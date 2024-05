Aislado y fumando marihuana: así fue el rodaje de Francis Ford Coppola para su película “Megalópolis”

Entre controversias y creatividad, el rodaje de "Megalópolis" captura la atención en el Festival de Cine de Cannes (EFE/American Zoetrope)

El veterano director Francis Ford Coppola, de 85 años, dejó atónitos a muchos con sus métodos de trabajo durante el rodaje de su esperada epopeya de ciencia ficción Megalópolis, que se estrena este viernes en el Festival de Cine de Cannes. Según varias fuentes anónimas del equipo de producción, Coppola fumaba marihuana con regularidad en el set.

“A menudo aparecía por las mañanas antes de estas grandes secuencias y, como no se había establecido un plan, y porque no permitía que sus colaboradores hicieran planes, a menudo se quedaba en su tráiler durante horas, sin hablar con nadie, fumando marihuana frecuentemente”, afirmó un miembro del equipo, de acuerdo un reporte del diario The Guardian.

La nueva película de Francis Ford Coppola es un drama de ciencia ficción. Se estrenará en 2024. (American Zoetrope)

El legendario director de clásicos como la trilogía de El Padrino, Apocalypse Now y El Padrino III ha invertido más de 40 años y USD 120 millones de dólares de su propio dinero en este proyecto tan personal. Megalópolis se describe como una “épica romana ambientada en la América moderna”, que transpone la conspiración de Catilina para derrocar a los gobernantes de la república romana en el 63 a.C. a un futuro de ciencia ficción.

La trama gira en torno a un arquitecto idealista, interpretado por Adam Driver, que intenta construir una ciudad utópica sobre las ruinas de Nueva York, en contra de los deseos del alcalde, encarnado por Giancarlo Esposito, con la hija socialité del alcalde, Nathalie Emmanuel, atrapada en el medio. El elenco está repleto de estrellas, incluyendo a Shia LaBeouf, Aubrey Plaza, Dustin Hoffman, Jon Voight y Laurence Fishburne. El primer teaser fue lanzado hace unos días, a poco de proyectarse en Cannes 2024.

Adam Driver en el primer vistazo de "Megalópolis", un film que también estará protagonizado por Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Shia LaBeouf, entre otros (American Zoetrope)

Francis Ford Coppola no quería hacer una película de Marvel

Sin embargo, el rodaje estuvo plagado de problemas y caos, según varias fuentes. “Era como ver un accidente de tren desarrollándose día tras día, semana tras semana, y sabiendo que todos los que estaban allí habían hecho todo lo posible para evitar que el accidente de tren ocurriera”, dijo un miembro del equipo. Otro afirmó: “Esto suena loco, pero hubo momentos en los que todos estábamos de pie pensando: ‘¿Este tipo alguna vez ha hecho una película antes?’”.

Las cosas llegaron a un punto crítico en diciembre de 2022, cuando la mayoría de los equipos de efectos visuales y arte fueron despedidos o renunciaron. Coppola tuvo que trabajar arduamente para reemplazarlos y abandonar la tecnología de “volumen” virtual en favor de la pantalla verde más tradicional, relató un insider: “Su crítica hacia nosotros siempre fue: ‘No quiero hacer una película de Marvel’, pero al final del día, eso es lo que terminó filmando”.

El director invirtió décadas y millones en un proyecto cinematográfico que promete ser una odisea en la ciencia ficción moderna (American Zoetrope)

“Megalópolis”, un evento importante para el cine

A pesar de los informes de caos en el set y predicciones de fracaso, algunas primeras reacciones han sido elogiosas. Un espectador anónimo en una proyección en Londres dijo: “Esta película es como Einstein y la relatividad en 1905, Picasso y Guernica en 1937; es una cita en la historia del cine”.

Independientemente del resultado, Coppola puede sentirse satisfecho de haber logrado su objetivo de toda la vida. Como él mismo dijo en 2010, no piensa las cosas. “Las siento. Y sé que la mitad de las veces podría no aterrizar bien, y tal vez haya un placer en eso, pero en mi vida tengo que decir que me ha servido bien. Cuando eres un viejo moribundo, no quieres decir: ‘Ojalá hubiera hecho esto y aquello’. En mi caso, lo hice”, reconoció.

Expectativas altas para lo nuevo de Francis Ford Coppola tras proyecciones preliminares, con comparaciones a hitos históricos del arte y la ciencia (REUTERS/Mario Anzuoni)

Y concluyó con una reflexión sobre su amplia y prolífica carrera en la pantalla grande: “Hice todas las cosas que otras personas solo lamentarían no haber intentado. Porque, al final, te mueres. No recibes ningún premio por ser conservador”.