Eddie Murphy habló sobre la controversia con David Spade en Saturday Night Live: “Fue un golpe barato y un poco racista”

Eddie Murphy se distanció por 30 años de Saturday Night Live debido al incidente con David Spade (Composición: Reuters)

Eddie Murphy ha recordado un episodio amargo de su carrera relacionado con un chiste que David Spade hizo sobre él en “Saturday Night Live” (SNL) en 1995. En una entrevista con el New York Times, explicó su enojo por el comentario que el comediante realizó durante el segmento “Weekend Update” del programa, en el que bromeó sobre el fracaso en taquilla de Un Vampiro Suelto en Nueva York, película que Murphy protagonizaba.

Durante ese programa, Spade presentó una foto de Eddie y comentó: “Miren niños, es una estrella fugaz. Pidan un deseo”. El chiste se interpretó como una burla directa a la carrera de Murphy, sugiriendo que estaba en declive. En su momento, el actor hizo público su enfado y lo llevó a distanciarse por tres décadas de SNL.

Murphy relató que su primera reacción fue la desilusión, pues él mismo había sido una figura clave en SNL de 1980 a 1984. “Fue como: ‘¡Oye! Soy parte de la familia y me haces esto’. Me dolió mucho”, expresó.

Eddie Murphy fue una de las grandes estrellas de SNL entre 1980 y 1984, y fue clave para mantener el programa al aire. (Créditos: NBC)

“El show habría sido cancelado si no hubiera vuelto, y ahora tienes a alguien del elenco haciendo una burla sobre mi carrera?” agregó. El actor también responsabilizó a los productores por aprobar el comentario. “Un chiste tiene que pasar por varios canales. Entonces, los productores pensaron que estaba bien decir eso”, reflexionó.

“Lo vi como un golpe barato. Y además era un poco, .... lo sentí como algo racista”, dijo Murphy al New York Times. “Fue personal”.

El incidente tuvo repercusiones duraderas; el famoso Dr. Dolittle no volvió a Saturday Night Live durante 30 años. Sin embargo, apareció en el especial del 40 aniversario del programa en 2015 y finalmente regresó como anfitrión en 2019.

“Al final, todo se resolvió y quedamos bien”, dijo Murphy. “Ya estoy bien con David Spade. Bien con Lorne Michaels. Volví a ‘SNL’. Estoy bien con todos. Todo es amor”, concluyó.

David Spade admitió en su libro "Almost Interesting" que el chiste fue un error y que entendió el daño que causó. (Créditos: REUTERS/Monica Almeida)

David Spade, por su parte, reconoció la gravedad de la broma en su libro autobiográfico “Almost Interesting” de 2015. El comediante mencionó que se sintió terrible tras recibir una llamada de Murphy y comprendió el impacto negativo que su “estúpido chiste” había tenido.

“Entendí la perspectiva de Eddie sobre esto”, escribió. “Todos en el mundo del espectáculo quieren gustarle a la gente. Así consigues fans. Pero cuando te atacan en un sketch o en línea, esa mierda duele. Y eso se puede acumular rápidamente”.

El gran regreso de Eddie Murphy

La carrera de Eddie Murphy arrancó con éxitos importantes, pero también tuvo una era de altibajos. Esa mala racha lo llevó a alejarse por casi una década del cine. Del 2012 al 2019, evitó ser protagonista en películas.

Eddie Murphy regresa a una de sus franquicias más exitosas con “Un detective suelto en Hollywood 4″, la película se estrena el 3 de julio. (Créditos: Netflix)

“Estaba haciendo todas estas películas de mierda, y yo estaba como, ‘Esta mierda no es divertida. Me están dando Razzies. Me dieron el Razzie al ‘peor actor de la historia’. Fue como, ‘Tal vez es hora de tomarse un descanso’”, dijo en una entrevista de 2023.

Sin embargo, la pausa de un año se transformó en seis. Y aunque el actor estaba cómodo con sus vacaciones indefinidas, decidió volver para reivindicar su legado. “Pero no quiero que lo último que me vean hacer sea mierda, así que déjenme levantarme del sofá y hacer algunas cosas y recordarles que soy divertido”, acotó.

El 2023, Murphy presentó la comedia festiva La calle de la Navidad para Prime Video y ahora está a punto de estrenar la película Un detective suelto en Hollywood: Axel F, la cual llegará a Netflix el 3 de julio.