Kim Kardashian piensa que Taylor Swift debería “pasar página” y superar las antiguas disputas

Mientras Taylor Swift ha compartido en repetidas ocasiones el profundo impacto que su disputa con Kanye West y Kim Kardashian tuvo en su vida, la socialité espera que todo pueda quedar en el pasado (REUTERS)

Taylor Swift volvió a encender las llamas de una antigua disputa que la cantante mantuvo con Kim Kardashian. Un particular tema de su nuevo álbum ha suscitado especulaciones acerca de si podría estar haciendo referencia a Kardashian, lo que ha provocado respuestas de ambas partes.

Según fuentes cercanas a la empresaria y estrella de televisión que hablaron con la revista People, ella manifestó su deseo de que Swift deje atrás ese conflicto, argumentando que “está superado y piensa que Taylor debería pasar página”.

El particular título y las letras de la canción han llevado a los fans a especular sobre una posible referencia oculta hacia la socialité. (REUTERS/Danny Moloshok)

La canción en cuestión, “thanK you aIMee”, destaca por sus letras que hablan sobre el acoso y cómo la artista logró fortalecerse a partir de esas experiencias negativas. La combinación de las letras en mayúsculas en el título que forman el nombre “Kim” ha llevado a los fanáticos a interpretarla como una indirecta hacia la socialité y ex esposa de Kanye West.

A su vez, sus letras hacen presuntamente referencia a la faceta de Kim como madre: “Y así cambié tu nombre y cualquier pista que te definiera de verdad. Y un día, tu hija llega a casa cantando una canción que solo nosotras dos sabemos que es sobre ti porque todo ese tiempo estabas lanzando golpes”.

"Tu hija llega a casa cantando una canción que solo nosotras dos sabemos que es sobre ti", se escucha decir a Taylor en el nuevo tema. (Backgrid/The Grosby Group)

Esta respuesta llega después de que, en una particular entrevista, Taylor mencionara la necesidad de “una disculpa de aquellas personas que nos intimidan”, haciendo referencia al pasado conflicto con el clan Kardashian y la polémica que surgió de una llamada telefónica filtrada de manera ilegal relacionada con una canción de West.

Kanye West y Kim Kardashian provocaron la caída de Taylor Swift

El origen de esta tensión se remonta al año 2016 cuando Kanye, entonces esposo de Kim, incluyó una controvertida letra sobre Taylor en su recordado tema “Famous” del álbum The Life of Pablo (2016). La estrella pop desmintió haber aprobado dicha mención, lo que llevó a la modelo a publicar fragmentos editados de una llamada entre West y Swift, generando un intenso escrutinio público hacia la cantante de entonces 27 años.

El escándalo de 2016 involucrando a Kanye West y Kim Kardashian tuvo profundas repercusiones en la carrera y la vida personal de Taylor Swift. (Joe Camporeale/USA TODAY Sports)

La intérprete de éxitos como “You Belong With Me” y “Shake it Off” fue cancelada de forma masiva en las redes sociales e, incluso, la propia Kim instó en Twitter a que la llamaran “serpiente”, un concepto que Swift luego insertaría en su disco Reputation (2017). Kim Kardashian afirmó más tarde que habían “dejado atrás” el conflicto, mientras que, Taylor Swift describió el incidente y sus consecuencias como algo que la llevó a un lugar psicológicamente muy bajo.

Taylor, en su perfil para el artículo de Persona del Año 2023 de TIME, reflexionó sobre cómo el incidente la afectó profundamente, mencionando que el episodio representó “un marco completamente fabricado, en una llamada telefónica grabada ilegalmente, que Kim Kardashian editó y luego publicó para decirle a todos que yo era una mentirosa”.

Taylor Swift habló sobre la necesidad de disculpas de sus intimidadores. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La ganadora del Grammy se abrió respecto a su lucha a nivel emocional con el propósito de superar ese período. Destacó cómo la situación la llevó a recluirse y alejarse de las relaciones personales por miedo a nuevas traiciones.

La revelación de estos detalles ha generado diversas reacciones entre el público y los seguidores de ambas celebridades. Mientras tanto, Kim parece buscar dejar atrás el pasado, como demuestra su reciente gesto de compartir una foto junto a Karlie Kloss, ex mejor amiga de Taylor Swift. Sin embargo, esto último también ha sido interpretado por algunos como una sutil referencia a su disputa con Swift.

A través de "The Tortured Poets Department", la cantante explora temas de conflicto, exposición mediática y rupturas amorosas. (Taylor Swift)

A través de su música y declaraciones públicas, Swift continúa abordando las repercusiones de sus experiencias, buscando encontrar una forma de sanación y cierre para ella y sus seguidores. La publicación del álbum The Tortured Poets Department representa no solo un nueva fase en su carrera, sino también un intento por dejar atrás un capítulo doloroso de su vida como la ruptura con Joe Alwyn o sus propias inseguridades derivadas de la exposición mediática.