¿Taylor Swift está haciendo el primer cambio importante en The Eras Tour?

La cantante norteamericana podría sorprender con nuevas canciones de su último álbum en The Eras Tour. (REUTERS/Taylor Swift)

Taylor Swift podría introducir una era completamente nueva en The Eras Tour, a raíz de la publicación de su último álbum The Tortured Poets Department el pasado 19 de abril. La especulación entre sus seguidores sobre si los temas de este nuevo disco formarán parte del repertorio de su gira mundial aumenta después de que un video fuera publicado en la cuenta oficial de YouTube de la cantante.

En este corto clip, los fanáticos han detectado indicios de coreografías y atuendos que no se habían visto anteriormente, sugiriendo así la inclusión del más reciente álbum en el tour. El material audiovisual en cuestión muestra a Taylor ensayando junto a sus bailarines de respaldo, con evidencia de elementos visuales y de vestuario alineados con la estética de TTPD.

Tras el lanzamiento de su nuevo álbum, la cantante estadounidense retomará su gira en París, Francia, luego de una pausa.

Destacan las botas que Swift ya lució en el videoclip de “Fortnight”, primer sencillo del álbum, así como un micrófono de color blanco que coincide con la paleta del proyecto. Además, una barandilla en la que aparentemente se perciben las siglas del álbum señala hacia una renovación del espectáculo de la Eras Tour.

Los seguidores de Swift no tardaron en analizar cada detalle revelado, particularmente los atuendos de los bailarines, que incluyen sombreros de copa y bastones, lo que sugiere una coreografía totalmente nueva dentro del show. La expectativa por ver cómo se integrarán estas últimas canciones al ya extenso repertorio de la gira es alta, con especulaciones sobre qué temas anteriores podrían ser excluidos para dar paso en el regreso de The Eras Tour.

Fans especulan sobre la incorporación del album The Tortured Poets Department al repertorio de la gira de Swift. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

La gira de Taylor Swift continuará su tramo europeo en París, Francia, el 9 de mayo, momento en el cual se espera que se revelen más detalles sobre los cambios en el setlist. Esta sería la primera modificación significativa en la lista de canciones desde que la gira dio inicio en marzo de 2023, marcando un nuevo capítulo en la ya diversa y dinámica carrera de la cantante.

Hasta ahora, Swift ha mantenido una estrategia de incorporar lentamente novedades en su gira, ya sea a través de colaboraciones en vivo con artistas invitados o mediante la adición de canciones de álbumes regrabados. Sin embargo, la integración de un bloque completo dedicado a The Tortured Poets Department representaría una apuesta más audaz y estaría en línea con el enfoque temático que caracteriza a esta etapa de su carrera.

"The Tortured Poets Department" se lanzó el pasado 19 de abril en todas las plataformas musicales. (Instagram/Taylor Swift)

La huella de carbono de Taylor Swift

La controversia en torno al uso de jets privados por Taylor Swift ha resurgido en 2023, con la difusión de un mapa animado que detalla sus viajes aéreos, causando un agitado debate sobre el impacto medioambiental de las prácticas de las celebridades.

Este año, se ha evidenciado un intenso patrón de viajes de la cantante, cubriendo más de 280 mil kilómetros, abarcando destinos que van desde Norteamérica hasta el Reino Unido y Sudamérica, lo que ha llevado a críticas por la considerable huella de carbono producida.

Video viral que revela los vuelos del jet privado de Taylor Swift a lo largo de 2023.

En 2022, Swift fue señalada por un informe de la firma medioambiental Yard como la celebridad con mayor emisión de gases de efecto invernadero debido a su uso de aviones privados. Sin embargo, sus representantes han argumentado que estos informes no son precisos, ya que las aeronaves son “compartidas” y muchas veces prestadas a otras personas.

A pesar de estas aclaraciones, el uso frecuente de jets privados por Swift, en particular durante su gira The Eras Tour, ha generado 138 toneladas de CO2 en solo tres meses, según informes. No obstante, algunos defensores de Taylor subrayan la importancia de su gira mundial, la cual generó un impacto económico significativo, traducido en ingresos por encima de mil millones de dólares.

Taylor Swift adquiere créditos de carbono en un esfuerzo por compensar las emisiones de su gira. (Joe Camporeale/USA TODAY Sports)

Destacan el efecto positivo en industrias locales, además de las donaciones benéficas realizadas por la cantante. Para mitigar su impacto ambiental, Taylor Swift adquirió más del doble de los créditos de carbono necesarios para compensar sus emisiones, aunque no se han ofrecido detalles específicos sobre estos.