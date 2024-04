Jackie Chan reaccionó a los rumores de su estado de salud: “Tengo suerte de seguir filmando hoy”

A sus 70 años, Jackie Chan desmiente problemas de salud y anuncia proyecto fílmico en marcha. (Créditos: EFE/EPA/Wu Hao)

La estrella de acción Jackie Chan disipó las preocupaciones sobre su salud tras una serie de fotografías virales donde aparecía con canas y un aspecto considerablemente envejecido. El actor, que celebró recientemente su 70º cumpleaños este 7 de abril, aseguró a sus seguidores que su apariencia era meramente el resultado de un nuevo papel para una película, cuyos detalles aún no han sido revelados.

“Hace poco, muchos amigos vieron algunas fotos recientes de mí en internet, y todos estaban preocupados por mi salud”, escribió Chan en una reciente publicación en su cuenta de Instagram. “Quiero aprovechar esta oportunidad para hacerles saber, ¡no se preocupen! Es solo la apariencia de un personaje para mi última película”.

El artista marcial chino no solo destacó su compromiso con la transformación física para sus roles sino también su pasión duradera por el cine. En ese sentido, enfatizó que, después de 62 años en el negocio del entretenimiento, aún valora cada momento frente a la cámara. “A lo largo de los años, siempre he estado dispuesto a probar cosas nuevas para una película, ya sea un truco desafiante o una apariencia innovadora para un personaje. He estado en el negocio del entretenimiento durante 62 años y valoro cada momento porque tengo suerte de seguir filmando hoy”, afirmó el actor.

El contexto de estas imágenes y la preocupación de los fanáticos se originaron en una reciente aparición de Jackie Chan, donde se le vio en un escenario con un micrófono, llevando gafas y sosteniendo papeles.

¿Jackie Chan se alista para el regreso a “Karate Kid”?

Las especulaciones entre sus seguidores sugieren que este look canoso podría ser parte de su preparación para retomar su icónico rol como Sr. Han en la próxima película de Karate Kid. Esta producción, dirigida por Jonathan Entwistle, promete reunir a Chan con Ralph Macchio, quien interpretó a Daniel LaRusso en la cinta original de 1984. Sony Pictures ha anunciado que la película llegará a los cines el 13 de diciembre de 2024.

Los fans especulan sobre el retorno de Chan como Sr. Han en la secuela de "Karate Kid". (Créditos: Columbia Pictures)

Además, durante su mensaje de cumpleaños, Jackie compartió una reflexión personal sobre el envejecimiento, mencionando una frase especialmente significativa para alguien de su oficio. “Cada vez que escucho este número, mi corazón se detiene por un segundo: ¿ya tengo 70 años? Tras recuperarme del shock, lo segundo que se me viene a la mente es una frase que dijo mi hermano mayor, Sammo Hung: ‘Ser capaz de envejecer es una cosa afortunada’.”

Will Smith, otra figura prominente de Hollywood, se unió a las felicitaciones por el cumpleaños de la estrella asiática, recordando el impacto que el actor tuvo en su familia durante el rodaje del reinicio de Karate Kid en 2010, con su hijo Jaden Smith. El ganador del Oscar expresó su gratitud hacia Chan por los momentos compartidos y por su influencia en la crianza de Jaden.

"Ser capaz de envejecer es una cosa afortunada", reflexiona Jackie Chan sobre una frase que le dejó Sammo Hung, uno de sus amigos más cercanos. (Créditos: Frazer Harrison/Getty Images)

Jackie Chan concluyó su mensaje con agradecimiento hacia sus seguidores por sus deseos de cumpleaños y un mensaje de esperanza: “Todo lo que puedo decir es: amo hacer películas y los amo a todos. Un gran agradecimiento a todos por todos sus deseos de cumpleaños. ¡Espero que todos se mantengan felices y saludables!”.

Los fanáticos esperan su próximo regreso en diciembre de 2024 con la nueva entrega de Karate Kid que promete unir el universo entero de películas y la serie Cobra Kai.