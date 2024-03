Goldie Hawn y las emocionantes últimas palabras de su padre antes de morir: “Significó mucho para mí”

La actriz ganadora del Oscar, hija del músico Edward Rutledge Hawn, reveló que era una “niña de papá” cuando era pequeña (Getty)

La oscarizada actriz y directora Goldie Hawn ha desvelado el lazo irrompible que la unía a su padre, el músico presbiteriano Edward Rutledge Hawn fallecido en 1982, cuando ella tenía 35 años. Hawn ofreció emotivas revelaciones en el reciente episodio del podcast Armchair Expert, donde profundizó sobre cómo el legado de su padre, incluidas las últimas palabras que le dedicó, es más importante para ella que haber ganado premios como el Oscar.

Goldie reconoció que era la clásica “niña de papá” desde pequeña, describiendo una estrecha relación con él. Incluso, reveló que vivió una especie de síndrome de Electra, caracterizado por una fase de enamoramiento de una hija hacia su progenitor. “Es el primer amor que tenemos en nuestra vida”, dijo. “Yo estaba locamente, cuando era pequeña, enamorada de mi padre. Ahora, la otra cara de la moneda es que papá y yo éramos los mejores amigos”.

En la charla, la estrella de Locas de Atar evocó emocionada: “Lo último que me dijo antes de morir fue: ‘¿Cuándo vas a dirigir, Goldie?’. Era un defensor”. Este aliento y confianza de Rutledge no solo demostraban el firme apoyo hacia las aspiraciones de su hija, sino que también presagiaron el logro de Goldie al dirigir el telefilme Hope unos años después en 1997.

Goldie reconoció que era la clásica “niña de papá” desde pequeña y que estaba "locamente enamorada" de él (Photo by Joseph Klipple/Getty Images)

Esta conexión única no solo forjó un vínculo indisoluble entre ellos, sino que también cimentó el aprecio y admiración de Edward hacia su hija Goldie, que también resultó convirtiéndose en artista.

Rutledge Hawn murió a los 73 años, cuando su hija ya era madre de los actores Oliver y Kate Hudson que comparte su ex esposo Bill Hudson, además de haber logrado ganar su primer Oscar en 1969 por Flor de Cactus. Además de la motivación profesional, las palabras de su padre en aquel entonces, expresando orgullo por los logros de Goldie hasta esa edad y alentándola a recordar el valor de estos, dejaron una marca imborrable en ella.

“Yo tenía unos 35 ó 36 años”, continuó refiriéndose a su edad cuando partió su padre, “y él me llamó y me dijo: ‘Quiero que recuerdes esto: Lo que has hecho en tus 36 años es lo que la mayoría de la gente consigue en toda una vida’. Me dijo: ‘Estoy muy orgulloso de ti’. Y eso significó mucho para mí”.

Rutledge Hawn murió a los 73 años, cuando su hija ya era madre de los actores Oliver y Kate Hudson que comparte su ex esposo Bill Hudson. REUTERS/Mario Anzuoni

Desde entonces, las palabras del músico han resonado en el corazón y mente de la actriz de Perdidos en Nueva York a lo largo de los años, valorando dichos recuerdos incluso más que sus logros profesionales. “Hay muchos premios que te dan, y son maravillosos, pero estos son recuerdos. Son cosas que te forman”, dijo Hawn.

Durante una entrevista con Variety el año pasado, la madre de Kate Hudson también reflexionó sobre el significado de la familia y la importancia de predicar con el ejemplo para las futuras generaciones, una sabiduría heredada de su padre.

“Hay que trabajar para ganarse la vida, ser compasivo y realista. Y lo transmito porque eso fue lo que me enseñó mi padre: Mantente en la realidad. No te dejes llevar por todo”, dijo la abuela y madre de tres hijos.

“El resto depende de ellos. Estar ahí para ellos y saber que van a tener que solucionar las cosas por sí mismos, por duro que sea”, añadió.