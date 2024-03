Una ebria Kristen Stewart hizo que Seth Meyers revelara su anécdota más desagradable: “no quería que me vieran”

En entrevista con alcohol y muchas risas, Seth Meyers se une a Kristen Stewart en un juego de bebida.

Kristen Stewart y Seth Meyers protagonizaron un escandaloso momento televisivo durante la última emisión del segmento “Go Day Drinking” de Late Night with Seth Meyers. El motivo de la reunió especial fue para promocionar la nueva película de la actriz, Love Lies Bleeding, donde Stewart vivirá una aventura sáfica (término correcto para la relación entre una mujer lesbiana y una bisexual) con Katy O’Brian, quien hace de una fisicoculturista.

Más allá de los detalles de la cinta, Kristen terminó por revelar hilarantes anécdotas sobre ambos íconos del entretenimiento.

El sketch se llevó a cabo en Boxers, un conocido bar gay de Nueva York, donde compartieron una serie de cócteles experimentales inspirados en las películas de Stewart. El dúo incluyó filmes antiguos como La habitación del pánico (2002), hasta su título más exitoso, Crepúsculo, el cual contenía un Bloody Mary, Pálinka (licor de Transylvania) y un par de ajos, todo revuelto con una estaca de madera.

En un divertido juego de confesiones para el segmento "Go Day Drinking", Kristen Stewart y Seth Meyers compartieron momentos vergonzosos de sus vidas (Créditos: Lloyd Bishop/NBC)

Cuando estuvieron en sintonía bajo los efectos del alcohol, participaron en un juego de confesiones. Ahí, Meyers relató una de las situaciones más vergonzosas que puede experimentar una persona adulta: hacerse del baño encima.

En medio de una carrera, el presentador comenzó a sentir este urgente “llamado fisiológico”. Trató de llegar cuanto antes a su casa, pero no tuvo tanta suerte.

“Fue durante la pandemia. Llegué a casa y mis hijos estaban esperándome en la puerta. Creo que grité: ‘¡Sáquenlos de ahí!’ No quería que me vieran”, confesó entre risas.

“¿Pero si estabas en la calle, no podías solo... (hacerlo afuera)?”, le increpó burlona Stewart. “¿Sabes cuál era el problema? Era invierno. Y no había árboles que me cubrieran”, respondió serio. Y agregó: “¿Si no fuese famoso hubiese evacuado al aire libre? Probablemente”. La actriz de 33 años lo elogió después por compartir su anécdota calificándolo como “un buen hombre”.

Durante un revelador momento, Meyers confesó que ensució sus pantalones al no alcanzar a llegar a su casa (Créditos: Lloyd Bishop/NBC)

Kristen Stewart es un “ícono lésbico”

Después de enfrentarse a una serie de bebidas cuestionables, Meyers solicitó algo poco común: un “cambio de imagen” por parte de Stewart. “Este es el trato. Tengo un montón de accesorios y ropa detrás de nosotros, y ahora cuento contigo para convertirme en un ícono lésbico,” expresó. Sin embargo la selección de prendas generó una divertida respuesta de la joven artista: “Esto está realmente pasado de moda, dude”.

La transformación culminó con Meyers luciendo una chaqueta de mezclilla, una camiseta blanca, jeans negros, y un par de gafas con montura de alambre, un atuendo que Stewart remató con un pequeño gorro verde oliva. “¿No te sientes más genial que nunca?” comentó, a lo que Meyers respondió alegremente: “Siento que he vuelto a ser lo que se supone que debo ser”.

Kristen Stewart fue nombrada un "ícono lésbico" por Seth Meyers, quien le pidió ayuda para un "cambio de look". (Créditos: Lloyd Bishop/NBC)

¿De qué trata la nueva película de Kristen Stewart?

La reciente película de suspenso Love Lies Bleeding, protagonizada por Kristen Stewart y ambientada en la década de los 80, es una producción de A24 dirigida por Rose Glass. La trama se centra en Lou (Stewart), quien trabaja en un gimnasio y se enamora de Jackie (Katy O’Brien), una fisicoculturista bisexual. El filme aborda conceptos como el egoísmo, la ambición y el sueño americano, reflexionando sobre los desafíos que ambas deben afrontar en el camino.

La crítica que ya ha tenido oportunidad de ver el filme, la puntuó con una alta calificación de 91% de aprobación en Rotten Tomatoes, lo que representaría la segunda película mejor puntuada de Stewart, solo después de Love, Antosha.

En el elenco de Love Lies Bleeding también figuran Jena Malone, Anna Baryshnikov, Dave Franco y Ed Harris. El largometraje hará su debut en los cines estadounidenses el 8 de marzo, y se espera que llegue a España y América Latina pronto.