelara su gira europea en mayo, decisión que fue atribuida a “un procedimiento médico de urgencia que Ann Wilson necesitaba”. En ese momento, la banda informó que el tiempo de recuperación mínima de la artista era de seis semanas.

Nancy Wilson, hermana de Ann y miembro de Heart, aseguró que las fechas reprogramadas de la gira serán anunciadas próximamente (Créditos: Douglas Mason/WireImage)

Wilson ha recibido muestras de solidaridad de parte de los fans de Heart, y también de otras figuras del espectáculo. La comediante Loni Love comentó en Instagram: “¡Tú puedes, Ann! Mejórate pronto. Estoy rezando por tu recuperación”. La actriz Amy Sedaris y el actor Mark Hamill también enviaron sus mejores deseos a la cantante a través de redes sociales.

Ann no mencionó qué tipo de cáncer le fue detectado; y además concluyó su comunicado especificando que no volverá a hablar publicamente del tema.

Por su parte, Nancy Wilson, hermana menor de Ann y también integrante de Heart, aseguró a los fans de la banda que esta medida es solo una postergación de los shows y no una cancelación definitiva del tour.

“Feliz de informarles que la gira de HEART aún está en marcha, pero necesitamos tomar una pausa temporal y posponer las fechas restantes del tour por ahora. Las fechas reprogramadas están en camino, así que estén atentos”, escribió la guitarrista en su cuenta de Instagram.

La banda celebró su 50 aniversario en 2023 y la gira Royal Flush iba a ser su primera gira después de casi cinco años (Créditos: Steve Rapport/Getty Images)

Heart, que fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2013, es una banda de rock que ha demostrado una notable capacidad para reinventarse a lo largo de los años. Se reunieron en 2019 después de una pausa de tres años de inactividad y celebraron su 50 aniversario en 2023.

Ann Wilson, líder de la agrupación, ha sido reconocida como una de las mejores vocalistas de heavy metal, por prensa especializada. En paralelo a sus actividades con Heart, tiene tres discos en solitario: Hope & Glory (2007), Immortal (2018) y Fierce Bliss (2022).

Por otro lado, el último proyecto discográfico de Heart fue “Beautiful Broken”, lanzado en 2016. La gira Royal Flush también era la primera gira organizada por la banda en casi cinco años.