“Megalópolis”: se reveló el teaser de la película más arriesgada de Francis Ford Coppola

La nueva película de Francis Ford Coppola es un drama de ciencia ficción. Se estrenará en 2024 (American Zoetrope)

Podría llevarlo al éxito o a una ireparable ruina. Francis Ford Coppola sorprendió al mundo del cine al revelar que reescribió el guion de su ambicioso proyecto Megalópolis unas 300 veces antes de financiarlo personalmente con 120 millones de dólares, tras la venta de parte de su viñedo en el norte de California.

Este épico film, que se inspira en Lo que vendrá de H.G. Wells, está previsto para estrenarse mundialmente en el Festival de Cannes en mayo de 2024. En un vistazo revelado este sábado, se reveló una primera escena de la película protagonizada por Adam Driver y Nathalie Emmanuel.

Francis Ford Coppola arriesga todo al financiar personalmente Megalópolis, un film reescrito 300 veces (American Zoetrope)

Coppola invirtió un largo tiempo en el desarrollo de Megalópolis, un relato que se desarrolla en una metrópoli semejante a Nueva York después de una catástrofe. Este proyecto no solo representa un empeño personal del director sino que también busca desafiar las convenciones del cine contemporáneo con una narrativa singular y un reparto estelar que incluye a Giancarlo Esposito, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Dustin Hoffman, Jon Voight, Laurence Fishburne, Talia Shire y Jason Schwartzman.

Una epopeya romana en Estados Unidos

Driver interpreta a un arquitecto idealista con el sueño de reconstruir la ciudad, enfrentándose al alcalde corrupto, caracterizado por Esposito, y que encuentra un inesperado romance con la hija socialista del alcalde, interpretada por Emmanuel.

El actor Adam Driver encabeza el ambicioso proyecto cinematográfico de Francis Ford Coppola (American Zoetrope)

“No estuve trabajando en este guion durante 40 años... sino recopilando notas para un futuro guion”, explicó a Vanity Fair. “Al final, después de mucho tiempo, me decidí por la idea de una epopeya romana. Y más tarde, una epopeya romana ambientada en un Estados Unidos moderno, por lo que no empecé a escribir este guion hasta hace unos 12 años. Además, como he hecho muchas películas de temas y estilos muy diferentes, esperaba un proyecto más adelante, cuando pudiera entender mejor cuál era mi estilo personal”.

A pesar de los retos en la distribución y la demanda por parte de el cineasta y su equipo de recibir la mitad de los ingresos del film, Megalópolis generó un interés considerable en el circuito de festivales, y estuvo en negociaciones con el distribuidor francés Le Pacte hacia su lanzamiento sin comprometer su estreno en cines en Francia, una exigencia del Festival de Cannes. Finalmente, el acuerdo se cerró y, a través de sus redes sociales, Le Pacte compartió el teaser oficial.

Diálogos sobre el sexo, las drogas y la violencia en "Megalópolis" reflejan críticas a la decadencia americana (American Zoetrope)

“Megalópolis” es un desafío para el cine actual

La película, que finalizó su producción el año pasado, ya se presentó ante un selecto grupo de jefes de estudio, distribuidores y compradores, generando una mixtura de opiniones. Mientras algunos lo tildan de extravagante e ingobernable, otros ven en él un desafío noble al panorama cinematográfico actual. “Hay una nobleza en lo desafiante que es Megalópolis”, comentó un alto ejecutivo, resaltando la visión única de Francis Ford Coppola.

Con secuencias que bordean lo absurdo y una exploración profunda de temas como el sexo, las drogas, la violencia y el futuro incierto de América, la historia parece desafiar las expectativas y convenciones narrativas. Una escena en particular, que incluye a Aubrey Plaza y Shia LaBeouf, ha sido motivo de conversación por su atrevida representación de la búsqueda del placer femenino, dentro de un contexto más amplio que critica la decadencia americana.

Lo nuevo de Coppola se inspira en H.G. Wells y promete revolucionar Cannes en su debut mundial (American Zoetrope)

La pregunta sobre el destino de Megalópolis y cómo responderá Hollywood ante ella permanece. En cuanto a lo que se sabe, enfrenta desafíos en su búsqueda de un acuerdo de distribución que satisfaga las expectativas de Coppola, pero con ofertas para presentarse en todos los festivales de cine importantes. Hay una clara expectativa de que, además de su proyección en Cannes, tenga la oportunidad de ser el gran estreno del año.

Por ahora, no tiene una fecha de estreno confirmada, aunque su premiere será en el Festival de Cannes 2024, que iniciará el próximo 14 de mayo.