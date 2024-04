Murió Barbara Rush, la actriz de “Vinieron del Espacio” a los 97 años

Barbara Rush, la actriz ganadora del globo de oro por su participación en "Vinieron del Espacio", falleció a los 97 años (Photo by Emma McIntyre/Getty Images for TCM)

Barbara Rush, la renombrada actriz galardonada con el Globo de Oro y reconocida por sus papeles en “Vinieron del Espacio” y “Peyton Place”, ha fallecido a los 97 años. La noticia fue confirmada por su hija, Claudia Cowan, corresponsal principal del Canal Fox News, quien expresó que su madre falleció pacíficamente.

“Mi maravillosa madre ha fallecido en paz a las 5:28 de esta tarde. Estuve con ella esta mañana y sé que estaba esperando a que volviera a casa sana y salva para la transición. Es apropiado que eligiera irse en Pascua, ya que era una de sus fiestas favoritas y ahora, por supuesto, la Pascua tendrá un significado más profundo para mí y mi familia”, compartió Cowan sobre su sensible pérdida.

Con una carrera que abarcó siete décadas en teatro, cine y televisión, Rush compartió pantalla con figuras legendarias de Hollywood como Paul Newman, Rock Hudson, Dean Martin, Marlon Brando, Frank Sinatra y Richard Burton. Su carrera despegó tras ser descubierta por un cazatalentos mientras actuaba en el Pasadena Playhouse, lo que la llevó a firmar con Paramount Pictures en 1950. Su debut en el cine fue ese mismo año en “The Goldbergs”, seguido de roles destacados en “When Worlds Collide” y “Flaming Feather”.

Barbara Rush fue uno de los rostros más populares de los años 50 (Photo by Silver Screen Collection/Getty Images)

Su gran oportunidad llegó con “Vinieron del Espacio” en 1953, papel por el cual ganó el Globo de Oro a la nueva estrella femenina más prometedora. Su asociación en pantalla con Rock Hudson comenzó en 1954 con “Taza, Son of Conchise”, colaboración que se extendió a otros proyectos como “Magnificent Obsession” y “Captain Lightfoot”. Rush recordó con cariño su tiempo trabajando con Hudson, destacando su sentido del humor y los buenos momentos compartidos.

"Vinieron del Espacio" fue la cinta que catapultó la carrera de Barbara Rush (Créditos: TM & © Universal )

Además de su éxito en el cine, Rush se aventuró en la televisión, dejando una marca inolvidable como Nora Clavicle en “Batman” y Marsha Russell en “Peyton Place”. La diversificación de su carrera incluyó roles en “All My Children” y continuó con su pasión por el teatro, recibiendo el premio Sarah Siddons por su actuación en “40 Carats” y protagonizando la obra de Broadway “A Woman of Independent Means”.

Rush, quien también forjó una amistad con Marilyn Monroe durante su tiempo en Paramount, compartió reflexiones sobre el sistema de estudios de Hollywood y su transición hacia roles televisivos, siempre con una actitud positiva hacia su trabajo y un amor por la comedia.

Barbara Rush desarrolló una profunda amistad con Marilyn Monroe

“Oh, sí, éramos amigas. Estábamos juntas en el club del estudio. Al menos a mí, cuando llegas a Hollywood, y yo fui a Paramount, me metieron inmediatamente en el club del estudio. Es como una hermandad de mujeres. Y Marilyn Monroe estaba allí. Me encantaba. Marilyn era una dama encantadora. Era muy dulce y agradable. Todas las chicas del club de estudio lo pasábamos bien”, compartió la veterana actriz a Fox New Digital.

El pasado enero, durante el cumpleaños número 97 de Rush, su hija Claudia compartió un emotivo mensaje donde reiteraba el profundo amor que tenía por su madre.

“Es de oro, es un diamante, brilla como la luna y resplandece como el sol. La edad no disminuye la luz de sus ojos, la dulzura de su corazón, ni la sabiduría de su alma. Para mí, tiene 97 años de juventud. Feliz cumpleaños a mi hermosa madre, nacida el 4 de enero de 1927. Te amo”.