Dua Lipa arremetió contra sus haters: “Me divierte mucho demostrar que la gente se equivoca”

Dua Lipa convirtió las críticas en motivación para avanzar en su carrera y vida personal durante una entrevista con Zane Lowe en Apple Music 1. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

Dua Lipa, cantante de éxitos como “Houdini” y “Training Season”, conversó con Zane Lowe en su programa de Apple Music 1 sobre cómo las críticas y los detractores han sido una fuente significativa de motivación en su carrera. Lipa, que se alzó con el Grammy a la mejor artista nueva en 2019, explicó que con el pasar del tiempo ha aprendido a utilizar los comentarios negativos como un impulso para superarse constantemente.

“Creo que todo llega por etapas y en oleadas”, reflexionó la artista. “Puede haber un momento en el que la gente te quiere de verdad y te sientes muy apoyada y dices: ‘Oh, esto es genial’. Sobre todo al principio. Me hacían entrevistas y la gente me preguntaba: ‘¿Cómo te enfrentas al odio?’ Y yo decía: ‘No me odian. Es genial’. Y eso cambió muy rápido”, recordó también la estrella angloalbanesa.

La cantante, ganadora del Grammy a la mejor artista nueva en 2019, destacó cómo ha aprendido a manejar los comentarios negativos. (Créditos: REUTERS/Andrew Kelly)

Dua Lipa ha abordado el tema de la crítica negativa con una perspectiva decididamente resiliente. “Simplemente digo, ‘Todo esto es ruido de fondo y debería seguir mi camino’”, compartió la compositora de “Training Season”. A pesar de los comentarios adversos, Lipa encuentra en ellos una fuente de motivación: “Cada vez que alguien ha dudado de mí, he demostrado que estaban equivocados. Esto me está impulsando a ser mejor, a trabajar duro”.

Para Lipa, la clave está en “no utilizar las críticas como venganza” y, en su lugar, tratar de “dar un paso atrás” cuando ve comentarios negativos. Asimismo, resaltó que desafiar las expectativas negativas se ha convertido en un verdadero aliciente: “Obtengo un gran placer de demostrar que la gente está equivocada”.

La intérprete de "Training Season" explicó su estrategia de no utilizar las críticas como venganza sino como una fuente de superación. (Créditos: Drew Gurian/Invision/AP)

Adaptación, amores pasados y un nuevo álbum

En su plática, Dua Lipa también hizo hincapié en la importancia del optimismo ante los desafíos, revelando que su próximo álbum, “Radical Optimism”, explora géneros como la psicodelia, el trip hop y el britpop, marcando un optimismo confiado que ha tejido a lo largo de su vida y carrera.

“Es una idea que resonó conmigo, y resultó ser el elemento que me ha permitido manejar el caos con gracia”, explicó. El álbum contará con 11 pistas, incluidos los sencillos “Houdini”, que alcanzó el puesto número 11 en el Billboard Hot 100, y “Training Season”, que llegó al número 27.

Dua Lipa explicó el profundo significado detrás del título de su próximo álbum

Cabe resaltar que, en marzo, la artista detrás del éxito “One Kiss” explicó lo que inspiró el nombre de su álbum, revelando que fue introducida al concepto de “Optimismo Radical” por un amigo hace algunos años. “Me impactó la idea de atravesar el caos con elegancia y sentir que puedes navegar cualquier tormenta”, recordó.

Dua Lipa también dio a entender que no solo se centra en superar las críticas sino también en el crecimiento personal que ha experimentado a través de sus relaciones. Hablando sobre su nuevo sencillo “Happy for You”, explicó cómo el aprendizaje de sus experiencias pasadas y la identificación de sus “no negociables” en las relaciones le han permitido avanzar.

Dua Lipa posa para un retrato para promover su nuevo álbum "Radical Optimism", que se lanza el próximo 3 de mayo. (Créditos: Drew Gurian/Invision/AP)

“He tenido relaciones que han sido realmente dolorosas... y he tenido que encontrar de nuevo mi confianza”, comentó, subrayando la importancia de la lealtad, la apertura y la honestidad tanto en las amistades como en el amor. “Aprendes sobre tus propios no negociables. Creo que eso es importante. Por supuesto, se trata de la persona adecuada, pero en realidad se trata de la relación adecuada”, destacó.

Tras culminar su gira “Future Nostalgia” en 2022, ha sido vista disfrutando en diversos destinos como Argentina, México y España, ganándose el apodo de “reina de las vacaciones” entre sus seguidores. La artista británica de 28 años expresó en una entrevista con Rolling Stone que, después de una intensa gira hasta diciembre, sintió la necesidad de reconectar con su familia y amigos, lo que explica su reciente afán por viajar.

En los últimos meses, la lista de destinos de Dua Lipa incluye Tokio, Grecia, España, México y Francia. (Créditos: Instagram/@dualipa)

“He estado ocupada durante casi 10 años... Pero la gente va a decir algo de todos modos”. Resignada pero contenta, añadió: “Si es lo que obtendré, entonces lo aceptaré. Hay que dejar espacio a la alegría. El mundo puede estar ardiendo, pero maldita sea, si no pasaste parte de tu vida tratando de ser feliz, no sé qué habrás hecho”.