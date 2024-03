Kate Winslet contó por qué no deja que la gente hable sobre su peso ni siquiera para elogiarla

Kate Winslet ya no permite que hablen de su peso ni siquiera de manera positiva REUTERS/Hollie Adams

Kate Winslet es una de las celebridades de Hollywood que más han tenido que soportar las críticas de los medios debido a su peso. Desde sus años como estudiante de actuación, la gente alrededor le decía que debía conformarse con papeles de “chica gorda”, además de atacarla con todo tipo de insultos hirientes.

Incluso después de protagonizar una de las películas más celebradas de todos los tiempos, Titanic, las críticas sólo se insentificaron, con comentarios acerca de lo “dispareja” que se veía junto a Leonardo DiCaprio por su diferencia de tallas.

Siendo una industria tan obsesiva con la figura corporal, no es una sorpresa que Winslet haya desarrollado desórdenes alimenticios durante su juventud. Sin embargo, ahora con 48 años, Winslet se ha convertido en el rostro de todo un movimiento contra los dañinos estándares estéticos de Hollywood, y además de negarse a cambiar sus medidas para algún papel, la actriz reveló que no permite que hable de su peso bajo ninguna circunstancia.

"Incluso el elogio por verse bien está relacionado con el peso. Y eso es algo de lo que no dejaré que la gente hable", declaró Kate Winslet en entrevista con el New York Times REUTERS/Toby Melville

“Nunca le conté a nadie sobre esto. Porque adivina qué: la gente en el mundo que te rodea dice: ‘¡Oye, te ves genial! ¡Perdiste peso!’. Así que incluso el elogio por verse bien está relacionado con el peso. Y eso es algo de lo que no dejaré que la gente hable. Si lo hacen, los detengo inmediatamente”, reveló la actriz en entrevista con The New York Times.

Estos comentarios se dieron en medio de una discusión sobre el Ozempic, fármaco que ha ganado una enorme popularidad entre las celebridades de Hollywood. El medicamento, creado para tratar la diabetes tipo 2, ha demostrado una ser una herramienta sumamente útil para bajar de peso.

Winslet aseguró que desconocía como funcionaba el Ozempic, pero aseguró que no le parece una alternativa muy sana para controlar el peso.

Kate Winslet quedó horrorizada al saber que el Ozempic era un medicamento inyectado con el que la gente deja de sentir hambre

Susan Dominus, periodista del NY Times, compartió que Kate estaba comiendo un pedazo de pastel cuando le reveló que era una medicina inyectable que le quitaba a la gente las ganas de comer. La periodista narra que Kate quedó aterrorizada ante la idea de que miles de personas en Estados Unidos le hacen eso a sus cuerpos. “Esto suena fatal... Vamos a comer más cosas”, bromeó la actriz al escuchar la noticia.

Winslet aseguró que se siente muy feliz de que las nuevas generaciones de actrices alcen las voz ante las críticas corporales de la industria, algo de lo que no pudo disfrutar durante su juventud.

“Eso ha cambiado. Y ha cambiado porque ahora las mujeres jóvenes nacen con voz. Tienen voz, están aprendiendo a aferrarse a ella, se defienden. Saben que importan. Cuentan para algo. Juntas son geniales. Creo que es un momento emocionante para que las actrices más jóvenes entren en una industria como ésta, que es enorme. Pero sentirse sostenido, apoyado y nutrido ha cambiado mucho. Es maravilloso”, dijo la ganadora del Oscar durante su reciente aparición en The Today Show.

A casi 30 años de "Titanic", Kate Winslet tiene una respuesta para todas las críticas que recibió por su peso tras el estreno de la película

Como se mencionó anteriormente, Winslet se enfrentó a un sin fin de críticas tras protagonizar Titanic. La postura de las nuevas generaciones de actrices la ha hecho sentirse más confiada, pero también arrepentida de no haber respondido a todo ese odio como debía.

“Habría respondido, habría dicho: ‘No te atrevas a tratarme así. Soy una mujer joven, mi cuerpo está cambiando, lo estoy descubriendo, soy muy insegura, estoy aterrorizada, no me lo pongas más difícil de lo que ya es”, compartió la actriz en el pódcast Happy Sad Confused.