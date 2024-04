La artista de K-pop que recibió odio de sus fanáticos por iniciar un romance confirmó su ruptura

Karina de Aespa confirmó el fin de su relación con el actor Lee Jae-wook, tras la ola de comentarios de odio de sus fanáticos. (Créditos: Instagram/@aespa)

Para un artista de K-pop, confirmar el inicio de una relación sentimental puede ser interpretado por sus fanáticos como la mayor de las traiciones. Por esta razón, las citas se mantienen ocultas del ojo público, y cuando son expuestas, comúnmente se escriben cartas de disculpa, aceptando pasivamente el odio y escrutinio. Karina, integrante de la banda femenina Aespa, es la última víctima de esta tendencia, y a tan solo cinco semanas de que el portal web Dispatch revelara su romance con el actor Lee Jae-wook, anunció que se encuentra soltera nuevamente.

El 26 de febrero de 2024, la pareja anunció a través de sus agencias que ambos se encontraban “en el proceso de conocerse” luego de tener su primera interacción en enero del mismo año, durante la Semana de la Moda de Milán en Italia. Y aunque solicitaron que los apoyen “con calidez y respeto”, los comentarios violentos y de odioen contra de la cantante, no tardaron en inundar las redes sociales.

Karina y el actor Lee Jae-wook se conocieron durante el desfile de Prada FW24, en la Semana de la Moda de Milán. (Créditos: Instagram/@Prada)

Incluso seguidores chinos enviaron camiones de protesta frente a la SM Entertainment (agencia de Karina), expresando su enojo mediante grandes paneles LED en los que se leía “Has arruinado tu propio camino ¿Estás satisfecha?”, “¿No es suficiente el amor que te hemos dado?” y “¡Todos tus esfuerzos están siendo anulados debido a un rumor de citas!”.

Por un lado, Jae-wook, a través de su representante, C-JeS Studios, prometió tomar acciones legales contra los usuarios que difundían publicaciones maliciosas e información falsa, pero Karina tomó otra dirección y compartió en su cuenta personal de Instagram una carta escrita a mano donde pidió disculpas a sus seguidores por la inesperada noticia.

Durante cerca de un mes que duró la relación pública de Karina, la cantante recibió acoso en línea por parte de sus fanáticos. (Photo by Han Myung-Gu/WireImage)

“Sé muy bien lo decepcionados que estaban los My [fanáticos de Aespa] que me han apoyando todo este tiempo, y lo triste que debieron haber estado al recordar todo lo que hemos hablado juntos. Porque sé cómo se sienten, lo siento aún más. La razón por la que me arriesgo y escribo esto es porque quería pedir disculpas sinceramente a los fans que me regalaron el invierno más cálido de mi vida desde el momento en que debuté”, se lee en un fragmento del texto.

¿Por qué las estrellas de K-pop no pueden tener pareja?

Es importante recordar que, aunque a primera vista estas actitudes de los fanáticos pueden considerarse delirantes e incluso tóxicas, existen complejas relaciones parasociales en la industria del K-pop. Pese a que desde afuera, las dinámicas se asemejan a la popularidad experimentada con bandas como The Beatles o One Direction, las estrellas surcoreanas fomentan una posible dependencia del público como parte de la estrategia de marketing de sus empresas.

El actor Lee Jae-wook confirmó a través de su agencia que su relación con la idol de K-pop, Karina, terminó para mantenerse como "colegas que se apoyan mutuamente". (Créditos: Getty Images/WireImage)

En un artículo de Vogue, se explica que el fenómeno se ve exacerbado por una práctica que consiste en enviar mensajes diarios en plataformas digitales, contenidos personalizados y sorteos para interactuar directamente, aunque sea de manera virtual; lo que lleva a algunos adolescentes a fortalecer sus percepciones distorsionadas de cercanía e intimidad, como se vio en las reacciones intensas a la vida privada de Karina.

Sin embargo, es imposible negar que existe una considerable cantidad de seguidores —occidentales en su mayoría— que defienden la privacidad y la vida personal de los ídolos, tal como se lee en los comentarios de la publicación de la integrante de Aespa. “Estoy realmente decepcionado y no entiendo por qué dos personas que se aman deberían separarse por culpa de los fans”, “¡La próxima vez que salgas con alguien, no publiques una disculpa!”, son algunos de los ejemplos.

Recientemente, el miembro de GOT7, BamBam, cuestionó a su audiencia durante un programa en vivo sobre el tema: “Tengo 27 años ahora. ¿Crees que nunca he estado en una relación antes? Eso es ridículo. ¿Es que acaso tener citas está mal?”, mencionó. Aunque se han visto algunos cambios progresivos, grandes compañías como JYP Entertainment y YG Entertainment aún imponen ciertas restricciones en los contratos de los artistas, incluyendo cláusulas que prohíben las relaciones románticas, buscando proteger sus imágenes públicas y, por extensión, la de la compañía.